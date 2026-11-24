El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue convocado a una reunión a las 19 de este martes, en medio del escándalo por el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La citación ocurre luego del reclamo formal del Gobierno nacional para impedir la actividad prevista para el 10 de diciembre.

La convocatoria se conoció, además, un día antes de la reunión prevista para el Consejo Superior de la UBA. Allí, el vicerrector Emiliano Yacobitti anticipó que presentará un proyecto para que la institución se pronuncie contra el reconocimiento a Santucho, previsto para el jueves 10 de diciembre, a las 18, en el patio "Indio Solari" de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero 1029, en Constitución.

El Consejo Directivo de la facultad, que encabeza la decana Ana Arias, lo declaró de "interés institucional" y autorizó la instalación de la escultura donada. En su resolución, destacó la trayectoria política de Santucho y vinculó el reconocimiento con el compromiso de la facultad con la memoria, la verdad y la justicia.

La jornada incluirá charlas políticas y culturales, la colocación de una escultura y un cierre a cargo de Mario Santucho, hijo del fundador del ERP. "Abrimos una recolección de firmas en apoyo a ese homenaje a mi padre", como forma de "enfrentar esta campaña feroz de la ultraderecha", indicó Mario, quien también cuestionó la disputa cultural impulsada por el oficialismo y el intento de eliminar referencias vinculadas con los movimientos populares.

Sin embargo, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, solicitó información a la UBA sobre la convocatoria.

En paralelo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires anticipó hoy que, desde la institución, se podrían adoptar medidas para impedir que se realice el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales. En ese marco, Emiliano Yacobitti aclaró que el homenaje lo impulsa "una cátedra de la Facultad de Sociales" y no la UBA.

“En la UBA se estudia todo y tenemos distintos profesores que piensan de manera muy, pero muy distintas”, sostuvo Yacobitti a La Nación, pero remarcó que no le pareció apropiado.

Emiliano Yacobitti, quien asumirá como rector de la UBA el próximo 11 de diciembre de 2026, sucediendo a Ricardo Gelpi tras haberse desempeñado como vicerrector durante la gestión 2022-2026, afirmó que “la violencia como práctica política no tiene lugar en la universidad” y que tampoco corresponde homenajear a quienes recurrieron a ella.

El vicerrector Yacobitti, apenas se conoció el hecho, escribió en X: "Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho". Por otra parte, el vicerrector cuestionó la fecha elegida para el homenaje, que coincide con el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina, aunque aclaró que desconoce si fue escogida deliberadamente con esa intención. “Quiero pensar que la Facultad de Ciencias Sociales va a recapacitar sobre la situación”, expresó.

Al ser consultado sobre las facultades de las máximas autoridades de la UBA para intervenir en la controversia, señaló que “se puede tomar cualquier tipo de medida para evitar que este homenaje se haga o por lo menos que se haga de manera institucional”.

El vicerector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti

Al referirse al repudio expresado por el Gobierno nacional y a los cuestionamientos desde el oficialismo hacia la conducción de la UBA, Yacobitti dijo que "la Facultad de Sociales se la dejó picando y el Gobierno lo aprovechó".

“La UBA va a resolver este problema”, aseguró, y reclamó al Ejecutivo nacional que, “del mismo modo que las autoridades universitarias se harán cargo de esta situación”, el Gobierno “cumpla con la Ley” de Financiamiento Universitario.

RM