A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió al cruce de lo que definió como una ofensiva coordinada en su contra y advirtió que llevará a los tribunales a quienes intenten vincularla con maniobras irregulares. En una serie de mensajes publicados este jueves en su cuenta de X, la funcionaria anticipó un escenario de alta conflictividad política de cara a la próxima campaña electoral y dejó en claro que no piensa dejar pasar ninguna acusación sin respuesta legal.

Lejos de bajar el tono, Pettovello aseguró que el oficialismo enfrentará un hostigamiento sostenido durante los próximos meses. "Aparentemente vamos a padecer todo tipo de operaciones hasta las elecciones", escribió la titular de la cartera social, y enseguida marcó cuál será su estrategia frente a cada cuestionamiento público: "No está de más aclarar que cada uno de los operadores recibirá su carta documento porque no voy a permitir que mientan ni me ensucien gratuitamente".

Sandra Pettovello en X | Crédito: X

En su descargo, la ministra apuntó directamente contra los supuestos impulsores de esas maniobras, a quienes acusó de responder a intereses económicos y políticos para dañar la imagen del Gobierno. "Sepan los ciudadanos que van a intentar deshonrarnos y calumniarnos porque están entregados al mejor postor", sostuvo en otro tramo de su publicación, buscando trasladar la discusión hacia el terreno de la credibilidad pública.

El mensaje cerró con una definición en clave electoral sobre el rumbo del país, planteando una divisoria tajante entre el oficialismo y sus adversarios históricos. "Quizás este sea un momento bisagra para elegir qué Argentina queremos para el futuro, si la de los mafiosos y enriquecidos a través de la política o los que queremos construir un proceso sostenible para las futuras generaciones", concluyó la funcionaria, retomando la línea discursiva que ya había exhibido el pasado 16 de noviembre, cuando lanzó una frase tan breve como sugestiva en la misma red social: "Si me pasa algo ya saben dónde apuntar, pero no voy a ceder".

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Una cartera bajo presión permanente desde el inicio de la gestión

El nuevo pronunciamiento de Pettovello viene de una dinámica de alta exposición que atraviesa al Ministerio de Capital Humano desde su creación en diciembre de 2023. Al concentrar bajo una misma estructura las áreas de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y Cultura, la dependencia quedó en el centro de las principales disputas políticas y judiciales de la administración de Javier Milei, especialmente por el recorte intermediarios de las organizaciones sociales en el reparto de asistencia alimentaria y las auditorías sobre los comedores comunitarios.

Durante los primeros años de gestión, ese rediseño institucional derivó en fuertes enfrentamientos con dirigentes gremiales, planteos en los tribunales federales por el stock de alimentos almacenados en depósitos estatales y causas judiciales vinculadas a presuntas irregularidades en contrataciones de personal a través de convenios con organismos internacionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En cada uno de esos episodios, la ministra optó por impulsar denuncias propias, desplazar a funcionarios de segunda línea y sostener una postura de confrontación frente a las críticas opositoras.

Pese al desgaste que implicó administrar el frente social más sensible del ajuste fiscal, Pettovello logró conservar el respaldo por parte del Presidente, quien la ubica dentro de su círculo más estrecho de confianza y la blindó frente a las sucesivas salidas y recambios que atravesó el Gabinete nacional.

TC