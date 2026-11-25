Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, dos de los tres jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron las recusaciones formuladas en su contra para dejarlos afuera del caso $LIBRA y solicitaron continuar en el expediente que investiga al presidente Javier Milei por el lanzamiento de la polémica criptomoneda.

Ledesma fue acusado de posible parcialidad por su relación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y Yacobucci de tener a su hijo ocupando un puesto muy importante dentro del Gobierno.

Según Clarín, Ledesma en su defensa afirmó que “la vinculación que mantengo con INECIP es de carácter exclusivamente académico, específicamente relacionada con los procesos de reforma de la justicia penal y la implementación de sistemas acusatorios”.

Para luego sumar que "si bien figuro en la página institucional como integrante de su Comité Consultivo, nunca he desempeñado, en los hechos, funciones de consulta respecto de las decisiones de la organización”.

Por su parte, Yacobucci, según Clarín, negó que la designación de su hijo en una importante función pública condicione sus decisiones como camarista.

El magistrado expresó que “las consideraciones expuestas por el recusante no superan el plano retórico y de meras hipótesis y especulaciones, sin alcanzar, por lo tanto, a demostrar la existencia de circunstancias concretas que justifiquen un temor objetivamente fundado acerca de mi imparcialidad para intervenir en el caso”.

Según el medio antes citado, Yacobucci y Ledesma cerraron sus escritos dejando a a consideración de sus colegas la determinación sobre si seguirán o no en la causa.

Cómo fueron las recusaciones contra los jueces

La Agencia Noticias Argentinas informó que Mauricio Novelli, uno de los once imputados que fue sobreseído en la causa, presentó un escrito solicitando apartar a Ledesma por su cercanía con dos organizaciones judiciales que intervinieron en el caso.

Luego se agregó otro planteo de Juan Patricio Marchetto, uno de los afectados por la supuesta criptoestafa, que busca quitar a Yacobucci de la causa porque su hijo ocupa un importante cargo en el Ministerio de Justicia de la Nación.

La defensa de Novelli recusa a la jueza por su vínculo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dos instituciones que trataron de ser parte de la causa.

Según la Agencia Noticias Argentinas, ambos organismos quisieron ser querellantes en el caso, y después de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar la causa, solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma el ejercicio de la acción penal para impedir el cierre de la investigación sobre el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei | Crédito: Cedoc

La defensa de Novelli afirma que el vínculo de Ledesma con esas instituciones es motivo suficiente para dudar de su imparcialidad, especialmente porque tanto el INECIP como el CIPCE habían expresado públicamente su oposición al fallo que dejó afuera a los damnificados, un tema que debe resolver la camarista.

También dijo que Ledesma tiene antecedentes de apartarse en otros casos donde tuvieron un papel estas organizaciones.

El segundo planteo, presentado por Marchetto contra el juez Yacobucci, recusa al magistrado porque su hijo tiene una relación laboral directa con el Gobierno.

El 29 de septiembre pasado, Ignacio Martín Yacobucci fue nombrado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Es un cargo jerárquico “de libre designación y remoción” dispuesto por el Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei, uno de los principales investigados por su promoción de $Libra.

El escrito afirma: “La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo”.

También remarcaron que el área que conduce el hijo de Yacobucci tiene competencias relacionadas con uno de los aspectos principales de la investigación: el posible lavado de activos.