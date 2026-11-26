Profesor de la Universidad de Princeton y autor de La diferencia presidencial, Fred Greenstein fue uno de los politólogos que estudió con mayor profundidad la incidencia que tuvo la personalidad de cada presidente en el ejercicio del poder de los Estados Unidos. Y dedicó gran parte de sus investigaciones a desentrañar una de las paradojas de Ronald Reagan: cómo un hombre que había conseguido transformar ideológicamente a su país podía permanecer ajeno al funcionamiento cotidiano de su propio gobierno. Es que para Greenstein, Reagan fue “un participante pasivo de su propia presidencia, permaneciendo desvinculado de la política y de las actividades públicas cotidianas”.

Aquella descripción es pertinente para interrogarse sobre el modo en que Javier Milei ejerce el poder. Porque al libertario no le seduce la agenda cotidiana: más que gestión, prefiere reflexión; más que acción, se interesa por la teorización. De hecho, mientras el país atraviesa sus horas más difíciles, ingresando formalmente en recesión y con picos máximos en el riesgo país y un aumento diario en la cotización del dólar, la comunicación del Gobierno se concentra en la presentación que hará el Presidente la semana que viene de tres tomos de una monumental obra de casi mil páginas. Mucho tiempo para la escritura. Poco tiempo para la administración pública.

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Parece ser evidente que, a menos de dos semanas de cumplir tres años al frente de su gobierno, Milei logró haber encontrado en el ejercicio del poder una oportunidad para satisfacer dos de sus grandes aspiraciones: consolidar su reconocimiento como intelectual internacional y convertirse en un referente mundial de las nuevas derechas.

Desde que inició sus días en la Casa Rosada, Milei publicó dos libros y anunció la presentación de un tercero: Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica; La construcción del milagro. El caso argentino y La moral como política de Estado. Este último trabajo, que será lanzado el lunes 30 en la Universidad Torcuato Di Tella, tendrá tres tomos que sumarán, como mínimo, unas mil páginas. En conjunto, las tres obras que ya escribió (¿plagió?) Milei alcanzarían así las 1.949 páginas. Es mucho, sin dudas, para alguien que debe lidiar con los problemas de la Argentina.

Si se estableciera como parámetro de producción intelectual la escritura de tres páginas diarias, la elaboración de semejante volumen de texto desde cero demandaría 649 jornadas. Casi dos años de trabajo para un presidente en ejercicio que lleva menos de tres en el poder. Demasiado.

Otra de las prioridades que impuso Milei a su mandato es la agenda internacional. Desde que inició su gobierno, realizó 44 viajes internacionales, visitó veinte países y permaneció 135 días fuera del país. Es decir, uno de cada siete días de su gobierno los transcurrió en el exterior. Un exceso.

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Si se adicionaran las jornadas que demandaría escribir y permanecer fuera del país, el resultado equivaldría a 785 días para Milei. Se trata de casi el 73% del tiempo transcurrido desde que asumió. La pregunta adquiere así otra relevancia cuando quien despliega semejante actividad internacional y editorial es el responsable de administrar un país que exhibe tantas dificultades económicas y sociales.

Porque mientras la agenda internacional y editorial del Presidente ofrece una llamativa vitalidad, no parece ocurrir lo mismo con la actividad gubernamental. El 24 de agosto pasado, por caso, Milei regresó a su despacho de la Casa Rosada después de 24 días de ausencia y volvió a reunir a sus ministros después de 46 días sin encabezar una reunión de gabinete. Es decir, durante un mes y medio, el Presidente no convocó a los funcionarios a quienes les delegó la administración del Estado.

Milei sostiene que trabaja con sus ministros dieciséis horas por día. Sin embargo, un relevamiento de PERFIL de los registros de ingreso a la residencia presidencial de Olivos, publicado en agosto, consignó apenas cinco visitas de Luis Caputo, cuatro de Diego Santilli, dos de Sandra Pettovello y otras dos de Federico Sturzenegger en el primer semestre del año. ¿Quién gobierna, entonces, la Argentina?

La creciente centralidad de Karina Milei permite ensayar una respuesta. La secretaria general de la Presidencia encabezó el martes, por segunda vez en siete días, una reunión de la Mesa Política. Junto a Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem y Patricia Bullrich, entre otros, la señorita Milei analizó la estrategia del oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Y, en los últimos meses, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello fueron convocados a su despacho para informar sobre la gestión de sus ministerios.

Si Greenstein comprobó la “pasividad” de Reagan durante su gobierno, es necesario dimensionar ahora la ausencia de Milei en el ejercicio de la presidencia. Es hora de poner atención sobre la disociación entre quien construye la representación pública del poder y quien se ocupa de administrarlo: quizá Milei nunca haya mentido cuando dijo que su hermana es El Jefe.