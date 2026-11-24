La economía cripto en Argentina creció un 15% en Argentina y alcanzó los US$ 88.500 millones. De esta manera, se consolida como el segundo mercado de mayor adopción en la región. Las stablecoins ganan terreno sobre Bitcoin (BTC), que cotiza con una caída de más de 32% en el año.

Los datos surgen del informe que realizó Chainalysis, que relevó desde julio 2025 hasta junio 2026 y contemplan el total de volúmenes de transacciones. En América Latina se registró casi US$ 594.000 millones en operaciones con criptomonedas, un aumento de 9,8%, por lo que el país subió por encima del promedio de la región, incluso cuando la actividad cripto se desaceleró a nivel mundial.

“El crecimiento del 15% que muestra Chainalysis se da en un año sin euforia de precios. Eso confirma que, en Argentina, cripto ya pasó de la etapa del furor a la de la utilidad. Pasó la ola de los NFT y las memecoins, y quedó lo que resuelve problemas concretos. Primero, el dólar digital. A nivel regional fueron el 40%, contra 18% de bitcoin, y fue el primer año en que superaron a BTC en nuestra plataforma. La gente no compra solo para especular: compra para ahorrar, cubrirse de la inflación y mover dinero”, dijo a PERFIL Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

RDEco: los argentinos usan cada vez más stablecoins para pagar y transferir dólares digitales

Y agregó: “En Argentina, la adopción avanzó mucho más del lado de las personas que del lado de las empresas. Mientras en México y Brasil los bancos, fintechs y empresas ya usan estos rieles para pagos corporativos, tesorería y comercio exterior, en Argentina el uso B2B todavía está limitado por cuestiones regulatorias. Si esos flujos de finanzas corporativas se habilitan, el mercado local puede dar un segundo salto exponencial, esta vez impulsado por las empresas”.

Debido al historial de controles cambiarios en el país, y que aún persiste el cepo para las empresas, muchos argentinos encontraron refugio en las stablecoins. Y en particular de los USDT o USDC, conocidos como “dólar cripto”, es decir, atadas a la moneda estadounidense, para cubrirse de la devaluaciones de la moneda local. Las stablecoins representaron el 71% de las compras de criptomonedas de usuarios argentinos en 2025, según Bitso.

“No sólo cuenta con un gran mercado cripto, en el que los dólares digitales son los preferidos, superando el 70% del total de adquisiciones, por la tradicional estrategia, en el país, de preservar el valor de ahorros en la moneda estadounidense. Además, el inversor argentino también es ávido en buscar herramientas que le ofrezcan rendimientos”, destacó Melanie Steiner, directora para América Latina de Ondo.

El dólar cripto aumentó en lo que va del año cerca de un 15%, pasó de cotizar en torno a $ 1.531 al cierre de 2025 y al cierre de esta nota operaba a $1.759.

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La tendencia bajista del mercado cripto en 2026

La cotización de Bitcoin, la mayor criptomoneda del mercado, arrastra una tendencia bajista desde el último trimestre del año pasado y que se extiende en lo que va de 2026. Al cierre de esta nota se ubicaba en US$ 58,931, en el cae un 32,5% en lo que va del año y más de un 24% en lo que va de noviembre.

Cabe recordar que tocó un máximo histórico de US$ 126.000 en octubre de 2025.

Las variaciones mensuales en la cotización de BTC este año fueron: enero (-10,1%), febrero (-14,7%), marzo (+1,8%), abril (+11,8%), mayo (-3,4%), junio (-20,4%), julio (+7%), agosto (+25%), septiembre (+6%) y octubre (-7,3%).