La capacidad para resolver problemas (56,5%), la honestidad y transparencia (54,6%) y la visión de futuro o proyecto de país (50,1%) son los atributos que más eligieron los encuestados al pensar en un presidente ideal. Los datos surgen de la encuesta de opinión pública nacional de Proyección Consultores, realizada entre el 1 y el 9 de noviembre de 2026, en la que se podía elegir hasta tres opciones.

Encuesta: qué atributos esperan los argentinos de un presidente ideal | Crédito: Proyecciones Consultora

Siguieron la empatía con la gente (43,7%), la credibilidad (25,9%) y la actitud y firmeza (22,7%). El 4,2% no eligió ninguno de los atributos propuestos.

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En una segunda pregunta, el estudio consultó a qué dirigentes asocian con cada uno de esos atributos. Javier Milei obtuvo el mayor porcentaje de asociación en cinco de los seis: visión de futuro (38,1%), capacidad (34,5%), firmeza (33,7%), honestidad (31,7%) y credibilidad (29,0%). En empatía, el mayor porcentaje fue para Axel Kicillof (29,3%), mientras que Milei registró 18,3%.

Encuesta: qué atributos esperan los argentinos de un presidente ideal | Crédito: Proyecciones consultora

Kicillof registró además 27,3% en honestidad, 24,7% en visión de futuro, 28,5% en capacidad, 22,8% en firmeza y 26,5% en credibilidad. Patricia Bullrich obtuvo 28,0% en honestidad, 24,3% en visión de futuro, 28,7% en capacidad, 20,1% en empatía, 32,7% en firmeza y 21,9% en credibilidad.

Myriam Bregman alcanzó 23,8% en honestidad, 23,2% en empatía y 23,0% en firmeza. Sergio Massa obtuvo 21,7% en capacidad y 15,9% tanto en visión de futuro como en empatía. Los demás dirigentes relevados (Juan Grabois, Jorge Macri, Máximo Kirchner, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora) registraron valores inferiores a 20% en todos los atributos.

La opción “ninguno de los anteriores” reunió 27,3% en empatía, 26,5% en credibilidad, 22,7% en honestidad, 18,1% en visión de futuro, 17,3% en firmeza y 15,1% en capacidad.

En cuanto a la imagen general, el 38,9% tiene una opinión muy buena (18,9%) o buena (20,0%) de Milei y el 56,1% una opinión mala (8,9%) o muy mala (47,3%). En el caso de Bullrich, la opinión positiva es de 40,1% y la negativa de 49,7%, y en el de Kicillof, de 34,4% y 55,0%, respectivamente. Los dirigentes con mayor porcentaje de personas que dijeron no conocerlos fueron Martín Llaryora (39,3%) y Maximiliano Pullaro (38,9%). En el mismo relevamiento, el 55,9% evaluó como mala o muy mala la gestión del Gobierno Nacional y el 35,6% como buena o muy buena.

Encuesta: qué atributos esperan los argentinos de un presidente ideal | Crédito: Proyecciones consultora

Con estos datos, el estudio calcula el Índice de Posicionamiento Dinámico (IPD), que mide cuán cerca está cada dirigente del perfil ideal definido por los ciudadanos. Los atributos más mencionados pesan más en el cálculo y se agrupan en una dimensión relacional (honestidad, empatía y firmeza) y una técnica (visión, capacidad y credibilidad). En el mapa de posicionamiento que acompaña el informe, Milei, Kicillof y Bullrich aparecen en los sectores de mayor valor, mientras que Llaryora y Pullaro se ubican en los de menor valor.

Ficha técnica: la encuesta de opinión pública nacional fue realizada por Proyección Consultores entre el 1 y el 9 de noviembre de 2026. El universo fueron personas mayores de 16 años residentes en la República Argentina. Se utilizó un cuestionario estructurado con técnica de recolección CAWI y reclutamiento online mediante puntos muestra geolocalizados. La muestra fue ajustada según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo, regiones y voto anterior. Se obtuvieron 1.461 casos efectivos, con un margen de error de 2,66% y un nivel de confianza de 95%.