RDC: crece la presión del mercado financiero brasileño sobre Lula da Silva

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó las tensiones entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el mercado financiero brasileño, que reclama un fuerte recorte del gasto público. La disputa expone las diferencias entre las prioridades sociales del mandatario y las exigencias de los inversores en materia fiscal.

El gobierno brasileño enfrenta nuevas presiones financieras en un contexto internacional complicado y con sectores del mercado que cuestionan sus compromisos sociales. «Efectivamente, esto se combina también con una situación internacional complicada», señaló Gosman al describir el escenario económico.

El mercado financiero brasileño y sus expectativas electorales

Según Gosman, una parte importante del mercado financiero brasileño no quería la reelección de Lula y había depositado sus expectativas en una eventual presidencia de Flavio Bolsonaro. «Lo cierto es que hay una reacción negativa en el mercado financiero que en principio no quería la reelección de Lula y que estaba muy contento con la idea de que entrara Flavio Bolsonaro a ser presidente», explicó.

La diferencia central está en el programa económico. Los inversores esperaban que Bolsonaro avanzara con un fuerte ajuste del gasto estatal, que incluiría recortes en áreas sensibles como salud y educación. «Esto es lo que les ha prometido Bolsonaro, cortar 200 millones de reales», afirmó Gosman en +Perfil.

El rechazo del mercado al compromiso social de Lula

La periodista sostuvo que los cuestionamientos financieros se intensificaron después del discurso presidencial del domingo, en el que Lula reafirmó sus compromisos sociales y su intención de cumplir las promesas electorales. «No les gustó el discurso del domingo porque según ellos 99% estuvo dedicado a los gastos, o sea a los compromisos sociales que Lula había anunciado antes de la segunda vuelta y que ahora quiere cumplir», relató.

Para los inversores, ese enfoque no responde a las exigencias de responsabilidad fiscal que reclaman. Gosman mencionó encuestas sobre publicaciones en redes sociales que muestran una reacción crítica: «Pero parece notable algunas encuestas, por ejemplo encuestas de posteos donde da que 80% de los posteos sobre este tema atacan el mercado».

La periodista agregó que entre los cuestionamientos aparece la acusación de que los inversores intentan imponer su propia agenda al presidente: «O sea que no es la que había prometido Lula sino de imponer ellos la agenda».