Así fueron las primeras reacciones de los presidentes del mundo al triunfo de Lula en Brasil

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva con el 51,75% de los votos válidos, frente al 48,25% de Flávio Bolsonaro, empezó a cruzar las fronteras de Brasil y a repercutir en el resto del mundo.

Si bien el presidente argentino Javier Milei mantuvo silencio durante los primeros minutos posteriores, la expresidenta Cristina Kirchner celebró el resultado: “Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió.

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A tono con su afinidad ideológica con el bolsonarismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la victoria de Lula: “Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, afirmó, sin presentar pruebas de irregularidades en los comicios.

En línea con la cercanía política que mantiene con Lula desde hace años, el expresidente colombiano, Gustavo Petro, vinculó el resultado con la disputa ideológica que atraviesa al continente. “Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”, escribió en sus redes sociales. En su mensaje, sostuvo que el pueblo brasileño logró frenar “la avalancha de los bots falsos” y afirmó que el sistema electoral, con “software público y bien cuidado por la gente”, evitó fraudes. Además, Petro calificó “un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, el actual mandatario de Colombia, todavía no se pronunció.

El presidente Santiago Peña, desde Paraguay, eligió un tono más institucional: “Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, expresó.

Peña también remarcó los intereses compartidos: “El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Lula en nombre de su Gobierno y del pueblo de Cuba, y definió el resultado como una “victoria histórica”. En su mensaje, vinculó el nuevo mandato con la "continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo”, escribió.

Sumado a eso, extendió el mensaje más allá de la relación bilateral y planteó: “Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña”, añadió.

En tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó tanto al electorado brasileño como al mandatario. “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria”, publicó. “Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, cerró su mensaje Mulino.

El expresidente boliviano Evo Morales felicitó a Lula: “Hermano del alma y compañero de lucha, felicidades por esta hermosa y heroica victoria”, escribió.

Sostuvo que el resultado “renueva la esperanza de los pueblos que luchan por la justicia social, la dignidad y la soberanía” y envió desde Bolivia “un abrazo revolucionario y fraterno”. En el cierre, reivindicó la unidad regional: “¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva la Patria Grande!”.

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Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi contó que se comunicó directamente con el mandatario brasileño tras conocerse el resultado. “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también felicitó a Lula y puso el foco en el resultado electoral como una expresión de la voluntad popular. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

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Desde Chile, el presidente Gabriel Boric eligió un tono más personal para celebrar la victoria del mandatario brasileño. “¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias, viejo lindo, por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias, presidente Lula, por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos!”.

MV