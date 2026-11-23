La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) manifestó su preocupación por el crecimiento de las apuestas en línea y su impacto en niños y adolescentes. A través de una carta dirigida a las autoridades del Senado de la Nación, reclamó que se avance de manera urgente con el tratamiento de una iniciativa legislativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está próxima a perder estado parlamentario.

El documento, fechado el 19 de noviembre de 2026, fue dirigido a la senadora nacional María Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal. En la presentación, la entidad advirtió sobre el aumento significativo de los juegos de azar en línea y sostuvo que sus consecuencias no afectan únicamente a quienes desarrollan una adicción, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad.

“Como cristianos, nuestra misión es salvaguardar la integridad de todas las personas. En ese marco, reconocemos la gravedad de todas las adicciones y cómo afectan de manera grave a los seres humanos”, expresó la organización.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la exposición de los menores a las plataformas de apuestas. En ese sentido, ACIERA sostuvo que los niños, niñas y adolescentes se están convirtiendo en un “blanco fácil y directo” de un ataque que se desarrolla en las redes sociales.

Según planteó la entidad, estas prácticas aparecen mimetizadas en juegos o alentadas a través de contenidos vinculados con la afición a los deportes, lo que dificulta su identificación y aumenta los riesgos de que los menores se involucren en las apuestas.

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En la carta, la organización también fundamentó su preocupación en las normas internacionales y nacionales destinadas a proteger los derechos de la infancia. Mencionó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, que establecen el principio del interés superior del niño.

En particular, recordó que el artículo 1 de la legislación establece la máxima exigibilidad de los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes, mientras que el artículo 3 define el interés superior como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías.

ACIERA sostuvo que existe una responsabilidad de los padres y, principalmente, del Estado para garantizar la protección de las nuevas generaciones frente a las adicciones al juego y la pérdida de recursos económicos que pueden afectar gravemente a la economía familiar.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas frente a las distintas modalidades de apuestas en línea, especialmente aquellas que funcionan a través de plataformas ilegales, donde consideran que el riesgo de participación de menores es mayor.

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En otro tramo del documento, la Alianza convocó a todos los actores sociales, grupos de padres, comunidades religiosas y autoridades a impulsar campañas de concientización y prevención. También pidió visibilizar los canales de denuncia para proteger a niños y adolescentes.

El reclamo central estuvo dirigido a los senadores nacionales. La organización solicitó que se otorgue un tratamiento urgente y prioritario al proyecto de ley 891/24, denominado “Proyecto de Ley de Publicidad de Operadores de Juegos y Plataformas de Apuestas para los Juegos en Línea”.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados, pero se encuentra próxima a perder estado parlamentario. Por ese motivo, ACIERA pidió que el Senado avance con su tratamiento para evitar que pierda vigencia legislativa.

La carta lleva las firmas del pastor Jorge Gómez, vicepresidente ejecutivo; el pastor Carlos Belart, vicepresidente de Relaciones Internas; y el pastor Christian Hooft, presidente de ACIERA.

​CS