Abuchearon a un convencional de Bariloche por reivindicar a Videla y respondió con gestos obscenos

En el acto de asunción de convencionales constituyentes de Bariloche, el convencional Adrián Marcelo Grau fue abucheado por reivindicar al dictador Jorge Rafael Videla y la represión de la dictadura en redes sociales. Lejos de predicar con el ejemplo en su carácter de representante, respondió con gestos obscenos hacia el público.

Fue durante la asunción, en pleno escenario del Gimnasio Municipal número 4, acto que se vio empañado por su presencia y sus actos de provocación a familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Grau respondió con gestos hacia el público y despertó el repudio generalizado de la sala.

​“Como a los nazis, les va a pasar...”, le cantaron representantes de los organismos de derechos humanos este jueves al flamante convencional de Bariloche, Adrián Marcelo Grau, quien, a pesar de haber reivindicado en sus redes sociales a Jorge Rafael Videla y a la represión de la última dictadura militar, resultó electo para el cargo.

Lejos de predicar con el ejemplo en su carácter de representante , juró entre abucheos y cánticos de "Son 30.000", respondiendo con insultos y gestos obscenos hacia el público presente.

Walter Cortés, que minutos antes le había tomado juramento, salió a defender su continuidad. “A Grau lo votó la gente, sería faltarle el respeto a la gente”, dijo el intendente.

Grau fue parte de la lista Estamos Haciendo Bariloche para modificar la carta orgánica municipal. Se trata de una alianza integrada por el Partido Unión y Libertad (PUL) y Juntos Somos Río Negro, impulsada por el intendente Walter Cortés y respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck.

Adrián Grau asumió como legislador en Bariloche | Crédito: Captura

Semanas atrás, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Bariloche se sumó al repudio generalizado contra Grau, luego de que se conocieran una serie de publicaciones en Facebook en las que reivindicaba a Videla y justificaba la represión ilegal. “La APDH Regional Bariloche repudia enérgicamente las publicaciones efectuadas en las redes sociales por uno de los candidatos a Convencional Constituyente para la modificación de la Carta orgánica de Bariloche Sr. ADRIÁN GRAU”, expresó el organismo en un comunicado.

Consultado por una posible renuncia después del acto, Cortés sostuvo que había que “respetar el mandato popular”. La pregunta que dejó sin responder del medio NOVA Río Negro fue qué tenía para decir sobre el gesto de su propio convencional, quien acababa de asumir un cargo público y había elegido agraviar desde el escenario a los vecinos que lo repudiaban.

Apología de la dictadura por parte de Grau

Las publicaciones que desataron el rechazo fueron realizadas un 22 de marzo, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En una de ellas, Grau compartió una imagen de Videla acompañada por una expresión que lo exaltaba como una figura de grandeza. El candidato agregó un mensaje en el que reivindicaba explícitamente la eliminación de sus adversarios políticos: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”.

Posteos Adrián Grau | Crédito: Redes Adrián Grau

En otra publicación, lamentaba que el dictador no hubiera completado su tarea represiva y difundía una imagen que negaba la cifra de 30.000 personas desaparecidas, descalificaba a las víctimas del terrorismo de Estado y sugería que la represión tendría que haber alcanzado a más personas.

Posteos Adrián Grau | Crédito: Redes Adrián Grau

Tras la difusión, Grau cerró el perfil de Facebook en el que había publicado esas expresiones. Sin embargo, cuando estalló la polémica, Cortés transmitió la versión del candidato: “Dijo que le hackearon la cuenta”.

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