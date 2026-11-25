La visita de Javier Milei a Paraguay para participar de la asunción del nuevo presidente podría convertirse en un factor de incomodidad diplomática para el gobierno entrante. En un escenario en el que el país necesita fortalecer sus vínculos con Brasil, la presencia del mandatario argentino amenaza con complicar el delicado equilibrio regional, especialmente ante la próxima renegociación del Tratado de Itaipú.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista y analista político Víctor Raúl Benítez advirtió sobre las consecuencias de este gesto diplomático y cuestionó el modelo económico paraguayo, al que definió como un "capitalismo de secuaces". Además, analizó las posibilidades de alternancia política de cara a 2028 y las tensiones que atraviesan la relación entre Paraguay, Argentina y Brasil.

Víctor Raúl Benítez es economista, graduado por la Universidad Nacional de Asunción; doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y especialista en inteligencia estratégica. Posee, además, un máster en Integración Latinoamericana por la Universidad Federal de Santa María. Cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección general y gerencia comercial en empresas multinacionales, liderando equipos en más de cinco países. Es el creador del espacio de análisis socioeconómico La Heladera Vacía PY.

Muy buenos días, un gusto hablar con usted. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Qué importancia económica tiene que Milei haga una visita relámpago para la asunción del nuevo presidente? Le pongo en contexto: Milei, cada vez que viajó para tratar de apoyar a un presidente o a un candidato a presidente, logró lo contrario a lo buscado. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, en Brasil, terminaron pidiéndole que no siguiera hablando; o en el caso de España, sus aliados del PP y de Vox. En el caso de Paraguay, ¿le suma al nuevo presidente? ¿La visita de Milei termina siendo un abrazo del oso, para decirlo de alguna manera?

Muy buenos días. Estoy en San Pablo, donde doy clases, y la idea que se tiene acá, y también en Paraguay, es que Paraguay necesita en este momento tener una buena relación con Brasil. Brasil acaba prácticamente de decir que no va a enviar a su embajador y que Milei no va a ser invitado a la asunción de Lula. Entonces, yo creo que le incomoda en realidad a Alliana, independientemente de esta cuestión de la mala suerte que lleva Milei. Desde una perspectiva objetiva, puedo decir tranquilamente que es una visita incómoda para intentar un fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Paraguay. En un momento en que Paraguay está por renegociar el Tratado de Itaipú dentro de poco tiempo, Alliana necesita tener buenas relaciones con Lula. Entonces, desde mi perspectiva, por lo que escucho acá con mis colegas profesores brasileños de Ciencias Políticas, todos coinciden en que es más bien una visita incómoda para Paraguay que una visita benéfica o beneficiosa.

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Víctor, ¿el escándalo, más que la salida del presidente saliente, pone en discusión en Paraguay el modelo económico en general, la desregulación absoluta y la falta de controles? ¿Hay, independientemente de un cambio de presidente, un cambio de subjetividad respecto de la política económica o no la modifican nada?

Yo creo que con este gobierno no se va a modificar mucho, pero sí abre las puertas a la alternancia, para que la oposición pueda llegar unida al 2028. Lo que hay en Paraguay es un capitalismo de secuaces (crony capitalism), un capitalismo de mentira, donde se fondeaban con recursos públicos y previsionales para comprar, desde ese banco, empresas vinculadas, sin hacer intermediación financiera como principal actividad, como core business del banco. Bueno, que se fundió. Yo creo que los empresarios están entrando en conciencia de que era, en realidad, un modelo soviético disfrazado de regulación. Eso era el modelo soviético, estatista. No había libre mercado. Ganaban las licitaciones públicas de compras de insumos para el Estado los mismos amigos de este banco. El presidente está con sus hermanos y está siendo acusado de haber sido un proveedor del Estado. El exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, profesor de Chicago, ahora aparece en contratos donde no tenía nada de libre cambista. Vivía a costa del Estado, haciendo negocios con el Estado, todo en contra de Milton Friedman.

Víctor, usted tendría que venir a la Argentina porque su moralidad es muy contundente. Así que, cuando pase por Buenos Aires, en lugar de San Pablo, nos avisa y lo invitamos. Le agradecemos siempre su intervención.

Estoy a veces visitando. Estaré visitándolos con mucho gusto. Viajo bastante por el Mercosur.

Bueno, nos avisa entonces y, además, lo podemos invitar acá al piso.

La próxima vez estaré en el programa.

Muchísimas gracias.



LMM