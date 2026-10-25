Flávio Bolsonaro: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Flávio Bolsonaro tardó en pronunciarse tras la derrota en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, que fue confirmada por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Finalmente, el candidato del Partido Liberal (PL) cuestionó el desarrollo de los comicios y adelantó que pedirá la anulación de las elecciones. “Es una barbaridad lo que pasó”, sostuvo desde la sede de su partido en Brasilia.

En su primera declaración tras conocerse el resultado, el senador cuestionó la votación y adelantó que buscará que los comicios sean anulados. “Es inexplicable lo que pasó, inentendible”, afirmó desde la sede de su partido en Brasilia. Además, advirtió que había “mucho que aclarar” antes de que Brasil reconociera “esta barbaridad que acaba de pasar”.

Lula obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió Flávio Bolsonaro. De esta manera, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió la reelección y asumirá un cuarto mandato no consecutivo, en una definición que revirtió la ventaja que su rival había conseguido en la primera vuelta.

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Lula da Silva es el nuevo presidente electo de Brasil con el 51,75% de los votos, frente al 48,25% de Flávio Bolsonaro

La reacción de Flávio contrastó con sus declaraciones durante la campaña. En agosto, durante una entrevista con el programa Jornal Nacional, el candidato había asegurado que respetaría el proceso electoral y sus resultados. Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente si mantendría esa postura en caso de perder, evitó responder de forma directa y sostuvo que ganaría la elección.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había quedado primero, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. Esa diferencia alimentó las expectativas de la oposición, pero el resultado final terminó favoreciendo al actual presidente, que logró una remontada inédita en la historia electoral brasileña desde el retorno de las elecciones presidenciales directas.

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La derrota representa un revés para todo el bolsonarismo, que buscaba recuperar el Poder Ejecutivo nacional a través de la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Aunque Flávio no había ocupado antes la Presidencia, su postulación reunió a los sectores que buscaban desplazar al PT del Gobierno y devolver a la derecha al frente del Ejecutivo.

El resultado brasileño también tiene implicancias regionales. El presidente argentino Javier Milei había expresado abiertamente su respaldo a Flávio y presentado una eventual victoria del senador como un paso hacia la consolidación de una alianza internacional de derecha. La reelección de Lula, en cambio, mantiene al frente de la principal economía sudamericana a un dirigente con el que Milei mantiene fuertes diferencias ideológicas y políticas.

PC / LMM