A mediados de septiembre, en medio de la campaña electoral, Lula da Silva prohibió por decreto las apuestas online en Brasil. La medida aún debe ser aprobada por el Congreso, pero está vigente: prohíbe la operación, oferta, intermediación, promoción y publicidad de las apuestas deportivas.

El impacto de la decisión de Lula ya habría generado un repunte de las ventas de productos de la canasta básica, y se estima que provocará una pérdida de ingresos tributarios por unos 900 millones de dólares (aunque otros cálculos hablan de tres veces esa cifra), en momentos en que el gobierno del PT encara un fuerte ajuste fiscal.

ACIERA alertó por el avance de las apuestas online en menores y reclamó al Senado que trate la ley

Las empresas afectadas alegan violación de la seguridad jurídica y acudieron a la Corte brasileña para intentar suspender los efectos de la prohibición.

En una carta dirigida en las últimas horas al Senado, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó esta semana la aprobación del proyecto de ley contra la ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados en 2024 y está a punto de perder estado parlamentario.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, advierte el texto titulado con una frase que el papa León XIV tomó del tango Volver durante su reciente visita al país en la gira por Latinoamérica: “Es un soplo la vida”.

La palabra de los obispos se ha visto fortalecida por el paso de Robert Prevost por la Argentina. Tiene otro volumen y otra resonancia. El llamado de la Iglesia no es suficiente sin embargo para que, como ocurrió con la ley de discapacidad, con aprobación (casi) unánime la semana pasada, el Senado dé sanción definitiva a un proyecto destinado a proteger a niños y adolescentes de la tragedia del juego online.

Después de meses de dilaciones, un plenario de comisiones —Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales— se reunirá hoy para debatir la iniciativa.

La semana pasada los bloques llegaron a un compromiso para que el proyecto sea discutido el jueves en el recinto después de que el oficialismo, con el apoyo de senadores de la UCR, Pro y de provincias alineadas, se negó a tratarlo sobre tablas.

El proyecto se caerá si no tiene sanción definitiva antes de que termine el período ordinario de sesiones —esta semana, cuando ya ha cumplido dos años en el Congreso— o en caso de que el Poder Ejecutivo no lo incluya en el paquete de extraordinarias.

Las urgencias del Gobierno en el Congreso sin embargo son otras. El jueves buscará obtener media sanción en Diputados al proyecto de Presupuesto y, en el Senado, la suspensión de las Primarias, prioridad excluyente esta última. Lo que pone en riesgo las PASO, entiende, es la reelección de Milei.

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El Gobierno ratificó estas prioridades ayer en un comunicado al término de la reunión de la mesa política. Anunció también que este viernes el Presidente firmará el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.

“Se va a avanzar con un proyecto consensuado”, dijo a PERFIL un integrante de la mesa política sobre el destino de la ley contra la ludopatía. ¿Qué significa eso? Que de mínima le harán cambios y deberá volver a Diputados. Una nueva dilación.

Durante la visita del Papa, Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, se había comprometido a darle tratamiento antes del fin de las sesiones ordinarias. Fue otra de las diagonales de diferenciación con la Casa Rosada, para la que la cuestión juego y sus consecuencias sociales son un tema lateral, ajeno a la filosofía libertaria.

La posición del Gobierno está expresada en el proyecto que envió al Senado en mayo pasado, que apunta a los sitios ilegales de apuestas. El Gobierno objeta que se legisle una prohibición amplia a la publicidad, promoción y patrocinio como la que el proyecto de Diputados impone al juego online en todo el país. La considera un límite a la libertad individual y a las autonomías provinciales.

Sobre esto último, sucede que hoy cada provincia regula la actividad y es a ellas a quienes cada sitio tributa. En este punto radica la importancia del voto en el Senado.

Bullrich dejó ayer temprano la reunión de la mesa política para recibir en su despacho a una delegación de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia, con la que habló del tema. Les aseguró que el proyecto será tratado en extraordinarias. “En principio”, les dijo, sobre la base de que aprobó Diputados.

Según un informe de Unicef, ocho de cada diez adolescentes y jóvenes en el país tuvieron acceso a sitios de apuestas online, o conocen a alguien que lo hizo y uno de cada cuatro declaró haber apostado al menos una vez. Lucía Fainboim, de la organización Bienestar Digital, representó el drama de esta manera: “Si yo pienso en un chico que está solo hasta las 3 de la mañana en un casino, me va a parecer un espanto, un horror. Las apuestas virtuales son exactamente lo mismo”.