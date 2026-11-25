El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, buscó llevar tranquilidad a los mercados al detallar cómo el Gobierno prevé afrontar los vencimientos de deuda de enero, por US$ 4.378 millones. En medio de la suba del riesgo país y de la presión sobre el dólar, aseguró que el Ejecutivo ya tiene identificadas las fuentes de financiamiento para cubrir los pagos y sostuvo que no hay dudas sobre su capacidad de cumplir con los compromisos.

Un día después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC oficializó la recesión técnica, Caputo aclaró, en Neura, que eso es "historia pasada" y, si bien admitió que la expansión de 2026 será menor a la que proyectaban el mercado y los analistas, sostuvo que "toda estabilización lleva tiempo". También destacó el respaldo del presidente Javier Milei y aseguró que su postura le facilita la gestión, al contrastarlo con otros dirigentes políticos y economistas que, según planteó, "flaquean" frente a las dificultades.

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Cómo pagará los vencimientos de deuda de enero

El ministro detalló cómo el Gobierno prevé afrontar el vencimiento de deuda de US$ 4.378 millones en enero. Según explicó, contará con unos US$ 2.600 millones provenientes de distintos organismos y operaciones financieras, mientras que los US$ 1.800 millones restantes se obtendrán mediante una compra de divisas al Banco Central con pesos del superávit primario.

En concreto, el ministro mencionó US$ 1.200 millones del FMI y otros organismos multilaterales, US$ 1.000 millones de financiamiento con garantías de la CAF y Fonplata, y cerca de US$ 340 millones por la venta de AySA. A esos recursos se sumarán los US$ 1.800 millones que el Tesoro le comprará al BCRA para cubrir los intereses del vencimiento. Sobre la posibilidad de que el mercado dude de la capacidad de pago, añadió: "No creo que el mercado dude de ningún pago de enero ni de julio".

Además, aseguró que la suba del riesgo país está más vinculada con los bonos que vencen después de las elecciones. Según su diagnóstico, la principal preocupación de los inversores es que la Argentina se desvíe del rumbo económico ante una eventual derrota electoral de Milei.

El pedido a China para activar US$ 5.000 millones del swap

En ese contexto, Caputo reveló que el Gobierno le pidió a China fondear los US$ 5.000 millones del tramo de libre disponibilidad del swap de monedas, como una fuente adicional de liquidez frente a la incertidumbre financiera. El acuerdo total con Beijing asciende a US$ 20.000 millones.

"Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China US$ 5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados'", explicó.

Se trata del tramo de libre disponibilidad, activado a principios de 2023. El acuerdo sigue vigente luego de que en agosto se renovara el entendimiento con Beijing y su plazo de vigencia se extendiera de tres a cinco años.

Caputo explicó que el mecanismo consiste en que China fondee esos US$ 5.000 millones y que luego el Tesoro los compre para contar con los recursos necesarios. El funcionario aclaró que el pedido busca sumar una garantía financiera ante un escenario en el que el Gobierno todavía necesita resolver el refinanciamiento de sus compromisos posteriores. "Nuestra obligación es dar la mayor certidumbre posible ante un escenario global de mayor incertidumbre", añadió.

Más empleo, pero informal

En materia laboral, y a contramano de los últimos informes sobre el mercado de trabajo, Caputo sostuvo que el empleo aumentó en 460.000 puestos de trabajo y aseguró que se trata de un indicador que "no crecía desde 2011". Aclaró, sin embargo, que buena parte de ese incremento corresponde al empleo informal, cuyos salarios "registraron una suba del 57%".

El diagnóstico contrasta con la evolución del empleo registrado. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el empleo asalariado formal en el sector privado acumuló en julio 14 meses consecutivos de caída.

También se refirió al precio de las tarifas y aseguró que la mitad del país todavía recibe subsidios de hasta el 70%, a los que definió como "focalizados". Admitió que los usuarios pagan más por los servicios, pero argumentó que los precios de otros productos, como el arroz, la banana, las camisas, los neumáticos y los electrodomésticos, están en baja.