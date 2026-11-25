En medio de la crisis económica y de las diferencias internas del oficialismo, que tuvieron un nuevo capítulo en la discusión entre Luis Caputo y Patricia Bullrich, Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar este jueves a Corrientes, donde iba a compartir una actividad con el ministro de Economía. En cambio, el Presidente extenderá su agenda en Paraguay, adonde partirá este miércoles a las 21 para mantener su primera reunión de trabajo con el mandatario Pedro Alliana. La agenda bilateral, centrada en la Hidrovía, la energía y la seguridad fronteriza, se amplió más de lo previsto y dejó a Caputo como encargado de representar al Gobierno en el cierre del 13.º Congreso de Economía Regional.

En Asunción, la actividad oficial de Milei comenzará este jueves a las 10:15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez. Quince minutos después tendrá lugar la ceremonia de recepción con honores militares en el Palacio de López, seguida a las 10:35 por una reunión bilateral a solas con Alliana, un encuentro ampliado junto a las delegaciones a las 11:00, una declaración conjunta de ambos cancilleres a la prensa a las 11:45 y un encuentro con referentes del sector empresarial a las 15:30 en el Salón Libertad, antes de emprender su regreso a Buenos Aires el viernes a las 9:00.

La modificación de agenda coincide con un momento en el que la caída de la actividad económica y las diferencias sobre cómo acelerar la recuperación exponen al Gobierno a una discusión que excede los indicadores. De todas maneras, la respuesta más directa del equipo económico llegó este miércoles, cuando Caputo cuestionó que se utilice la definición de recesión técnica para describir el momento de la economía argentina. “Decir que estamos en recesión técnica es una mera definición casi diría arbitraria”, afirmó en una entrevista con A24.

Para el ministro, mirar exclusivamente dos trimestres consecutivos de caída del PBI equivale a observar la economía con un “espejo retrovisor”, porque deja afuera otros indicadores que permiten evaluar qué está pasando en el presente.

El titular del Palacio de Hacienda reconoció, de todos modos, que el desempeño quedó por debajo de las expectativas oficiales. “Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado”, admitió. Aun así, defendió la decisión de sostener el programa económico y señaló que una de las características que más valora de Milei es “esa decisión para no cambiar el rumbo”.

| Crédito: Prensa

La explicación de Caputo coincidió con la que había difundido el viceministro de Economía, José Luis Daza, a través de su cuenta de X. "Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican una recesión", escribió, y recordó que en Estados Unidos la determinación está a cargo del National Bureau of Economic Research (NBER), que no utiliza automáticamente esa regla.

Posteo Jose Luis Daza | Crédito: X

Daza enumeró cuatro criterios que considera centrales para evaluar el ciclo económico: la multiplicidad de indicadores, la profundidad de las caídas, la frecuencia mensual de los datos y la comparación entre el PBI real y el ingreso interno bruto real. También calificó la regla de los dos trimestres como un criterio "simplista, superficial, carente de sustancia económica". Milei replicó su publicación con una sola palabra: "Educando".

Posteo Javier Milei | Crédito: X

En la misma línea, la Oficina de Respuesta Rápida de Presidencia difundió fragmentos de las declaraciones de Caputo para respaldar la posición oficial. “A pesar de las fake news, la actividad económica volvió a crecer en septiembre y los primeros nueve meses del año marcan crecimiento”, sostuvo la cuenta oficial.

Para fundamentar esa afirmación, destacó que el EMAE registró una suba del 1,1% en septiembre respecto de agosto y que la actividad acumuló un crecimiento del 1% entre enero y septiembre frente al mismo período de 2025. También señaló que el indicador tendencia-ciclo se ubicó un 6,1% por encima de diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Milei.

Posteo de la Oficina de Repuesta Oficial | Crédito: X

Patricia Bullrich se confiesa: "Me veo presidenta"

Caputo apuntó contra el "riesgo kuka" y vinculó la suba del riesgo país con las elecciones

En la entrevista con A24, el ministro también se refirió a la presión sobre los bonos argentinos y la suba del riesgo país. Según explicó, los inversores venden títulos por el temor a que Javier Milei no continúe en el poder después de las elecciones presidenciales de 2027. “El riesgo país sube no porque esté Milei en el Gobierno, sino por el temor a que no esté”, afirmó.

Señaló que los bonos que vencen durante el mandato de Milei cotizan por encima de aquellos cuyos vencimientos corresponden a las próximas administraciones. “Hoy venden los bonos por el miedo político”, sostuvo. En ese sentido, volvió a hablar del “riesgo kuka” y aludió a las advertencias sobre un eventual regreso del kirchnerismo que, según dijo, algunos gobernadores le transmitieron a partir de conversaciones con Axel Kicillof.

“Para mí esto no va a ocurrir, pero trabajo contemplando este temor que existe”, agregó. El ministro se mostró confiado en una reelección de Milei y planteó que las elecciones de 2027 definirán entre dos modelos económicos. “La gente no quiere volver a la inflación del 20% diario. Si el presidente Milei reelige, el modelo va a seguir”, sostuvo.

En relación con el dólar, Caputo aseguró: “Estoy cómodo con un dólar que flote, más que con el valor que tiene”. Aunque defendió el esquema cambiario, reconoció que no se trata de una flotación completamente libre, debido a las intervenciones del Banco Central. También relativizó la suba del riesgo país y defendió el frente fiscal: “Hoy no tenemos déficit fiscal y no necesitamos al mercado a buscar dinero”, afirmó.

Las internas del oficialismo y las negociaciones por las PASO

Las diferencias dentro del Gobierno también se trasladan al terreno político. Las tensiones entre los sectores que responden a Karina Milei, Santiago Caputo y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem se hicieron visibles en las últimas semanas, con cruces por el armado territorial, la gestión y las negociaciones en el Congreso.

A través de un mensaje en X, Santiago Caputo apuntó contra los Menem con una crítica directa: "Están hackeando a la CIA y acá tenemos gente pensando en cómo chorearse un concejal en Tapalqué". La frase desnudó su malestar con el manejo de las estructuras territoriales y las disputas por las candidaturas. El asesor presidencial también mantiene diferencias por la postergación del proyecto vinculado con Malvinas en Diputados, cuyo tratamiento quedó para las sesiones extraordinarias.

A esas tensiones se sumaron los movimientos en la conducción del PAMI, en medio de una crisis financiera marcada por deudas y reclamos de prestadores médicos.

Posteo de Santiago Caputo | Crédito: X

La discusión por la suspensión de las PASO también ocupará un lugar en la agenda del oficialismo. Bullrich respaldó la iniciativa y aseguró que los votos para aprobarla en el Senado están. "El país vive elecciones todo el tiempo, eso no es bueno", sostuvo, al argumentar que eliminar las primarias permitiría que el proceso electoral nacional no comenzara hasta septiembre.

Aun así, las negociaciones tuvieron sus dificultades. El senador radical catamarqueño Flavio Fama amagó con no acompañar el dictamen porque, según reconstruyó Clarín, no tenía garantías sobre un lugar en las listas de 2027. El episodio derivó en acusaciones cruzadas entre el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y otros negociadores del oficialismo.

Esa discusión legislativa coincidirá con la defensa del programa económico que Caputo encabezará este jueves en Corrientes. El titular del Palacio de Hacienda será finalmente el encargado de brindar la conferencia de cierre en el 13.º Congreso de Economía Regional (donde también disertará Adrián Ravier, quien días atrás había salido a respaldar al ministro ante los rumores de salida al afirmar: “Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo”), luego de que la extensión de la agenda bilateral de Milei en Paraguay por temas vinculados a la Hidrovía, la energía y la seguridad fronteriza le impidiera viajar al evento.

TC/MSS