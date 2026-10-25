La previa electoral en Brasil en fotos: una jornada marcada por la expectativa y la polarización

Con la extensión del horario de votación en todo el territorio brasileño, las calles se llenaron de votantes que participaron de la jornada de balotaje en un clima festivo. Tanto los simpatizantes del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como los del senador Flávio Bolsonaro expresaron su apoyo a sus respectivos candidatos con banderas, insignias y muestras de entusiasmo.

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El resultado de la primera vuelta, celebrada a comienzos de octubre, marcó el tono de la definición. Flávio Bolsonaro obtuvo cerca del 47% de los votos, frente al 45% de Lula, una diferencia de más de dos millones de sufragios. Con esos números, ambos candidatos llegaron al balotaje en una competencia ajustada, en la que la participación electoral y el respaldo de quienes votaron por otras fuerzas podían resultar determinantes.

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La campaña estuvo atravesada por las preocupaciones económicas y la seguridad pública. Mientras Lula defendió las políticas sociales de su gestión, su rival hizo hincapié en el costo de vida y propuso medidas más duras contra el crimen. También pesaron las diferencias sobre la relación con Estados Unidos y el rumbo económico de la principal economía de América Latina.

La jornada electoral también estuvo marcada por dificultades en el transporte público y las condiciones climáticas en algunas regiones. Ante los obstáculos denunciados para llegar a los centros de votación, las autoridades electorales dispusieron una extensión de dos horas en el horario de votación en todo el país. Mientras avanzaba el operativo, las calles y los centros electorales se convirtieron en escenarios de una jornada decisiva para el futuro político brasileño.

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La votación continuará abierta hasta las 19 en todo Brasil, luego de que el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), dispusiera una prórroga excepcional de dos horas. La decisión respondió a las dificultades denunciadas para acceder a los centros electorales por problemas en el transporte público y atendió los planteos presentados por las campañas de ambos candidatos.



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