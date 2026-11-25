Diego Santilli presenta este miércoles a las 15 su primer informe de gestión en el Senado, y ya se conoció el documento que reúne las 1.287 consultas que le enviaron los legisladores con sus respuestas. La cifra surge de unificar las 1.659 preguntas que enviaron doce bloques. Casi ocho de cada diez son del interbloque Justicialista, y quienes más preguntas efectuaron son los senadores Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde y José Mayans.

La lectura del texto muestra un patrón en los temas más sensibles: el Ejecutivo no quiere adelantar posición alguna. Por ejemplo, en la implementación de la ley de discapacidad invoca la división de poderes, en la ley de financiamiento universitario remite a una apelación que espera a la Cámara y sobre un polémico artículo del Presupuesto 2027 que multiplica fondos discrecionales, algo que Diputados votará mañana en el recinto, no da muchas precisiones. A eso se suman las herméticas respuestas que el Gobierno dio sobre el oro del Banco Central, la SIDE y la salida de Flávio Bolsonaro que PERFIL anticipó.

Presupuesto 2027, discapacidad y universidades

El artículo 17 del proyecto de Presupuesto elimina la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares. El peronismo preguntó por el fundamento económico y social del cambio y Capital Humano contestó que a septiembre había 4.151.559 casos de AUH y 4.236.236 de asignaciones contributivas, sin referirse al mecanismo de ajuste. Sobre el efecto en los hogares con jefatura femenina, Economía envió a informes del INDEC con datos de 2025.

El artículo 18 deja sin efecto para 2027 previsiones de la Ley 25.152. Economía sostuvo que la medida “no implica un abandono del compromiso del Gobierno Nacional con el equilibrio fiscal” y que adecua reglas a la situación de las provincias, porque “una mayoría” de ellas “ha presentado desvíos e incumplimientos” del régimen de responsabilidad fiscal. Aclaró que no es una derogación permanente.

Santilli anticipó el informe que dará en el Senado: silencio sobre el oro del Banco Central, la huida de Bolsonaro y la SIDE

Por las más de 2.000 obras que la oposición dice que el proyecto da de baja, el Ministerio apuntó al sitio donde está publicada la nómina y explicó cómo se arma el presupuesto preliminar. No dio un listado por provincia ni el grado de avance de cada una, como pedía la pregunta.

Consultada por una eventual recesión técnica, tras la caída del 0,6% del PBI en el segundo trimestre que citó la pregunta, Economía respondió: “No existe una definición unívoca para definir un cambio de ciclo económico”. Citó el criterio del NBER estadounidense y sostuvo que “los datos que contienen mayor información no son los de la primera publicación del EMAE, sino los datos trimestrales de las cuentas nacionales”. Sobre el arrastre estadístico de -1,5% que mencionó la pregunta, dijo que “no se trata de un dato sino de una proyección”.

Sobre Discapacidad, Capitanich preguntó por la deuda con los prestadores, y el informe envía a la pregunta 515, que a su vez remite a otras cuatro, y destaca que el nomenclador se actualiza todos los meses según el IPC, con un adicional del 20% para la Patagonia. En una de esas respuestas, Economía informó que el Presupuesto 2027 prevé una reserva de $4.159.074 millones para “alrededor de 95.000 altas mensuales de pensiones”. Salud agregó que Incluir Salud tiene 715.727 beneficiarios activos, 154.282 de ellos en Buenos Aires.

El reclamo del colectivo de Discapacidad.

Las auditorías de pensiones por invalidez laboral quedaron atravesadas por fallos. Salud informó que en los operativos de 2024 y 2025 se citó a 9.545 personas y asistieron 3.690, y que en los de 2025 con PAMI se citó a 1.010.576 y fueron 505.291. Hubo 584 resoluciones favorables en sede administrativa, pero la consolidación del total de recursos “se vio impedida” por las medidas judiciales. La Cámara Federal de Tucumán revocó una resolución de noviembre de 2025 y convalidó al organismo. La de Resistencia confirmó en marzo que se dejen sin efecto las suspensiones en Formosa. En el resto del país, la Secretaría inició en 2026 un cruce de bases sobre todo el padrón, que está en etapa de consolidación.

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En universidades, Capital Humano afirmó que el Gobierno “cumple la ley” y explicó que, por la Ley 24.629, “una ley sancionada sin fuente de financiamiento se promulga y se suspende en el mismo acto”, y que luego aplicó el Presupuesto 2026. La pregunta recordaba que la Ley 27.795 se aprobó con dos tercios tras el veto. El Ejecutivo reconoció que la cautelar está firme y que la discusión es por su implementación: el juez falló a favor del Consejo Interuniversitario Nacional, el Gobierno apeló y la Cámara aún no resolvió. Agregó que “el Estado no dejó de financiar a las universidades”.

Provincias, política exterior y causas judiciales

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pasó, en valores nominales, de $181.599 millones en 2023 a $811.697 millones en 2024, $1.552.233 millones en 2025 y $2.391.044 millones al 31 de octubre de 2026, según la Vicejefatura de Interior. Es 13 veces el saldo de hace tres años. Los ingresos fueron de $313.442 millones en 2023 y de $1.022.811 millones en lo que va de este año. Los recursos acumulados “permanecen en la propia cuenta” y no se invierten, y los informes trimestrales se envían a las jurisdicciones.

Sobre Malvinas, Cancillería confirmó que el arbitraje se inició el 28 de septiembre y que el Tribunal del Mar resolverá el 28 de noviembre las medidas provisionales por Sea Lion. Aclaró que, “independientemente de lo que disponga dicha resolución, el arbitraje continuará”. Defensa informó una partida de $45.000 millones para la Base Naval Integrada de Ushuaia y que “no hay previsiones respecto a una participación estadounidense”. En otra respuesta, Economía dijo que el acuerdo comercial con Estados Unidos elimina aranceles para 1.675 productos y permitiría recuperar exportaciones por USD 1.013 millones, y Cancillería informó que el swap con China se renovó el 5 de agosto por cinco años. Sobre la reforma del Código Penal, Justicia dijo que “aún no hay una fecha prevista” para enviarla al Congreso.

Sea Lion | Crédito: Cedoc

En las causas, el Gobierno fijó un criterio: no ser querellante donde estén involucradas sus propias reparticiones, “a fin de evitar eventuales planteos de nulidad”. La Oficina Anticorrupción tampoco lo es en ANDIS, $LIBRA, Adorni ni en la contratación de la visita papal. Informó que remitió a la fiscalía, el 30 de julio, su análisis de las declaraciones juradas de Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito.

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Por la misa de León XIV en el barrio porteño de Palermo, contratada por compulsa abreviada por $8.690 millones y con una sola oferta, la respuesta solo justificó los plazos: el cronograma se conoció el 21 de septiembre y el Papa llegó el 8 de noviembre. No explicó por qué hubo un solo oferente ni quién firmó la adjudicación, dos puntos que Santilli deberá responder en el recinto junto con las contrapartes del oro, la fórmula que reemplazará a la movilidad de la AUH y la distribución provincial de los ATN, que el informe no detalla.

Oro, SIDE y Bolsonaro: las respuestas más herméticas

Sobre el oro de las reservas, el Banco Central responde se trata de políticas “estrictamente confidenciales”. Los senadores pidieron fecha, monto, plazo y resultado de cada operación vinculada al precio del oro en 2025, y la respuesta remitió al comunicado del 8 de octubre y al Informe de Política Monetaria. Agregó que la administración de activos y pasivos “exige un alto estándar de confidencialidad” para evitar que sus operaciones sean “anticipadas y contrarrestadas” por actores del mercado.

Ante la constatación de la Auditoría General de la Nación de que no había resoluciones de Directorio, contratos de custodia, convenios ni pólizas que respaldaran el traslado de 2024, el BCRA sostuvo que todo está documentado en expedientes electrónicos “de carácter reservado” y que la AGN accedió a la totalidad en visitas de mayo de 2026. Dijo que habilitó salas de información para los auditores y que en el acta de cierre se dejó constancia de que podían volver a pedir documentación.

Luis Caputo y Santiago Bausilli, señalados por el destino del oro argentino.

En la SIDE, el aumento del 46,39% en gastos reservados se justificó con el decreto 594/2026 y con la visita de León XIV, que “demandó un esfuerzo de magnitud de los organismos de inteligencia, defensa y seguridad”. Según el relevamiento de PERFIL, el crédito total del organismo pasó de $48.256 millones en 2024 a $176.916 millones en 2026 y el resto del detalle quedó clasificado como secreto.

Sobre el cruce de Flávio Bolsonaro por Iguazú, entre el 27 y el 28 de octubre, Migraciones informó que se hizo con documentación válida y sin orden de captura ni alerta de Interpol, y que la denuncia por el procedimiento fue archivada en Misiones y el archivo, confirmado por la Fiscalía de Revisión. Seguridad nombró a los dos inspectores que intervinieron. Por el costo del operativo, la Jefatura distinguió entre los gastos para financiar el traslado de una persona y los recursos que los organismos usan en sus funciones ordinarias, sin dar un monto. En el vínculo con Brasil, Cancillería confirmó que la representación argentina está a nivel de Encargaduría de Negocios desde el 6 de agosto, por una decisión que atribuyó a Brasil, y que Argentina “se abstuvo” de aplicar reciprocidad.

JD/