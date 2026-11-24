La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió este martes el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, que estaba previsto para el 10 de diciembre en su sede de Constitución. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, realizada por Zoom con la decana Ana Arias y los 16 consejeros, que dejó sin efecto la resolución que había declarado de interés institucional la actividad.

La marcha atrás llegó después de que el Gobierno nacional, a través del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le pidiera formalmente al rector Ricardo Gelpi que evitara el acto y sancionara a sus impulsores. Además, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue una presunta apología del delito y el posible uso de recursos de la universidad, y pidió una medida cautelar para suspender el homenaje y la instalación de una escultura.

JMV