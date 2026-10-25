Elecciones en Brasil: los resultados del voto en el exterior, país por país

Los resultados parciales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil muestran una ventaja de Luiz Inácio Lula da Silva entre los votantes residentes en el exterior. Según el relevamiento de BrasilUni, actualizado a las 20.06 (hora de Brasilia) de este domingo, el actual mandatario obtuvo el 58,56% de los votos válidos contabilizados, frente al 41,44% del senador Flávio Bolsonaro. Las cifras corresponden a 802 de las 1.351 mesas habilitadas fuera del país.

De acuerdo con ese registro, Lula se impuso hasta el momento en 48 países, mientras que Flávio Bolsonaro ganó en otros 15. El mapa electoral todavía puede modificarse a medida que se incorporen los resultados de las mesas que permanecen pendientes.

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La diferencia también se refleja en el total de sufragios contabilizados: Lula sumaba 143.629 votos, mientras que el candidato del Partido Liberal (PL) reunía 101.631. Se trata de un recuento parcial elaborado a partir de los boletines de urna publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, por lo que no constituye todavía el resultado oficial definitivo.

Argentina: Lula se impone en los primeros resultados

Argentina es uno de los principales distritos electorales de los brasileños residentes en América Latina. Para estas elecciones, había 13.138 ciudadanos brasileños habilitados para votar en el país, distribuidos en cinco sedes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Paso de los Libres. Más de 11.000 electores estaban registrados en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionó el principal centro de votación.

En los resultados parciales de la segunda vuelta, Lula da Silva se ubicaba al frente en Argentina, con 271 votos (53,7%), frente a los 234 sufragios (46,3%) de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, el recuento todavía era incipiente: BrasilUni registraba resultados de apenas tres de las 20 mesas habilitadas en el país. Por eso, la tendencia podía modificarse a medida que se incorporaran los datos restantes.

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En el resto de América Latina, los resultados del voto brasileño en el exterior todavía estaban pendientes en varios países al momento de la actualización. Entre ellos se encontraban Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, además de los principales centros de votación de Argentina. Los antecedentes de la primera vuelta mostraban diferencias entre los países: Flávio Bolsonaro había aventajado a Lula en Bolivia y Paraguay, mientras que el actual presidente se había impuesto en Argentina, Chile y Uruguay. La incorporación de los nuevos boletines de urna permitirá determinar si esas tendencias se mantienen en el balotaje.

Japón e Israel, entre los países donde ganó Flávio Bolsonaro

Uno de los resultados más contundentes para Flávio Bolsonaro se registró en Japón, donde obtuvo 28.538 votos, equivalentes al 80,08% de los sufragios válidos. Lula, en cambio, reunió 7.098 votos, el 19,92%. Japón es uno de los principales distritos electorales brasileños en el exterior y concentra una cantidad significativa de votantes.

Israel también mostró una diferencia amplia a favor del candidato del PL. Allí, Flávio Bolsonaro consiguió 699 votos, el 80,81%, frente a los 166 sufragios obtenidos por Lula, que representaron el 19,19%. En los Emiratos Árabes Unidos, el senador también quedó primero, con 772 votos y el 54,56%, contra 643 y el 45,44% del actual presidente.

Otros resultados favorables a Flávio Bolsonaro se registraron en Taiwán, Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Malasia. En varios de esos territorios, sin embargo, la diferencia fue más estrecha: en Malasia, por ejemplo, el candidato del PL obtuvo 44 votos frente a los 41 de Lula; en Tailandia, la diferencia fue de 60 a 56.

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Europa, con una ventaja extendida para Lula

El desempeño de Lula fue especialmente favorable en Europa, donde el actual presidente se impuso en numerosos países que ya habían completado el recuento de sus mesas. Entre ellos figuran Alemania, Francia, España, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Suiza.

En Alemania, Lula obtuvo 16.549 votos, el 79,09%, mientras que Flávio Bolsonaro sumó 4.374, el 20,91%. En Francia, la diferencia fue todavía mayor: el mandatario reunió 10.676 votos, equivalentes al 83,96%, frente a los 2.039 sufragios del senador, que alcanzó el 16,04%.

Portugal, uno de los principales puntos de votación para brasileños residentes fuera de su país, también quedó del lado de Lula. El presidente consiguió 34.319 votos, el 59,42%, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 23.433, el 40,58%. En España, en tanto, Lula reunió 9.293 votos frente a los 4.289 del candidato del PL.

Italia y Reino Unido mostraron una tendencia similar. En territorio italiano, Lula consiguió 7.921 votos, el 59,99%, contra 5.283 de Flávio Bolsonaro. En el Reino Unido, el presidente sumó 10.968 sufragios, equivalentes al 63,34%, mientras que el senador obtuvo 6.349, el 36,66%. Grecia fue una de las excepciones europeas: allí ganó Flávio Bolsonaro, con 311 votos frente a los 255 de Lula.

Australia y Nueva Zelanda, entre los resultados favorables al presidente

En Oceanía, Lula también obtuvo victorias en los países que ya completaron el recuento. En Australia, reunió 6.017 votos, el 63,46%, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó 3.465, el 36,54%. En Nueva Zelanda, la diferencia fue más amplia: el presidente consiguió 418 votos, equivalentes al 80,54%, contra 101 del senador, el 19,46%.

En Asia también hubo resultados favorables a Lula, entre ellos los de China y Corea del Sur. En China, el presidente obtuvo 375 votos frente a los 134 de Flávio Bolsonaro. En Corea del Sur, la diferencia fue de 148 a 82, con el 64,35% de los sufragios válidos para el actual mandatario.

Cómo sigue el recuento del voto en el exterior

La votación de los brasileños residentes fuera del país se desarrolla de manera escalonada debido a las diferencias horarias. En general, las mesas abren a las 8 y cierran a las 17, según la hora local de cada lugar, por lo que los primeros resultados se conocen antes de que termine la jornada electoral en Brasil.

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Para elaborar los resultados parciales, BrasilUni recopila los datos de los boletines de urna que publica el TSE a medida que cierran las mesas. Cada documento registra los votos emitidos en una sección electoral y permite conocer los resultados de ese lugar antes de que se complete la totalización oficial.

Con cientos de mesas todavía pendientes en el relevamiento consultado, el mapa del voto exterior continúa abierto. Los resultados de los próximos países que completen el recuento permitirán establecer si se mantiene la ventaja de Lula en la cantidad de países ganados y en el total de votos contabilizados fuera de Brasil.





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