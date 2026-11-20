Javier Milei es el dirigente con mayor imagen positiva en 11 de los 24 distritos analizados, Axel Kicillof encabeza la medición en 9 jurisdicciones y Patricia Bullrich lo hace en los 4 restantes, según una encuesta de CB Global Data realizada del 8 al 13 de noviembre de 2026 en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Milei registra la imagen positiva más alta en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Kicillof lidera en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Bullrich encabeza la medición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, Salta y Santa Fe.

Encuesta: la imagen positiva de Milei, Kicillof y Bullrich provincia por provincia | Crédito: CB Global Data

Los niveles más altos de Milei se dieron en Córdoba, con 53,8%, Mendoza, con 52,6%, y Neuquén, con 48,5%. Los más bajos se observaron en Santiago del Estero, con 19,8%, Formosa, con 22,5%, y Tierra del Fuego, con 31,4%. Respecto de septiembre de 2026, el informe muestra que en Córdoba pasó de 52,5% a 53,8% y en Mendoza de 53,7% a 52,6%.

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En el caso de Bullrich, sus mejores registros fueron los de Mendoza, con 48,1%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 47,2%, y Neuquén, con 46,1%. Los más bajos se encuentran en Formosa, con 23,1%, Santiago del Estero, con 25,6%, y Misiones, con 26,4%. El informe no incluye datos de una medición anterior para la dirigente.

Encuesta: la imagen positiva de Milei, Kicillof y Bullrich provincia por provincia | Crédito: CB Global Data

Kicillof alcanzó sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero, con 51,9%, Formosa, con 47,3%, y la provincia de Buenos Aires, con 43,7%. Sus registros más bajos fueron los de Córdoba, con 20,6%, Mendoza, con 21,0%, y Entre Ríos, con 23,1%. En septiembre, el informe lo ubicaba en 52,8% en Santiago del Estero y en 43,4% en la provincia de Buenos Aires.

Encuesta: la imagen positiva de Milei, Kicillof y Bullrich provincia por provincia | Crédito: CB Global Data

En la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich registró 47,2%, Milei 40,0% y Kicillof 28,7%. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof tuvo 43,7%, Bullrich 38,8% y Milei 34,6%. En Córdoba, Milei alcanzó 53,8%, Bullrich 45,7% y Kicillof 20,6%.

El relevamiento también midió la imagen de los gobernadores y de los intendentes de las principales ciudades de cada distrito. Entre los gobernadores, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, encabeza el ranking con 57,2% de imagen positiva, seguido por Rolando Figueroa, de Neuquén, con 56,7%, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con 56,0%. En el otro extremo figuran Alfredo Cornejo, de Mendoza, con 43,3%, Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con 43,7%, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con 44,4%.

Entre los intendentes, Jorge Jofré, de Formosa Capital, lidera con 58,9%, seguido por Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, con 58,0%, y Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca, con 57,8%. Los valores más bajos correspondieron a Roy Nikisch, de Resistencia, con 31,1%, Armando Molina, de La Rioja Capital, con 31,5%, y Julio Alak, de La Plata, con 32,3%



Ficha técnica: Fuente: CB Global Data, informe “Ranking interprovincial de gobernadores”, Argentina federal, noviembre de 2026. La población objeto de estudio es la población general de más de 18 años, en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aplicaron cuotas de sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria, con afijación uniforme. La técnica de recolección fue CB CAWI Research, de modalidad online, con un cuestionario estructurado de preguntas cerradas de aplicación directa.

La muestra provincial fue de 24.625 casos en total, con un promedio de entre 884 y 1.171 casos por provincia y un error de muestreo promedio de entre 2,9% y 3,3%. El procedimiento de muestreo fue estratificado por distritos provinciales.

La muestra municipal fue de 11.360 casos en total, con un promedio de entre 393 y 561 casos por municipio y un error de muestreo promedio de entre 4,1% y 4,9%. El procedimiento de muestreo fue estratificado por distritos municipales