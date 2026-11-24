El Gobierno nacional apunta a firmar esta semana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias y termina de definir el temario que enviará al Congreso. El período ordinario vence el lunes 30 y en Balcarce 50 dan por hecho que buena parte de la agenda se resolverá en diciembre.

La discusión pasa por la Mesa Política, que se reunió este martes al mediodía con tres asuntos en carpeta. El primero es la exposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mañana presentará su primer informe de gestión en el Senado diseñado por su vicejefe, Ignacio Devitt. Los otros dos se juegan el jueves 26, cuando el oficialismo apuesta a un súper-jueves con el Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral que suspende las PASO en la Cámara alta. Ninguna de las dos sesiones fue convocada formalmente, pero ya la Casa Rosada definió que la llamada Ley Malvinas será prioridad en las extraordinarias del verano.

Alineado con la Casa Blanca, el Gobierno ya restringe la compra o contratación de tecnología china

Lo que pasa a diciembre

El Presupuesto 2027 encabeza la lista, porque el Senado no llegaría a sancionarlo antes del cierre del período ordinario. En la previa, es habitual que los bloques aliados se muestren reticentes a acompañar la "ley de leyes" como forma de negociación. Algunos de ellos consideran que el capítulo de universidades, tal como está redactado, "no se puede votar". Esta vez asoma además un frente de cerca de 15 diputados que se articula para negociar con más fuerza. Lo integran los nueve de Argentina Federal, los dos del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, Álvaro González, del PRO, y los tres de Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil.

La reforma política también estará. El Gobierno espera llegar a diciembre con la media sanción del Senado y completar el trámite en Diputados, con la advertencia de la Cámara Nacional Electoral de que los cambios deben sancionarse antes de 2027. Según los cálculos de la Casa Rosada, tienen 39 voluntades para darle media sanción a la suspensión de las PASO.

Lo mismo ocurrirá con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como "Ley Malvinas". La sesión del miércoles 18 se cayó con 126 diputados sentados, a tres del quórum, más por una negociación amplia con los aliados que por un articulado que ya sufrió numerosas modificaciones. En esa trama pesó la pelea por la cuarta banca de Diputados en el Consejo de la Magistratura, otro de los motivos del faltazo. Con ella naufragó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, a un paso de ser ley incluso con el aval del peronismo.

En plena crisis financiera del PAMI, renuevan la cúpula y designan a Verónica Pérez como titular

El ARTI y las fichas para los aliados

Otro texto que debería integrar el temario es el ARTI, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos anunciado el 5 de febrero. La aprobación del Tratado de Patentes (PCT) en la última sesión del Senado, uno de los compromisos asumidos con Washington, despejó el camino, y varias voces anticipan su ingreso por la Cámara alta. Por tratarse de un tratado internacional, solo podrá aprobarse o rechazarse, sin tocar el texto.

Sesión Senado 19112026 | Crédito: NA

El resto funcionará como moneda de cambio. Biocombustibles, con media sanción del Senado desde septiembre, aparece como un guiño posible a los bloques de los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, que lo tenían entre sus reclamos el 18. También a las provincias norteñas, productoras de bioetanol derivado de caña de azúcar.

Otro proyecto que podría ingresar es el de la Ley de Cabotaje. Se trata de una iniciativa de Federico Sturzenegger, pero que cuenta con el apoyo de los gobernadores del norte con el objetivo de bajar costos en la logística fluvial y marítima. Obtuvo media sanción el jueves pasado en la Cámara alta.

Ludopatía es otro caso. El Senado aprobó una preferencia para tratarla el jueves y, si le introduce cambios, volverá a Diputados y conservará estado parlamentario sin que Javier Milei tenga que decidir su inclusión. Si no se vota, caducará el 30.

Con feriados el 7, el 8 y el 25 de diciembre, en el oficialismo no descartan que algún pendiente se deslice hasta febrero. La letra final del decreto mostrará cuántas fichas la Casa Rosada está dispuesta a poner sobre la mesa.