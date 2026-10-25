Lula da Silva ganó la presidencia por cuarta vez: cómo fue la reacción de la prensa internacional

Lula da Silva fue reelecto como presidente de Brasil por cuarta vez, lo que quedó bajo la mirada de los principales medios de la prensa internacional, como CNN y El País. La jornada de elecciones estuvo marcada por polémicas, la extensión del horario de votación y la gran polarización entre el nuevo presidente y su contrincante, Flávio Bolsonaro.

CNN, uno de los medios más grandes de Estados Unidos, analizó la extrema tensión y la cerrada disputa electoral que caracterizaron los comicios entre el oficialismo y el sector ultraderechista. En ella, explican cómo la primera vuelta y la extrema polarización repercutieron en los resultados finales,así como también la mirada de la política internacional.

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En el caso del medio Deutsche Welle, también conocido como DW, observaron el discurso del ganador, donde Lula afirmó que su victoria fue “una derrota de la mentira y del negacionismo”. Al mismo tiempo, acusó a Flávio Bolsonaro de mentir con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo".

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