En otro segmento de Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, el periodista Antonio Riccobene puso el foco en las diferencias entre las cifras que Javier Milei difundió públicamente sobre la deportación de extranjeros y los registros oficiales del Ministerio de Seguridad.

Riccobene repasó las declaraciones del presidente, quien había afirmado que en 2025 fueron expulsados 10.000 terroristas y que en 2026 la cifra ya alcanzaba los 20.000. Sin embargo, contrapuso esos dichos con los datos oficiales: “Los datos del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva revelan que en 2025 fueron 920 deportaciones las que se hicieron”, planteó.

La diferencia entre las deportaciones y las cifras de Milei

El periodista remarcó la distancia entre las estadísticas oficiales y las declaraciones presidenciales: “No llegan ni a 1.000 las deportaciones que hizo el Ministerio de Seguridad cuando el Presidente habla de 10.000”.

También señaló que ninguna de esas expulsiones aparece vinculada con delitos de terrorismo: “Ninguna de las deportaciones que reconoce el Ministerio de Seguridad fueron por terrorismo. No hay una sola categoría vinculada al terrorismo”.

El error entre deportaciones y rechazos en las fronteras

Riccobene explicó que una de las cifras que podría generar confusión es la de los rechazos en los pasos fronterizos. “Son personas que no dejaron entrar al país. En 2026 efectivamente fueron 20.500, pero no son deportados porque nunca entraron y ni siquiera son personas vinculadas al terrorismo”, resaltó en +Perfil.

Además, precisó que la mayoría de las personas deportadas provenían de países de la región: “Bueno, la mayoría son paraguayos, bolivianos, peruanos, chilenos y colombianos, 8 de cada 10 los deportados son de la región”.

Por último, concluyó sobre la contradicción entre el discurso presidencial y las estadísticas oficiales: “Lo que dijo el Presidente quedó completamente desmentido por información de su propio gobierno”.

Santilli en el Senado: negociaciones por las reformas pendientes

En otro tramo de su análisis, Riccobene se refirió a la presentación del informe de gestión de Diego Santilli en el Senado y a las negociaciones políticas que se desarrollaban en paralelo. “La presentación de la llegada de Santilli es una llegada por partida doble, porque mientras Santilli va a estar expresando su informe de gestión en el recinto, en paralelo otras bambalinas se van a estar negociando cosas muy importantes como la reforma política, los proyectos de ludopatía infantil, el presupuesto”, expresó.

El periodista también advirtió sobre los plazos legislativos y la cantidad de iniciativas pendientes: “O sea, Santilli tenía un cuarto intermedio, va y rosquea y después vuelve. Sí, sin duda, quedan 4 días de periodo ordinario y hay casi 10 temas pendientes de tratar donde quieren meter todo pronto”.