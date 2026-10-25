Sin comitiva oficial, Milei sigue desde Olivos el balotaje en Brasil y 12 diputados libertarios viajaron por cuenta propia

El presidente Javier Milei sigue desde la Quinta de Olivos los resultados del balotaje presidencial en Brasil, en una jornada marcada por la paridad entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras el Gobierno argentino mantiene una postura cautelosa a la espera de los datos oficiales, el mandatario volvió a expresar su rechazo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) a través de una serie de publicaciones en su cuenta de X.

La Casa Rosada no envió una comitiva oficial a Brasil, pero sí un grupo de 12 diputados libertarios viajó para respaldar a Flávio Bolsonaro desde Río de Janeiro. Andrés Marcelo Leone, Gladys Humenuk y Johanna Longo; María Cecilia Ibáñez (Córdoba), Virginia Gallardo (Corrientes), Alfredo Gonzales (Jujuy), Lorena Villaverde (Río Negro), Gabriela Muñoz (Neuquén) y los fueguinos Luis Miguel Rodríguez y Santiago Pauli están en Brasil.

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió Milei en uno de sus mensajes por redes sociales, en el que cuestionó la estrategia de comunicación de la campaña de Lula y lo acusó de difundir información falsa contra sus adversarios.

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En otro posteo, el Presidente volvió a apuntar contra el mandatario brasileño y vinculó la situación electoral con supuestas maniobras políticas. “Se cayó la careta del corrupto ladrón que se la pasó interfiriendo en todo el continente envenenándolo con la basura socialista”, sostuvo. Además, agregó: “PD: hay periodistas cómplices”.

Los mensajes se conocieron después de que Milei compartiera una publicación de La Derecha Diario que acusaba a Lula de querer “robar las elecciones” por la decisión de extender dos horas el horario de votación en todo Brasil. La medida fue adoptada por la Justicia electoral luego de las denuncias por dificultades en el transporte público que afectaban el traslado de votantes en distintas localidades.

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En la Casa Rosada, en tanto, predominó la cautela frente al desarrollo de los comicios. Desde la Cancillería y distintas áreas del Ejecutivo insistieron en que era necesario esperar los resultados definitivos antes de realizar proyecciones sobre el desenlace de la elección.

La disputa electoral tiene especial relevancia para Milei, que expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro. Durante la gala anual de la Fundación Faro, el viernes, el mandatario argentino sostuvo que una victoria del candidato del Partido Liberal permitiría avanzar en la construcción de una “internacional de derecha” y fortalecer un bloque ideológico en la región.

“Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha”, afirmó. También señaló que la Argentina podía convertirse en el “faro austral” de Occidente, en articulación con Estados Unidos.

El respaldo de Milei al candidato opositor se inscribe en una relación bilateral deteriorada desde el inicio de su gestión, con fuertes diferencias ideológicas con Lula y un vínculo diplomático reducido al nivel de encargado de negocios.

PC/ML