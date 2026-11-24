Estrictamente confidenciales”. Así definió el Banco Central las estrategias, políticas y contrapartes con las que administra las reservas internacionales, en respuesta a los senadores que preguntaron por el oro trasladado al exterior y por las pérdidas con derivados. La fórmula no es una excepción. Es el criterio que atraviesa gran parte de las respuestas sobre los temas más sensibles del informe de gestión N° 146 que la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli envió al Senado y que deberá exponer este miércoles ante los legisladores.

En sus 2.202 páginas, el Ejecutivo invoca la confidencialidad del Banco Central, la Ley de Inteligencia, el secreto de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las excepciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. Cuando no hay una norma a mano, remite a un link o a otra respuesta que tampoco contesta lo preguntado, según el relevamiento que hizo PERFIL del informe oficial. Al mismo tiempo, la propia Jefatura asegura que respondió “en su totalidad (100%)” las 4.539 preguntas que el Senado le hizo desde 2024.

El informe 146 del Jefe de Gabinete ante el Congreso.

El oro del Central

Sobre el oro del Banco Central hubo al menos doce preguntas. Los senadores pidieron la ubicación de los 1,98 millones de onzas troy trasladadas al exterior en 2024 y el detalle de las operaciones con derivados que, según citaron de la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron en 2025 un resultado negativo de unos US$1.023 millones. El BCRA respondió que las estrategias, políticas y contrapartes de sus reservas “son estrictamente confidenciales”. Según la entidad, revelarlas expondría la ubicación de los activos, comprometería los contratos vigentes y permitiría que el mercado anticipe sus operaciones. Agregó que usa derivados para cubrir el precio del oro desde 2006, en trece de los últimos veinte años.

Las demás respuestas sobre el oro remiten a esa misma respuesta o a comunicados de la entidad. Una consulta sobre una presentación ante la SEC estadounidense por posibles pagos irregulares en los derivados, y sobre el rol de Deutsche Bank, se deriva a un texto que no menciona ni a uno ni a otro. Ante la falta de contratos de custodia y seguros que había señalado la AGN, el BCRA aseguró que la documentación existe, pero en expedientes “de carácter reservado”. También informó que recibió 24 pedidos de acceso a la información sobre el oro desde 2024 y que, cuando reservó datos, se amparó en las excepciones de la Ley 27.275.

La respuesta oficial sobre el oro del Banco Central. | Crédito: Informe JdG

La polémica por el destino del oro del Central tuvo eco el domingo pasado a través del presidente Javier Milei: el mandatario volvió a respaldar a la administración de las reservas a un mes del informe de la AGN. “¿Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? ¿Se imaginan alguien así en el Banco Central y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?”, escribió en X el Presidente como respuesta a un usuario que listaba la caída de distintos activos: “La plata cae 66,2%, el bitcoin 38,5%, el oro 37,1%, el petróleo 29,7%, el Nasdaq 100 20,2% y el S&P 500 11,9%”.

La SIDE

Otro de los temas espinosos que el informe de la JdG omite es la SIDE, que solo dio sus números presupuestarios: el crédito pasó de $48.256 millones en 2024 a $176.916 millones en 2026, de los que ya ejecutó el 80,6%. Todo lo demás quedó bajo la clasificación “SECRETA” de la Ley de Inteligencia 25.520, incluidos la dotación de personal y cuántos agentes ingresarán con el nuevo estatuto, cuya convocatoria cierra el 30 de noviembre.

La respuesta sobre la SIDE de la Jefatura de Gabinete. | Crédito: Informe JdG

El aumento de 46,39% en los gastos reservados se justificó, entre otras razones, por la visita del papa León XIV, y aclaró que el detalle también es secreto. "Tal ampliación de los créditos presupuestarios fue dispuesta mediante el Decreto 594/2026 (...). A ello cabe agregar la visita de su Santidad, León XIV a la República Argentina, que demandó un esfuerzo de magnitud de los organismos de inteligencia, defensa y seguridad de la República Argentina a fin de detectar y prevenir riesgos y amenazas", dice la respuesta 145.

La senadora Andrea Cristina preguntó cómo se explica que el Gobierno amplíe por decreto el presupuesto de inteligencia mientras suspende por falta de fondos las leyes de universidades, pediatría y discapacidad. La respuesta se limitó a citar el DNU 594/2026 y el Decreto 867/2026. Ante una consulta similar, Economía negó que existan “salvajes recortes” y habló de “modificaciones presupuestarias”.

La huida de Flávio Bolsonaro

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos, vía Argentina, también generó cuestionamientos de la oposición. Según los senadores, el excandidato brasileño tenía el pasaporte retenido por la Justicia brasileña cuando cruzó con su familia por el puente Tancredo Neves, entre el 27 y el 28 de octubre, escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y salió en un vuelo privado desde Puerto Iguazú. Migraciones informó primero que no tenía registro de su ingreso.

En el informe, el Ejecutivo sostuvo que Migraciones registró el ingreso y el egreso por pasos habilitados, sin orden de captura ni alerta de Interpol. No dijo quién ordenó la custodia de la PSA ni si el asesor Santiago Caputo estuvo en Iguazú. Tampoco informó el costo, y Migraciones admitió que no consulta antecedentes antilavado con Brasil en cada tránsito.

Cuando se le pidió identificar a los funcionarios responsables, nombró solo a los dos inspectores migratorios que atendieron la ventanilla. En la respuesta 796, el Ministerio de Seguridad Nacional detalla: los inspectores de control migratorio fueron José Luis Montero Mayor (ingreso) y Lucas Zapata (egreso). El registro se hizo "en el paso fronterizo y en el Aeropuerto Internacional de Iguazú".

El mismo informe registra como “viaje oficial” la visita de Milei a San Pablo del 25 de julio, donde participó del lanzamiento de la candidatura de Flávio. La relación con Brasil, en tanto, sigue a nivel de encargado de negocios desde el 6 de agosto, y sobre el ballotage del 25 de octubre el Gobierno solo recordó que había “tomado nota” del resultado.

MC