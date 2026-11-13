Diego Santilli y Karina Milei destacaron la inversión tecnológica de Corrientes ante la emergencia hídrica

En el marco de la visita institucional que autoridades del Gobierno nacional realizaron a la Capital correntina para abordar la crisis climática del litoral, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacaron el despliegue operativo, las obras de canalización y la inversión tecnológica ejecutada por el Gobierno provincial frente al fenómeno de El Niño.

Karina Milei y Diego Santilli llegaron a Corrientes para coordinar el operativo hídrico con Juan Pablo Valdés

Acompañados por el gobernador Juan Pablo Valdés, los funcionarios nacionales recorrieron las instalaciones centrales del Comando Operativo de Emergencias (COE), ubicadas en el Parque Tecnológico sobre la Ruta Nacional N.º 12, donde supervisaron la articulación de campo entre los equipos locales y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Respaldo de Casa Rosada al monitoreo satelital y obras hídricas

Al evaluar el funcionamiento del dispositivo provincial, Diego Santilli subrayó la capacidad de anticipación desarrollada por la administración correntina frente a los eventos meteorológicos extremos. "Es muy importante ver cómo se integró la Agencia Federal de Emergencias con la Provincia de Corrientes" dijo.

"El trabajo conjunto que están haciendo y la tecnología en la que ha invertido la provincia y el gobernador Juan Pablo Valdés es muy importante", agregó el funcionario.

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Además, Santilli señaló que "todo esto es para que, ante las inclemencias climáticas que son durísimas y difíciles, podamos prever, trabajar en territorio antes y resolver situaciones antes de encontrarnos con el conflicto".

El funcionario nacional resaltó además la ejecución de obras complementarias de canalización y escurrimiento pluvial en distintos municipios, confirmando que durante el encuentro con el mandatario correntino también avanzaron sobre la agenda bilateral general entre la Casa Rosada y la provincia.

En sintonía, Karina Milei felicitó al Gobierno de Corrientes por la celeridad de la asistencia social y la modernización del equipamiento preventivo.

Desde el centro de operaciones del COE en el Parque Tecnológico, los técnicos realizan el monitoreo permanente de crecidas fluviales, inundaciones, temperaturas extremas, infraestructura crítica y focos ígneos mediante imágenes satelitales.

Gracias a una plataforma de gestión de riesgos y equipos informáticos de alto rendimiento que centralizan datos en tiempo real, el sistema de alerta temprana permite proyectar escenarios hídricos con entre siete y diez días de antelación.

Balance regional de 4.547 desplazados y altura del río Paraná

Durante la cumbre interjurisdiccional se presentó un informe técnico sobre el impacto hídrico en 25 localidades distribuidas en cuatro provincias del litoral, donde se contabiliza un total general de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas.

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Según el desglose oficial de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Chaco encabeza el registro regional con 2.242 personas desplazadas, seguido por la Provincia de Corrientes con 2.005 damnificados (468 evacuados en centros estatales y 1.537 autoevacuados), Santa Fe con 164 y Entre Ríos con 136 afectados.

Dentro del mapa correntino, las jurisdicciones que concentran la mayor cantidad de población desplazada por el avance del agua son Corrientes Capital con 687 personas, Itatí con 518, Paso de la Patria con 228 e Isla Apipé con 211 vecinos asistidos.

Finalmente, las autoridades hídricas reportaron que el nivel del río Paraná en el puerto de la Capital alcanzó los 6,82 metros, ubicándose por encima de la marca de alerta aunque todavía por debajo del umbral de evacuación.