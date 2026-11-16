Se desploman el oro y el bitcoin: el metal toca mínimos de un año y la criptomoneda pierde 17% en noviembre

Los mercados internacionales comenzaron la semana con una nueva ola de ventas que golpeó tanto a los activos tradicionales de refugio como a las criptomonedas. El oro cayó este lunes 16 de noviembre a su nivel más bajo en más de un año, mientras que el bitcoin acumula una pérdida del 17% en lo que va del mes y encadena seis semanas consecutivas de retrocesos. Detrás de ambos movimientos aparece un factor común: el fortalecimiento del dólar y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés en diciembre.

La caída simultánea del metal precioso y de la principal criptomoneda refleja un cambio en el comportamiento de los inversores, que reducen su exposición a activos más sensibles a las condiciones monetarias y buscan refugio en instrumentos que ofrecen rendimientos elevados en dólares.

Según datos de Reuters, el oro al contado llegó a caer un 0,6%, hasta los US$ 3.855,87 por onza, después de tocar un mínimo intradiario de US$ 3.830, su menor valor desde octubre de 2025. Los futuros estadounidenses con entrega en diciembre retrocedían un 0,7%, hasta US$ 3.860,10.

La presión también alcanzó al universo de las criptomonedas. De acuerdo con un informe de IOL Inversiones, el bitcoin perdió un 12% durante la semana pasada y cayó hasta la zona de los US$ 64.000, mientras las salidas de capital de los fondos cotizados (ETF) al contado reflejan una menor disposición de los grandes inversores institucionales a mantener posiciones.

Bitcoin en caída: perdió 17% en noviembre y crecen las señales de temor

La principal criptomoneda comenzó este lunes operando cerca de los US$ 64.000, con un retroceso de alrededor del 2% en las últimas 24 horas, después de haber llegado a los US$ 62.000 durante el fin de semana.

"El bitcoin arranca la semana bajo presión y con una agenda cargada por delante", explicó Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina, quien advirtió que el activo acumula una caída del 17% durante noviembre.

La especialista señaló que el mercado llega a esta semana particularmente debilitado. Durante el fin de semana se registraron liquidaciones de posiciones por más de US$ 2.000 millones, concentradas principalmente en inversores que habían apostado por una suba de los precios.

A ese escenario se suma un marcado deterioro de la confianza. El índice Fear & Greed, que mide el sentimiento del mercado de criptomonedas en una escala de 0 a 100, cayó hasta los 10 puntos, frente a los 29 registrados una semana atrás. Se trata de un nivel asociado con un escenario de miedo extremo.

La salida de capitales de los ETF de bitcoin también se convirtió en una señal de alerta. Según Bitget, estos instrumentos acumulan siete ruedas consecutivas de rescates, con US$ 1.070 millones retirados solamente durante la última semana.

Para IOL, la debilidad institucional se extiende por tercera semana consecutiva y afecta a otras criptomonedas relevantes, como Ethereum y Solana.

La corrección no responde únicamente a factores propios del mercado cripto. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de una política monetaria más restrictiva reducen el atractivo relativo de los activos de mayor volatilidad.

"El rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5,1% y el dólar está cerca de su máximo en 19 meses, lo que vuelve menos atractivos a los activos sin rendimiento, como el bitcoin", explicó Gama.

Por qué cae el oro si aumenta la incertidumbre mundial

El comportamiento del oro resulta particularmente significativo porque, a diferencia del bitcoin, es uno de los activos tradicionalmente utilizados para preservar valor en momentos de incertidumbre económica y financiera.

Sin embargo, el metal precioso enfrenta actualmente una combinación de factores adversos: un dólar fortalecido, mayores rendimientos de los bonos estadounidenses y expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal.

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Cuando las tasas de interés aumentan, los inversores pueden obtener mayores rendimientos en instrumentos financieros como los bonos del Tesoro. Esto reduce el atractivo relativo del oro, que no paga intereses ni distribuye dividendos.

Al mismo tiempo, un dólar más fuerte encarece el metal para los compradores que operan con otras monedas, lo que también puede afectar su demanda.

Según Reuters, el dólar estadounidense se mantenía cerca de su nivel más alto desde abril de 2025, mientras los operadores seguían evaluando las señales de una Reserva Federal cada vez más preocupada por la persistencia de la inflación.

Robin Bhar, consultor independiente de RBMC, explicó que la atención del mercado está centrada en la magnitud del próximo ajuste monetario: si la Fed aumentará las tasas en 25 o en 50 puntos básicos durante su reunión de diciembre.

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Los precios de otros metales también acompañaron la tendencia bajista. La plata cedía un 2,7%, hasta US$ 47,40 por onza; el platino retrocedía un 1,9%, a US$ 1.465,43; y el paladio perdía un 1,4%, hasta US$ 986,52.

La Reserva Federal, el dato de inflación y una semana decisiva

El principal factor que condiciona a los mercados es la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva para contener las presiones inflacionarias en Estados Unidos.

Las últimas declaraciones de funcionarios del banco central reforzaron esa interpretación.

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, advirtió que la inflación continúa demasiado elevada y que todavía queda trabajo por hacer para controlar las presiones sobre los precios.

En la misma línea, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, señaló que la persistencia de la inflación, particularmente en el sector servicios, fortalece los argumentos a favor de nuevos aumentos de tasas.

Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado asigna una probabilidad del 91% a una suba de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que el 9% restante contempla un incremento mayor, de 50 puntos básicos.

Este escenario implica que los inversores comienzan a descontar un costo del dinero más elevado durante más tiempo, con consecuencias sobre los bonos, las acciones tecnológicas, los metales preciosos y las criptomonedas.

Qué esperar del bitcoin y el oro durante los próximos días

La agenda de esta semana concentra varios acontecimientos que podrían definir la tendencia de los activos financieros.

Este lunes, el mercado espera las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, previstas para las 14, hora de Buenos Aires. Será su primera intervención pública desde la última reunión del banco central.

Bitcoin - Inflación de EEUU

El martes se conocerán las ventas minoristas de octubre en Estados Unidos, un indicador relevante para evaluar la fortaleza del consumo y las presiones sobre los precios.

Ese mismo día, Nvidia presentará sus resultados trimestrales, en su primer balance después de la salida de Jensen Huang. El desempeño de la compañía será observado especialmente por los inversores tecnológicos, en momentos en que el apetito por los activos de riesgo muestra señales de debilitamiento.

Finalmente, el miércoles se publicarán las minutas de la última reunión de la Fed, que permitirán conocer con mayor detalle las discusiones internas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Para Carolina Gama, el deterioro del sentimiento inversor también abre la posibilidad de una recuperación si aparecen señales favorables.

"Con el sentimiento en su punto más bajo, una sorpresa positiva, ya sea de Nvidia o de un tono más moderado de la Fed, puede impulsar una recuperación", sostuvo.

En cambio, advirtió que las señales de tasas más elevadas durante un período prolongado podrían extender la corrección.

Por ahora, el oro y el bitcoin comparten una presión que responde a la misma variable: el encarecimiento del dinero en Estados Unidos. Aunque se trata de activos con características y perfiles de riesgo muy diferentes, ambos sufren las consecuencias de un mercado que vuelve a privilegiar los rendimientos en dólares y que busca señales más claras antes de recuperar posiciones.

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