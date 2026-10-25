Brasil eligió a Lula: las imágenes de los festejos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso este domingo en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y consiguió la reelección para un cuarto mandato. El resultado marcó una nueva victoria del Partido de los Trabajadores (PT) frente al bolsonarismo, en una elección atravesada por la polarización política.

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La previa electoral en Brasil en fotos: una jornada marcada por la expectativa y la polarización

Con el 86,41% de las urnas contabilizadas, Lula obtenía el 51,45% de los votos válidos, frente al 48,55% de su rival, según los datos difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE). La victoria revirtió el resultado de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había quedado en primer lugar.

El escrutinio tuvo varios cambios de tendencia durante la noche. Bolsonaro llegó a encabezar el conteo, pero Lula recuperó la ventaja a medida que se incorporaron los votos de distintas regiones, especialmente del nordeste brasileño, donde el PT conserva una importante base electoral.

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La jornada estuvo marcada, además, por una decisión judicial que extendió el horario de votación hasta las 19, luego de que se denunciaran dificultades para trasladar a los ciudadanos a los centros electorales. La medida alteró el desarrollo habitual del escrutinio y demoró la difusión de los resultados.

Con la reelección, Lula iniciará su cuarto mandato el 1 de enero de 2027, acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin. Las imágenes de la celebración reflejan el clima de una noche electoral decisiva para Brasil, que continuará marcada por la disputa política entre el oficialismo y el movimiento conservador ligado a la familia Bolsonaro.





LMM