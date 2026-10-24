Durante la noche del viernes, el presidente Javier Milei participó de la cena de recaudación de la Fundación Faro y durante su presentación aseguró que la investigación por el caso $LIBRA se trató de una "operación política y mediática" con "fines golpistas", y también lanzó amenazas contra el periodismo y sostuvo que "los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera".

"Que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron", lanzó el mandatario tras enumerar una serie de periodistas que cubrieron el caso $LIBRA, incluyendo a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó de "ensobrados y corruptos".

El mandatario, quien junto a su hermana Karina fue sobreseído por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del expediente abierto a principios de 2025, aseguró que la causa fue "utilizada políticamente, además, por sectores de la oposición".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Quiero preguntar: ¿ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honor?", expresó el presidente libertario durante su presentación y sostuvo que el fallo judicial expuso "una tremenda operación política y mediática" con "fines golpistas".

Retomando su ataque contra el periodismo, amplió: "¡Los vamos a combatir con mayor audacia! ¡Vamos a sacar a la Argentina de este pozo y esto implica ir contra todo el status quo y lo voy a hacer! Pero que sepan muy bien que los hijos de put* en la Argentina no van a tener piedad".

Causa $LIBRA: las claves del fallo que sobreseyó a Javier y Karina Milei sin una sola indagatoria

"Porque, como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos, y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de put*", aseveró alzando la voz antes de iniciar un discurso de una hora ante militantes libertarios y empresarios de primera línea.

En su disertación, Milei también apuntó contra los economistas que aconsejan incentivar la demanda para enfrentar la caída en la actividad y advertió: "Tengo sobrante monetario y quieren que emita, es tirar más leña al fuego. Son piromaníacos".

Como ocurre desde 2024, la cena tuvo lugar en la sede de Puerto Madero del Yacht Club Argentino, sin acceso a la prensa, y entre los asistentes se encontraron empresarios, el Gabinete a pleno, gran parte de la dirigencia libertaria y otra de las Fuerzas del Cielo, lideradas por el asesor presidencial Santiago Caputo.

AS / EM