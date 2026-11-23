Mario Antonio Santucho, hijo de Mario Roberto Santucho, le hizo llegar a PERFIL un texto en el que fija su posición sobre el candente debate abierto en torno al homenaje a su padre que agrupaciones estudiantiles y docentes organizan en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

El escrito llega en el momento de mayor tensión de la polémica: el Ministerio de Capital Humano le pidió formalmente a la UBA que impida el acto y sancione a sus promotores, el vicerrector Emiliano Yacobitti anunció que llevará el tema al Consejo Superior y la decana Ana Arias salió a defender la decisión de su facultad.

La decana de Sociales defendió el homenaje a Santucho: "Un grupo reivindica al líder que valora"

“La ultraderecha está desplegando por estas horas una ofensiva feroz contra un homenaje al militante revolucionario Mario Roberto Santucho organizado por agrupaciones estudiantiles y docentes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires", dijo Santucho hijo.

"El objetivo es impedir que recordemos a quienes se comprometieron con las luchas populares y cuyos cuerpos hoy continúan desaparecidos, como consecuencia del único terrorismo asesino que conoció nuestro país: el terrorismo de estado”, señaló en su texto Mario Antonio Santucho, sociólogo, escritor y miembro del colectivo Crisis, donde en cuya revista ha publicado una serie de investigaciones sobre qué pasó con la muerte y desaparición de su padre.

Marcos Osatinski, Mario Roberto Santucho y Fernando Vaca Narvaja | Crédito: Imagen Web

El acto en homenaje al jefe del ERP está convocado para el jueves 10 de diciembre a las 18 en el patio interno “Indio Solari” de la sede de Santiago del Estero 1029, en Constitución. Incluye intervenciones políticas y culturales, y la colocación de un cuadro-escultura donado por el Colectivo Cultural Contramuro. Lo impulsan la cátedra de Pablo Bonavena en la carrera de Sociología, Contramuro, La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios, y el Consejo Directivo de la facultad lo declaró de “interés institucional” por una resolución aprobada por mayoría el 27 de octubre. Los organizadores lo enmarcan en los 50 años de la muerte del dirigente, ocurrida en julio de 1976, bajo la dictadura cívica-militar, cuyo cuerpo nunca fue hallado. La fecha elegida coincide con el Día de la Restauración de la Democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Mario Santucho, hijo del jefe del ERP.

La reacción oficial llegó durante el fin de semana largo. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, que depende de la cartera que conduce Sandra Pettovello, envió una nota al rector Ricardo Gelpi en la que le exige adoptar “las medidas administrativas necesarias a fin de impedir la realización del homenaje”, aplicar “las sanciones que correspondan a sus promotores” y presentar un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la universidad decida llevar adelante. El pedido choca con un límite concreto: por la autonomía universitaria, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender por su cuenta una actividad de la UBA ni para sancionar a quienes la organizan.

"No les basta con destruir la sobeanía"

En su texto, Santucho inscribe el episodio en una disputa más amplia con el gobierno de Javier Milei: “No les basta con destruir la soberanía nacional, para subordinar nuestro destino al imperio norteamericano, con un servilismo que supera con creces al de la mismísima dictadura. No les basta con destruir los derechos sociales y políticos conquistados en décadas de luchas democráticas, comenzando por el elemental derecho a la protesta. También pretenden aniquilar los símbolos que dan consistencia ética a nuestros horizontes utópicos, haciendo uso de las mentiras y estigmatizaciones que los caracteriza. Ahora es Santucho, pero también son el Che y Walsh, son los 30 mil desaparecidos, como antes fue Evita, y mañana serán los que hoy luchan por una sociedad radicalmente distinta a la actual”.

El rechazo de Yacobitti

Dentro de la propia universidad, el rechazo más fuerte vino de Yacobitti: “Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho”, escribió en X, donde cuestionó el accionar del ERP contra las instituciones entre 1973 y 1976 y sostuvo que “la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona” que haya usado la violencia contra el régimen democrático. El vicerrector distinguió entre el estudio académico de esa etapa y los homenajes institucionales, y anunció que presentará un proyecto para que el Consejo Superior se pronuncie en el mismo sentido en la sesión del miércoles 25. Hasta ahora no hay ninguna resolución que suspenda la actividad.

La palabra de la decana Ana Arias

La decana Ana Josefina Arias, en cambio, respaldó la decisión del Consejo Directivo. “No me parece sensato impedir que un grupo reivindique a un líder al que valora”, dijo en Urbana Play, y planteó que el reconocimiento busca reivindicar la trayectoria militante de Santucho y la de una generación perseguida por la dictadura: “En democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida”. Arias admitió que Santucho fue uno de los líderes de una organización armada, pero sostuvo que su figura no se reduce a la lucha armada ni a su condición de víctima, y aclaró que el homenaje no apunta a discutir la actuación del PRT entre 1973 y 1976. “Me parece que es valioso poner en el debate público estas cuestiones”, agregó Santucho hijo.

Quienes rechazan el acto recuerdan el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972, el copamiento del Regimiento de Azul y el ataque al Batallón de Arsenales de Monte Chingolo, acciones que dejaron víctimas. Santucho hijo anticipa, en el cierre de su texto, que esas presiones tendrán efecto en sectores que no comparten la ofensiva oficial pero tampoco la iniciativa: “Atormentados por relaciones de fuerzas adversas, una porción de los sectores progresistas y de centro cederán a las presiones y serán presa de la extorsión autoritaria. Pero somos muchos los que no dejaremos que aniquilen la memoria de resistencia y dignidad, pues esa fuerza será nuestro recurso más preciado a la hora de encarar los desafíos que vienen. Que les quede claro: no vamos a introyectar en nuestras mentes y nuestros corazones el disciplinamiento que pretenden. Poco a poco, sin pausa pero sin prisa, en comunión con un malestar social que no deja de multiplicarse, volveremos a ejercer el derecho a la rebelión a la que tanto le temen”.