En un eventual balotaje presidencial, tanto Axel Kicillof como Sergio Massa obtuvieron más menciones que Javier Milei , según la Encuesta Nacional de la Consultora Analogías, realizada del 15 al 18 de noviembre de 2026. En el cruce entre Kicillof y Milei, el gobernador bonaerense reunió 41,7% y el Presidente 35,7%, con 6,1% de voto en blanco y 16,5% de indecisos. En el escenario entre Massa y Milei, el exministro obtuvo el 40,0% y el Presidente el 37,6%, con el 6,8% de voto en blanco y el 15,6% de indecisos. El propio informe señala que la diferencia es menor que la registrada con Kicillof.

Milei contra Kicillof y Massa en un eventual balotaje | Crédito: Analogía

La distribución del voto cambia según el género. En el balotaje entre Kicillof y Milei, las mujeres se inclinaron por el gobernador en 43,7% contra 29,5% del Presidente, mientras que entre los varones Milei se impuso con 41,6% y Kicillof obtuvo 40%. En el escenario con Massa, las mujeres lo eligieron en 43% frente a 33% de Milei, y los varones prefirieron a Milei con 42% contra 37% de Massa.

Milei contra Kicillof y Massa en un eventual balotaje | Crédito: Analogías

El nivel educativo también muestra diferencias. Entre quienes tienen hasta primaria, Kicillof alcanzó el 50,2% contra el 27% de Milei, y Massa obtuvo el 47,0% contra el 30% del Presidente. Entre quienes tienen secundaria incompleta, Kicillof sumó 37% y Milei 35%, mientras que Massa registró 41% y Milei 39%. Entre quienes completan la secundaria, Milei se impuso en ambos escenarios: 45,4% contra 32% de Kicillof, y 45% contra 33% de Massa.

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El informe agrega que, en el escenario con Massa, Milei gana entre los jóvenes de 16 a 29 años con 44,3%.

En la pregunta de primera vuelta sobre qué espacio apoyarían para Presidente, el estudio registró una paridad en torno a los 33 puntos entre las dos principales fuerzas: Milei obtuvo 33,7% y el Peronismo Unido 33,0%. Les siguieron una fuerza de los gobernadores con 6,1% e Izquierda con 5,7%. El voto en blanco alcanzó el 3,1% y los indecisos el 18,4%. La consultora indicó que en el mes se acentuó el grado de decisión y se mantuvo la paridad y la tendencia polar.

El voto en primera vuelta | Crédito: Analogías

Por género, entre los varones Milei Reunión 36% y el Peronismo Unido 34%, mientras que entre las mujeres ambos espacios se registraron 32%. Según el nivel educativo, entre quienes tienen hasta primaria el Peronismo Unido obtuvo 37% y Milei 31%. Entre quienes tienen secundaria incompleta, Milei sumó 37% y el Peronismo Unido 36%. Entre quienes completaron la secundaria, Milei alcanzó el 37% y el Peronismo Unido el 28%.





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Ficha técnica: Relevamiento realizado del 15 al 18 de noviembre de 2026. Se efectuaron 2.786 casos efectivos mediante entrevistas telefónicas en formato IVR, sobre teléfonos móviles y fijos, en 24 provincias de la Argentina. La muestra se compuso en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. El error muestral es de ±2,0% con un nivel de confianza del 95%.