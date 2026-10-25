Córdoba: la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, inspeccionó FAdeA para el operativo del Papa León XIV

La provincia de Córdoba se encamina a vivir un hito histórico para la Argentina y toda América Latina con la llegada del Papa León XIV. Este sábado, autoridades nacionales, provinciales y municipales intensificaron las tareas de coordinación para ultimar los detalles organizativos, logísticos y de seguridad de cara a una de las citas más masivas de la agenda papal: la celebración de la Eucaristía en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Para supervisar los avances en el terreno, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó un recorrido técnico por las instalaciones de FAdeA junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y el Ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano.

El predio de FAdeA será uno de los epicentros con mayor concentración de peregrinos. Por este motivo, Nación, Provincia, el Municipio de Córdoba, las Fuerzas Federales y el Arzobispado conformaron un comando unificado de trabajo que aborda de forma integral tanto los esquemas de prevención como la logística del movimiento de multitudes.

Diálogo y articulación interinstitucional

Durante la jornada, los funcionarios destacaron el clima de cooperación mutua en un contexto que exige la máxima precisión organizativa. Monteoliva remarcó que el objetivo central es garantizar que los fieles de todo el país puedan recibir al Papa en un ambiente de orden y resguardo: "Estamos trabajando junto a nuestras Fuerzas Federales y las autoridades provinciales para tener todo preparado y que los argentinos puedan darle la bienvenida al Papa León XIV y disfrutar su visita con seguridad", afirmó la funcionaria nacional en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro Juan Pablo Quinteros reflejó el tono emotivo y político de la reunión compartiendo un efusivo abrazo con Monteoliva en sus redes sociales, acompañado por un mensaje que resumió el impacto del desafío: "Una responsabilidad enorme, el orgullo de asumirla y el honor de hacerlo con amigos".

En esa misma línea, Miguel Siciliano valoró la articulación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones eclesiásticas, señalando que la clave del éxito radicará en la planificación conjunta. "Hemos logrado conformar un gran equipo (...) con el objetivo de garantizar que la visita del Santo Padre sea una gran experiencia tanto para él como para los miles de fieles que participarán. Un momento histórico para Córdoba y para América Latina, para el que nos seguimos preparando con diálogo, planificación y trabajo conjunto", expresó el dirigente.