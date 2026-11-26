El Gobierno nacional reconoció oficialmente ante el Senado que el PAMI acumula una deuda de $28.038 millones con hospitales públicos provinciales y municipales de todo el país por prestaciones médicas brindadas a sus afiliados. La cifra, actualizada al 16 de noviembre, se desprende del reciente informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tras un pedido de informes elevado por el bloque peronista de la Cámara alta para exigir precisiones sobre los incumplimientos de pago y las medidas previstas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria.

Diego Santilli en el Senado | Crédito: Prensa

Del monto total adeudado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más de la mitad (55,8%) corresponde exclusivamente a prestaciones realizadas durante este año, lo que representa $15.648 millones contabilizados hasta el mes de octubre. Si se suman los $3.876 millones que aún permanecen impagos del ejercicio 2025, casi el 70% del pasivo sanitario se concentra en los últimos dos años de gestión.

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Respecto al origen de estos retrasos, el Poder Ejecutivo únicamente justificó los $8.514 millones correspondientes a 2024, atribuyendo la demora en esos desembolsos a la falta de documentación respaldatoria por parte de los propios establecimientos de salud. Sin embargo, para las obligaciones acumuladas entre 2025 y 2026, el Ministerio de Salud omitió detallar las causas de la falta de pago y tampoco estableció un cronograma de fechas concretas para su cancelación.

La consulta parlamentaria impulsada por la bancada opositora en la Cámara alta buscaba esclarecer el estado financiero de la obra social de los jubilados frente a los efectores públicos locales, que absorben una porción clave de la demanda médica en las provincias y municipios, y conocer qué mecanismos implementará la administración central para regularizar la situación en el corto plazo.

Los argumentos del Gobierno

En su descargo oficial, el Ministerio de Salud diferenciò las obligaciones correspondientes a 2024, que ascienden a $8.514 millones y representan el 30,4% de la deuda reconocida por el PAMI, de las registradas durante los dos ejercicios posteriores, pero dejó sin explicitar los motivos por los cuales permanecen pendientes de pago los restantes $19.524 millones. Asimismo, el Ejecutivo tampoco precisó el atraso promedio en los pagos ni presentó un cronograma de regularización para saldar el pasivo.

Verónica Gabriela Pérez, nueva directora de PAMI | Crédito: PAMI

Respecto a las obligaciones de 2024, la cartera sanitaria explicó que se trata de deudas generadas bajo el modelo de pago a hospitales públicos anterior a la Resolución 1392/2024. Según sostuvo el Gobierno, “estos pagos se encuentran pendientes de tramitación en razón de que los establecimientos provinciales respectivos aún no han presentado las declaraciones juradas requeridas para acreditar que no percibieron oportunamente los importes a través de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

Ante la falta de precisiones y de plazos concretos para cancelar el resto de la deuda acumulada, el Ministerio de Salud evitó comprometer fechas y se limitó a responder con una fórmula administrativa. La dependencia oficial señaló que la ejecución de los pagos “se encuentra sujeta a los procedimientos establecidos por la normativa vigente en materia de administración financiera y ejecución presupuestaria”.

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El cambio en el mecanismo de pago se produjo después de que, en febrero de 2024, el Gobierno eliminó el sistema que permitía a los hospitales públicos reclamar ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el cobro de las prestaciones adeudadas mediante débitos automáticos. A partir de entonces, el PAMI estableció un nuevo esquema basado en la firma de convenios con los establecimientos sanitarios, la adopción de los aranceles del Instituto y la facturación directa de las prestaciones brindadas a sus afiliados.

La situación con las clínicas y sanatorios

Además de los pagos pendientes con los hospitales públicos, el Gobierno reconoció en el mismo informe de gestión presentado por Diego Santilli que el PAMI mantiene deudas por aproximadamente $25.612 millones con clínicas, sanatorios y consultorios externos, de los cuales cerca del 87% se concentra exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) contabilizados a este mes, el rojo financiero por esas prestaciones médicas se divide en $22.340 millones correspondientes a efectores situados en territorio porteño y apenas $3.272 millones distribuidos en el resto del país.

Por el contrario, en lo que respecta a los servicios geriátricos, el Ministerio de Salud aseguró que no identificó saldos pendientes de pago en los registros consultados para la elaboración del informe oficial elevado ante el Senado.