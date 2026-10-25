Lula derrota a Flávio Bolsonaro en el balotaje y seguirá cuatro años más en el poder

Luiz Inácio Lula da Silva logró revertir el resultado de la primera vuelta y se impuso ante Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial de Brasil. Con el 51,7% de los votos frente al 48,3% de su rival, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió un nuevo mandato de cuatro años y se aseguró la continuidad en el Palacio del Planalto, en una elección atravesada por la incertidumbre hasta el cierre del escrutinio.

La diferencia superó los tres puntos porcentuales y revirtió el resultado del primer turno, celebrado el 4 de octubre, cuando el senador de derecha había quedado al frente por poco más de dos millones de votos. La segunda vuelta concentró la atención en los electores que no habían participado de la primera instancia y en quienes todavía no habían definido su voto. Según la información difundida durante la jornada, unos tres millones de votos nuevos podían inclinar la balanza a favor de Lula.

El cierre de las urnas se demoró dos horas por pedidos presentados ante la Justicia por ambos candidatos, aunque por motivos diferentes. Lula había denunciado la falta de autobuses para trasladar a los votantes de menores recursos hasta los centros electorales, mientras que Bolsonaro fundamentó su planteo en las intensas lluvias y los deslizamientos de tierra que dificultaban el acceso en algunas zonas. La decisión se conoció cuando parte de las mesas ya había cerrado y el recuento se encontraba en marcha.

Como Brasil utiliza urnas electrónicas, se esperaba que el escrutinio avanzara con rapidez para determinar quién conduciría el país durante el próximo período presidencial. La votación se desarrolló en un clima de fuerte polarización, con ambos candidatos enfocados en captar a los indecisos y a quienes no habían concurrido a votar en la primera vuelta.

Una definición crucial, no sólo para Brasil

Una elección atravesada por la economía y la polarización

Lula llegó al balotaje con dificultades en parte de su base tradicional de apoyo, en un contexto marcado por el endeudamiento de los hogares y las restricciones que enfrentan las familias de menores ingresos. Aunque los salarios crecieron durante su gobierno, el ingreso perdió capacidad para cubrir algunas necesidades cotidianas, según el análisis del economista Marcelo Neri, de la Fundación Getulio Vargas, citado por Clarín.

Ese escenario contribuyó a explicar el resultado adverso del oficialismo en la primera vuelta y el nivel de abstención registrado en la elección inicial. En la segunda instancia, los dos candidatos buscaron ampliar su respaldo más allá de sus electorados propios, en una disputa en la que el bolsillo de los brasileños y las expectativas económicas ocuparon un lugar central.

Durante la jornada, Lula destacó las movilizaciones que acompañaron su campaña y presentó la elección como una defensa de los derechos y las conquistas populares. “Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas”, sostuvo.

El mandatario también volvió sobre uno de los ejes de su discurso político, al plantear la contienda como una disputa sobre la identidad nacional y cuestionar a quienes, según afirmó, pretendían gobernar bajo la influencia de la bandera estadounidense. Flávio Bolsonaro, por su parte, había definido la jornada como un momento de cambio al votar en Río de Janeiro, acompañado por su esposa, Fernanda.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que seguía con atención el proceso electoral. La Casa Blanca había expresado públicamente su respaldo al candidato opositor, en una campaña que trascendió las fronteras brasileñas y se convirtió en un foco de atención regional.

Sin comitiva oficial, Milei sigue desde Olivos el balotaje en Brasil y 12 diputados libertarios viajaron por cuenta propia

El bolsonarismo conserva poder en el Congreso

La victoria de Lula no elimina los desafíos políticos que deberá afrontar durante su nuevo mandato. La primera vuelta dejó un Congreso con una presencia importante del Partido Liberal (PL), la fuerza vinculada al clan Bolsonaro, que consolidó su representación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En el Senado, el PL reúne 28 de las 81 bancas. En Diputados, la fuerza alcanzó 121 legisladores y se consolidó como la primera minoría, con cerca de una cuarta parte de la Cámara. Sin embargo, no cuenta por sí sola con la mayoría absoluta, fijada en 257 escaños, por lo que las negociaciones con otras fuerzas seguirán siendo determinantes para la aprobación de leyes y la construcción de acuerdos parlamentarios.

En ese escenario, los partidos del Centrão, entre ellos el PSD, el MDB y Republicanos, conservarán un papel relevante en la dinámica legislativa. La capacidad del presidente para avanzar con su agenda dependerá, en buena medida, de los acuerdos que logre construir con esos sectores.

La elección deja así dos datos centrales: Lula consiguió revertir el resultado de la primera vuelta y prolongar su permanencia en el poder, mientras que el bolsonarismo mantiene una estructura parlamentaria con peso propio. El resultado presidencial resuelve la disputa por el Ejecutivo, pero anticipa un período en el que la negociación política será clave para la gobernabilidad brasileña.