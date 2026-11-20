El ministro coordinador Diego Santilli se prepara para una semana en la que tendrá que demostrar que su desembarco en la Jefatura de Gabinete sirvió para algo más que recomponer el diálogo con los gobernadores. El próximo miércoles 25 de noviembre, el funcionario debutará ante el Senado con su primer informe de gestión, una exposición que lo pondrá frente a los reclamos de la oposición y lo obligará a responder por las decisiones de Javier Milei.

Su presentación llegará en una semana particularmente agitada para la Casa Rosada. El oficialismo busca avanzar con la suspensión de las PASO, encaminar el tratamiento del Presupuesto 2027 y recomponer los acuerdos parlamentarios después del traspié que sufrió en Diputados.

Ante ese escenario, deberá responder a 1.659 preguntas formuladas por doce bloques políticos, que fueron agrupadas en 1.287 consultas para evitar reiteraciones. Casi la mitad está vinculada con cuestiones económicas, mientras que el resto se distribuye principalmente entre Capital Humano, Salud y otras áreas.

Tal es que el peronismo concentra la mayor cantidad de requerimientos, con 995 preguntas, y se perfila como uno de los principales focos de cuestionamiento durante la exposición.

El Senado será el escenario del primer informe de gestión de Diego Santilli | Crédito: Archivo

Desde que asumió el cargo, el 30 de junio, Santilli no se presentó ante ninguna de las dos cámaras del Congreso para brindar su informe de gestión, pese a que el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Parlamento al menos una vez por mes, alternando entre Diputados y el Senado.

Manuel Adorni durante su única presentación ante el Congreso, el 29 de abril | Crédito: Noticias Argentinas

Javier Milei y Karina Milei acompañaron a Manuel Adorni durante su informe de gestión | Crédito: Noticias Argentinas

El exjefe de Gabinete había anunciado que concurriría a la Cámara alta el 2 de julio para presentar su segundo informe. Incluso le había enviado una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para comunicarle formalmente su disposición a asistir y cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, la presentación quedó trunca después de su renuncia, el 27 de junio, en medio de los cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito, las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, los gastos de sus viajes al exterior y las dudas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades y otros bienes.

Adorni había tenido una única exposición ante el Congreso el 29 de abril, cuando presentó su primer informe en Diputados. Aquella sesión estuvo marcada por el respaldo explícito de Javier Milei, Karina Milei y buena parte del Gabinete, que siguieron la intervención desde los balcones del recinto. En medio de las preguntas por las denuncias sobre su patrimonio, el entonces funcionario aseguró: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

Encuesta: la imagen positiva de Milei, Kicillof y Bullrich provincia por provincia

El acuerdo con Bullrich que desactivó la ofensiva del peronismo

El bloque Justicialista, que conduce José Mayans, buscaba forzar la presencia de Santilli para el 18 de noviembre y había preparado un proyecto de resolución con el objetivo de llevar la convocatoria al recinto.

Su presión se apoyaba en el incumplimiento de la obligación constitucional. Para evitar que la discusión derivara en una votación incómoda, Santilli se comunicó con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y acordó presentarse el 25 de noviembre. La negociación permitió descomprimir el escenario y desactivar, al menos por ahora, la ofensiva del peronismo para adelantar la convocatoria.

Al instante, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, salió a defender el entendimiento y aseguró que la fecha respeta los plazos constitucionales. “De esta manera el ministro Diego Santilli cumplirá con la manda constitucional, y la fecha establecida del 25 de noviembre está dentro del mes que la oposición buscaba que comparezca, no hay ninguna irregularidad”, sostuvo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado | Crédito: Prensa

Economía, discapacidad y Flávio Bolsonaro, entre los temas que incomodan al Gobierno

La economía concentrará buena parte de los cuestionamientos. Los senadores formularon 392 consultas sobre actividad económica, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y obras públicas. Entre los reclamos aparecen las rutas nacionales y la inversión en infraestructura, dos asuntos que también forman parte de las conversaciones que Santilli mantiene con los gobernadores.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recibió otras 234 preguntas sobre jubilaciones, salarios, programas sociales y políticas laborales.

Salud, conducido por Mario Lugones, concentra 148 requerimientos, entre ellos consultas sobre el PAMI, los hospitales públicos y el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. Y, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) promete convertirse en uno de los capítulos más sensibles.

Personas con discapacidad y familiares reclaman respuestas | Crédito: Archivo

De todos modos, hay otro asunto que puede correr el eje del informe. Se trata de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, quien ingresó a la Argentina por Misiones y luego partió en un vuelo privado rumbo a Estados Unidos.

Las preguntas apuntarán a cómo Flávio Bolsonaro logró salir de Brasil y pasar por la Argentina, qué controles migratorios se hicieron y si hubo algún tipo de ayuda oficial para facilitar su traslado. A eso se agregarán las versiones sobre una posible intervención de Santiago Caputo y la utilización de recursos de organismos estatales.

Flávio Bolsonaro en su llegada a Miami, Estados Unidos | Crédito: AFP

MV