RDEco: qué preocupa al mercado sobre la inteligencia artificial y el riesgo de una burbuja tecnológica

El índice Merval cayó 0,8% en la primera rueda de la semana, pese a que los principales indicadores internacionales continuaron en terreno positivo. En diálogo con Fernando Meaños en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el analista financiero Santiago Llull repasó los movimientos de los mercados y advirtió sobre las dudas que genera el avance de la inteligencia artificial y el temor a una posible burbuja tecnológica.

“Como dijimos, el día lunes y el día martes se compensaron a nivel internacional; hoy descontamos 0,8 para el índice Merval, a pesar de que los índices internacionales siguen en aumento”, explicó. En particular, destacó el desempeño del Nasdaq, que avanzó 2,5% durante la jornada.

Nvidia, una noticia millonaria y el impacto en el mercado

Llull también mencionó una noticia vinculada con Nvidia, a la que definió como la mayor compañía del mercado, y un divorcio millonario que, según explicó, tuvo repercusiones sobre la cotización. Durante la conversación se refirió a una cifra de US$81.000 millones y dimensionó su magnitud al compararla con los recursos que solicitó Argentina.

“Si lo dimensionamos, es prácticamente dos veces lo que pidió un país entero como el argentino”, señaló. De todos modos, el analista indicó que, después de ese retroceso, la acción volvió a subir y contribuyó al avance del Nasdaq, que cerró la jornada con una mejora del 2,5%.

Las advertencias sobre la inteligencia artificial y el temor a una burbuja

Otro de los temas que puso sobre la mesa fue la preocupación que genera el desarrollo de la inteligencia artificial. Llull recordó que Bill Gates volvió a advertir sobre sus riesgos y mencionó que también desde la Iglesia surgieron mensajes de cautela frente al avance de esta tecnología.

El analista planteó interrogantes sobre los límites que debería tener su desarrollo y la posibilidad de establecer regulaciones. “¿A dónde va a limitarse? ¿Va a regularla? ¿No hay que regularla?”, preguntó, antes de señalar que un activo regulado tiene un límite de precio, mientras que uno sin regulación puede presentar otros riesgos. En ese escenario, identificó el temor a una burbuja como una de las preocupaciones que atraviesan al mercado.

El Banco Central compró dólares y el riesgo país quedó en 852 puntos

En el plano local, Llull señaló que el dólar no había registrado modificaciones relevantes y destacó que el Banco Central compró US$29 millones en el primer día hábil de la semana. Consideró que esa adquisición era una señal positiva dentro del escenario financiero.

Por otra parte, indicó que el riesgo país se ubicó en 852 puntos y que los bonos tuvieron un mejor desempeño. Sin embargo, advirtió que los títulos todavía mantienen rendimientos elevados: “De todas maneras siguen teniendo 15% de tira en la curva más larga”, precisó.