El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presenta este miércoles a las 15 en el Senado para brindar su primer informe de gestión desde su desembarco en la Jefatura el pasado 30 de junio. El funcionario llega al recinto luego de remitir un documento de 2.202 páginas que unifica en 1.287 respuestas las 1.659 consultas enviadas por 12 bloques legislativos, de las cuales casi ocho de cada diez llevan la firma del interbloque Justicialista y el 46% giran en torno a la gestión económica de Luis Caputo.

En lo que constituye la primera rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Parlamento desde la exposición de Manuel Adorni en Diputados a fines de abril, la exposición de Santilli representará una prueba ante el doble desafio legistlativo con el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado, antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

En la previa del debate, las respuestas escritas del Gobierno anticiparon una postura cautelosa en los frentes más sensibles como la ley de discapacidad, se remitió a instancias judiciales por el financiamiento universitario y resguardó bajo secreto oficial los detalles sobre el traslado del oro del Banco Central, el incremento presupuestario de la SIDE y el operativo migratorio en Iguazú por el paso de Flávio Bolsonaro.

18:40 | Mariano Recalde: "Esperaba que Bullrich pida una muñeca"

El senador electo en 2025 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reivindicó el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, explicó que las muñecas Quitapenas se las habían alcanzado los trabajadores del hospital luego de que venciera la Ley de Emergencia en Pediatría. También le contestó a la protesta inicial de la jefa de bloque de La Libertad Avanza con una chicana. "Cuando Argentina ganó el mundial vinieron todos con camisetas de la selección y nadie pidió solemnidad", además bromeó con que cuando el bloque peronista había llevado pines de Malvinas la senadora había pedido uno.

18:19 | Cuestionamientos de los peronistas a Santilli

Los senadores peronistas Alicia Kirchner y Adán Bahl sostuvieron que Argentina atraviesa una "recesión técnica y social". Mientras Kirchner pidió medidas para frenar la caída del empleo privado y el consumo en Santa Cruz, Bahl cuestionó el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles, señalando que se utiliza para sostener un equilibrio fiscal "ficticio". En su intervención, el senador chaqueño Jorge Capitanich exigió definiciones sobre la parálisis de la obra del puente Chaco-Corrientes desde 2023 y consultó por la postura del Ejecutivo nacional respecto a la relación bilateral con Brasil y los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. El próximo en hablar es Eduardo "Wado" de Pedro.

17:34 | Terminó la primera tanda de respuestas de Santilli

En una exposición de casi media hora, el jefe de Gabinete contesto las preguntas respecto al Belgrano Cargas, al tratamiento que tendrá la problemática del Niño, el plan nacional de combate contra el Dengue y el estado de las rutas. Además, contestó al senador Goerling respecto a los nuevos pasos fronterizos y adelantó: "Vamos a hacer la prueba piloto en su provincia, en Misiones". Esto último se refiere al Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) que se empezó a implementar desde ayer en la provincia.

17:17 | "El RIGI tiene costo cero"

"Si no empata las condiciones fiscales de países vecinos como Chile y Perú esas inversiones no llegan", le contestó Santilli a Fernando Salino respecto a sus inquietudes por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, contestó sobre la reforma electoral: "Queremos que las PASO no cuesten 200 millones de dólares". Además remarcó que la idea del proyecto es que la gente vote "menos veces".

17:10 | Vuelve Santilli

Luego de 30 minutos de cuarto intermedio, el jefe de Gabinete regresa al recinto. En el interín Salino pronosticó que la sesión no se extenderá más allá de las 20 "para que los hinchas de Boca vean el partido tranquilos, que parece que es muy importante", se burló. Ahora Santilli contestará la primera tanda de preguntas y luego proseguirán los senadores misioneros, según especificó la presidente del Senado, Villarruel

16:40 | Cuarto intermedio para Santilli

El jefe de Gabinete solicitó un cuarto intermedio de diez minuos para "responder las consultas técnicas de las senadoras". Acababa de terminar de hablar el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling. Hasta ahora hablaron la tucumana Beatriz Ávila, por Independencia, Edith Terenzi, de Despierta Chubut, Natalia Gadano, de Alianza por Santa Cruz y el puntano Fernando Salino, por Justicia Social Federal, además del mencionado Goerling. Salino había cuestionado a Santilli respecto a su política con las provincias: "Es un hábito muy común de seguir cargándole responsabilidades a las provincias y no darle las partidas presupuestarias correspondientes y después decir que los gobernadores no saben gobernar".

16:13 | Terminó la exposición de Santilli y comienzan las preguntas

Luego de 53 minutos de exposición del jefe de Gabinete, la senadora salteña Flavia Royón comenzó la ronda de preguntas de la cámara con un halago al jefe de Gabinete: "lo mío no va a ser tan poético como lo de usted". La pregunta de la senadora estuvo vinculada a la licitación del Belgrano Cargas, particularmente de los ramales C14 y C15, que circulan por el norte del país y fueron excluidos de la licitación ofiical.

16:05 | Victoria Villarruel: "Le pido si puede ir redondeando"

Mientras el Jefe de gabinete comentaba respecto a los proyectos de minería venideros y enaltecía el RIGI, la vicepresidenta le recordó que su exposición había llegado a los 45 minutos y le pidio que la termine a la brevedad. "ya termino, 5 minutos" contestó.

15:59 | Distinción oficial a los veteranos de Malvinas.

2 años adelantados. Al hacer el anuncio de que en el aniversario de el año que viene los ex combatientes serán conmemorados, Santilli confundió los años y dijo "a 47 años de la guerra" pese a que se cumplen 45 desde el 2 de abril de 1982. Además, pidió por la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional: "Hay que seguir avanzando, por eso es clave la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, que va a ser la herramienta más firme para que Argentina defienda sus intereses y proteja lo que nos pertenece ".

15:53 | "Durante 50 años dijeron que era imposible, hoy es ley"

Santilli destacó la labor parlamentaria respecto a la reforma laboral y amplió: "Ya son 82 mil los trabajadores que dejaron la informalidad con esta ley".

15:51 | Santilli le hizo guiños a Bullrich en medio de su exposición en el Senado

Mientras el jefe de Gabinete explicaba la situación en materia de defensa y seguridad, dijo repetidas veces "El que las hace las paga, como planteó usted senadora Bullrich". La situación de narcotráfico de Rosario fue remarcada como la gran victoria del gobierno en esa área. "Se puede hacer también en el conurbano, es cuestión de voluntad, no sólo de recursos", cuestionó.

15:44 | "Argentina está exportando como nunca"

"Llevamos 35 meses seguidos vendiéndole al mundo más de lo que le compramos, por primera vez Argentina tiene crecimiento genuino" festejó el jefe de Gabinete luego del dato de exportaciones de octubre que también había celebrado el ministro Luis Caputo. También festejó la llegada de Argentina LNG que se confirmará la semana que viene y que implica una inversión estimada de 50.000 millones de dólares.

15:38 | Desregulación

Santilli recordó "el gran trabajo del ministro Sturzenegger" mencionando desregulaciones en ANMAT, eliminación de tramites en el INTI y la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en talleres que no sean del Estado

15:30 | "El estado presente era una mentira"

El jefe de Gabinete destaca los logros del gobierno respecto a salud y educación, luego de felicitar al ministro "Toto" Caputo. También defendió la política universitaria actual con una comparación respecto al último año del gobierno anterior. "Debíamos dos meses de transferencias de gastos de funcionamiento" comentó. También mencionó obras de infraestructura en distintos hospitales, como el helipuerto del Hospital Garrahan, felicitando a la ministra Sandra Petovello.

15:20 | Empieza la exposición del jefe de Gabinete

Diego Santilli comenzó su exposición remarcando la victoria del gobierno respecto a "los piquetes", "la puerta giratoria" de las cárceles y el órden económico. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en coma farmacológico", "Éramos el hazmerreír del mundo" sentenció.

15:19 | Entra Diego Santilli al recinto

Con el reclamo de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, respecto a unas muñecas llamadas "quitapenas" que hacían alusión a la lucha por el desfinanciamiento del Hospital Garrahan. Victoria Villarruel, presidenta del Senado, hizo caso a la queja de Bullrich pero aclaró que "no es porque no apoyemos el reclamo".

Las bancas del Senado con las muñecas Quitapenas | Crédito: CEDOC

15:13 | Empieza la sesión

José Mayans da inicio a la sesión izando la bandera nacional con el himno sonando en el recinto, mientras tanto la mayoría de los senadores se acomodan en sus lugares,

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