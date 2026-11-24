La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el homenaje previsto a Mario Roberto Santucho, fundador y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y acusó de mentir a la decana de esa unidad académica, Ana Arias. A través de una publicación en X, sostuvo que el acto en homenaje a Santucho “es un ataque contra la democracia misma” y cuestionó que la universidad habilite un espacio para recordarlo.

"La decana de la UBA de Sociales miente", escribió la titular del Senado, en medio de la controversia que enfrenta a la institución con el Gobierno de Javier Milei. En su descargo, también afirmó que "la militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas" y consideró que la casa de estudios "mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar".

X Victoria Villarruel | Crédito: X

El Gobierno le exigió formalmente a la UBA que impida el homenaje a Mario Santucho y que sancione a sus impulsores

En ese sentido, Villarruel recordó el accionar del ERP durante la década de 1970 y señaló que Santucho fue “el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas” durante ese período. Además, sostuvo que los atentados de la organización se dieron “con mayor profusión” durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, y vinculó al ERP con el ataque de 1989, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, a través de “su desprendimiento”, el Movimiento Todos por la Patria, en alusión al copamiento del cuartel de La Tablada.

Al cerrar su publicación, la vicepresidenta volvió a cuestionar la decisión de las autoridades universitarias y lanzó una de las frases más contundentes de su mensaje: "Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas".

La actividad, que incluye la inauguración de una escultura en homenaje a Santucho y a la dirección histórica del PRT, está prevista para el próximo 10 de diciembre, a las 18, en el patio interno “Indio Solari” de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y posteriormente incorporada por la agrupación estudiantil La Mella, que presentó el proyecto sobre tablas durante una reunión del Consejo Directivo, que la declaró de interés institucional.

Afiche Mario Roberto Santucho | Crédito: Imagen Web

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Frente a las críticas, la decana Ana Arias explicó que la facultad habilitará el espacio en el marco de su "histórica política de reivindicación de la Memoria, Verdad y Justicia". Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial, en la que también detalló cómo surgió la propuesta que generó el rechazo de distintos funcionarios nacionales.

El Gobierno insiste con suspender el homenaje

La polémica también tuvo repercusiones dentro del área de Educación. El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, reclamó que las autoridades de la UBA impidan la realización del acto y sancionen a quienes impulsaron la iniciativa.

"Todavía no pasó nada y ya se están felicitando. ¡Tienen que impedir ese acto y sancionar a los responsables!", expresó el funcionario en su cuenta de X. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias penales que podrían enfrentar los responsables de la actividad en caso de que se incurra en algún delito en el ejercicio de sus funciones públicas.

En ese contexto, Álvarez envió en las últimas horas una nota formal al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), para reiterar su pedido de que se frene el homenaje y se adopten medidas contra quienes promovieron su organización.

En el documento, el subsecretario cuestionó la posibilidad de realizar un reconocimiento público al exdirigente del ERP y argumentó que no existen motivos para homenajear a quien, según sostuvo, lideró una organización responsable de "asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas" contra la población argentina.

De esta manera, el reclamo de Villarruel se sumó a las presiones del Gobierno nacional sobre las autoridades universitarias, mientras continúa la discusión por la realización de la actividad en la Facultad de Ciencias Sociales.

PC / JMV