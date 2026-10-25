Fuerte lluvias en el sur de Brasil obligaron a reubicar a más de 7.000 electores en Paraná y Santa Catarina

Las severas inclemencias meteorológicas que azotaron la región sur del territorio brasileño alteraron el normal desarrollo de la jornada de comicios. Fuertes lluvias y acumulados extraordinarios de agua provocaron anegamientos e inhabitabilidad en diversos establecimientos escolares y sedes comunales, lo que forzó la reubicación de más de 7.000 electores en el estado de Paraná y Santa Catarina.

Las autoridades electorales locales debieron poner en marcha planes de contingencia urgentes desde las primeras horas de la madrugada para evitar la suspensión del proceso democrático en las zonas más afectadas. Las intensas precipitaciones afectaron la infraestructura de edificios destinados a la recepción de sobres y al funcionamiento de las urnas electrónicas.

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En el estado de Paraná, la crecida de arroyos y la acumulación de agua sobre accesos principales impidieron la habilitación normal de varios centros de votación. Los electores de los recintos anegados fueron redistribuidos hacia escuelas e instalaciones públicas cercanas que contaban con condiciones de seguridad adecuadas.

Por su parte, en Santa Catarina, diversas localidades sufrieron desbordes puntuales y filtraciones graves en los techos de establecimientos públicos, lo que llevó a la reubicación preventiva del personal electoral y de los equipos informáticos.

La Justicia Electoral de Brasil desplegó un operativo especial de comunicación para notificar a la población afectada sobre los cambios de dirección. Mediante aplicaciones oficiales, avisos radiales y patrullamientos comunitarios, se orientó a los votantes hacia las nuevas mesas asignadas.

Elecciones en Brasil

Pese a las complicaciones climáticas, los funcionarios electorales informaron que la infraestructura tecnológica resistió los embates del clima. Las urnas electrónicas situadas en las zonas de riesgo fueron trasladadas bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Las dificultades de conectividad e iluminación provocadas por cortes temporales en el suministro eléctrico también demandaron la rápida intervención de las empresas de energía de la región sur.

En este contexto de adversidad climática, las autoridades destacaron el esfuerzo colectivo entre la defensa civil, los organismos electorales y los ciudadanos, quienes debieron atravesar tramos anegados para ejercer su derecho al voto.