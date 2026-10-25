Voces cordobesas: las reacciones políticas del arco local tras el triunfo de Lula da Silva.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño resonó con fuerza en el escenario político cordobés. Gobernadores, legisladores, intendentes y referentes partidarios expresaron rápidamente sus posturas a través de las redes sociales, destacando tanto la importancia estratégica de la relación bilateral para el sector productivo como el valor de la consolidación democrática en la región.

El gobernador Martín Llaryora celebró los resultados y remarcó el rol fundamental del vínculo comercial con el principal socio de la Argentina: "Saludo al pueblo de Brasil y a su presidente electo, @LulaOficial, tras esta jornada democrática. Brasil es nuestro principal socio comercial y estratégico. Para Córdoba, fortalecer los lazos de integración, la cooperación y el intercambio económico es fundamental para el desarrollo de nuestras industrias y el trabajo de nuestra gente."

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, pregonó un mensaje de inclusión antifascista: “El ejemplo de Lula es el de un amor profundo por su pueblo, sin renunciar jamás a sus convicciones ni abandonar sus ideas. Es inspirar a todo un pueblo a no rendirse, a ir siempre por más y a construir un futuro donde nadie quede afuera, donde la inclusión sea real y la vida de los más pobres sea mejor. Domingo de esperanza para toda América y el mundo entero. Democracia não tem fim. Fascismo sim”.

En la misma línea, el Jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo hizo hincapié en la hermandad regional y el impacto directo sobre el entramado productivo cordobés: ​"Gran jornada democrática en el hermano país de Brasil. Felicitaciones al presidente electo @LulaOficial. Mantener y potenciar la relación bilateral es clave para el crecimiento de nuestras economías regionales y el fortalecimiento de todo el Mercosur".

Miradas legislativas

Por su parte, la diputada nacional Natalia de la Sota ponderó el triunfo en clave de justicia social y equilibrio regional, destacando la importancia de un Brasil fuerte para el desarrollo latinoamericano.

Desde el ámbito parlamentario, el diputado Ignacio García Aresca (Hacemos Unidos por Córdoba) destacó la madurez cívica del proceso electoral, subrayando que las vías democráticas son el único camino sólido para la consolidación institucional:

"Felicitaciones al presidente electo de Brasil, @LulaOficial, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada cívica. Los procesos democráticos son el único camino sólido para construir y consolidar la democracia en nuestra región."

A su vez, la senadora nacional Alejandra Vigo catalogó el resultado como «lo mejor que le pudo pasar a Brasil», valorando la contundencia de la elección frente a escenarios de polarización y violencia.

En tanto que el Jefe de Bloque de Hacemos Unidos por Cördoba, Facundo Torres, aseguró: Mis felicitaciones a Lula por su reelección como presidente de Brasil y al pueblo brasileño por una nueva jornada democrática. Argentina y Brasil comparten mucho más que una frontera. Nos une una historia de luchas populares, de defensa del trabajo, la producción nacional, la justicia social y los derechos de los trabajadores".

Economías regionales y la postura de la oposición

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, señaló que la victoria de Lula «renueva la esperanza y abre grandes oportunidades para Córdoba, su industria automotriz y todo el interior productivo», abogando por el diálogo regional para potenciar el empleo.

Desde la vereda opositora, el radicalismo hizo lo propio a través de Javier Bee Sellares, vicepresidente del comité de la UCR provincial, quien transmitió el saludo en representación de su espacio institucional:

"Desde la @UCRNacional saludamos al presidente electo de Brasil @LulaOficial y al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a la voluntad popular y la integración de los pueblos latinoamericanos."

Una evocación con historia

Finalmente, una de las repercusiones más emotivas provino de la periodista Candelaria de la Sota –que no descarta ser protagonista en materia política en el 2027, quien trajo al presente una anécdota familiar al recordar un viejo diálogo entre Lula y su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota:

"Una vez mi papá le dijo a Lula: 'Los perdedores somos peligrosos porque cuando ganamos una vez, no pierdemos nunca más'. Lula le sonrió y le contestó: 'Es verdad, José'. Hoy el pueblo de Brasil volvió a elegirlo. ¡Felicitaciones @LulaOficial!"