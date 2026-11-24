En plena crisis financiera del Pami, el Gobierno nacional designó este lunes 23 de noviembre de 2026 a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva de organismo y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva.

El comunicado oficial del Ministerio de Salud señaló que los cambios tienen como objetivo " profundizar la eficiencia administrativa , fortalecer los mecanismos de control y garantizar mejores prestaciones para los afiliados tras desplazar a las autoridades destacadas".

Las nuevas funcionarias asumieron en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo , quienes encabezaron la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y dejan sus cargos en medio de una renovación total de la cúpula del organismo.

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Desde la cartera sanitaria señalaron que Verónica Gabriela Pérez cuenta con trayectoria profesional y conocimiento técnico previo dentro del propio instituto, un perfil al que el Gobierno atribuye capacidad de conducción para sostener el funcionamiento operativo de la obra social y dar continuidad a la gestión.

El recambio ocurre en un momento especialmente difícil para la obra social, que atraviesa una importante crisis financiera y prestacional. Las demoras recurrentes en las partidas del Tesoro nacional provocaron, durante casi todo 2026, una acumulación de deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores. A la vez, los profesionales médicos de cartilla denuncian honorarios atrasados ​​y valores insuficientes por las consultas. Ambas situaciones generan conflictos, interrupciones y demoras en la atención de los cerca de 6 millones de afiliados, en su mayoría jubilados y pensionados.

Como antecedente de estas dificultades, en mayo de 2026 el Gobierno autorizó una transferencia de $580.000 millones bajo la figura de un aporte financiero reintegrable, medida que fue justificada por la "crítica situación financiera" del Instituto y por la urgencia de cancelar compromisos acumulados para asegurar la continuidad de los servicios.

Verónica Gabriela Pérez, la nueva directora ejecutiva del PAMI

Verónica Gabriela Pérez , la flamante directora ejecutiva del PAMI , es una abogada y trabajadora con carrera interna dentro del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) , donde hasta este nombramiento se desempeñaba como titular de la Coordinación Ejecutiva , cargo clave en la estructura operativa al que había accedido a principios de septiembre de 2026 mediante la Resolución 2756/2026 en reemplazo de Juan Cruz Montero .



En el plano político, distintas fuentes oficiales y periodísticas la vinculan con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo , sector que ya tenía injerencia en el organismo a través de la propia Coordinación Ejecutiva que encabezaba Montero antes de su salida hace casi tres meses. Desde el Ministerio de Salud , cartera liderada por Mario Lugones , destacaron precisamente su conocimiento técnico previo de la institución y su "capacidad de conducción y orientación a una administración eficiente" como los argumentos centrales para promoverla a la máxima conducción tras el desplazamiento de Esteban Leguízamo .

Junto con el ascenso de Pérez , el Gobierno definió el reordenamiento interno promoviendo a otra funcionaria de la estructura del organismo: Elizabeth Ana Osterberg , quien hasta ahora se encontraba al frente de la Unidad Técnico Médica del PAMI y pasó a ocupar la Subdirección Ejecutiva en lugar de Carlos Blas Zamparolo , conformando así una dupla surgida desde los propios cuadros técnicos y administrativos de la obra social.

El médico que deja su lugar

Esteban Ernesto Leguízamo , el funcionario saliente que deja la conducción del PAMI , es un médico pediatra graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , con especialización en salud pública, seguridad social y auditoría médica , que había asumido al frente del organismo en diciembre de 2023 , tras ser designado por el presidente Javier Milei .

Con más de 30 años de trayectoria en el sistema sanitario y más de dos décadas de carrera dentro del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) , Leguízamo construyó un perfil técnico de planta antes de llegar a la máxima conducción. Dentro de la obra social estatal se destacó anteriormente como jefe de División Médica , jefe de Departamento Médico , jefe de Prestaciones Médicas y director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI , con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Antes de ocupar cargos jerárquicos en la estructura central del PAMI , su recorrido profesional en el sector público también incluyó funciones en la provincia de Buenos Aires, donde estuvo a cargo de los programas de Epidemiología y de VIH en la Región Sanitaria VII , consolidando una carrera vinculada casi exclusivamente a la gestión y auditoría médica estatal.

Su salida de la dirección ejecutiva, oficializada este lunes 23 de noviembre de 2026 junto con la de su subdirector Carlos Blas Zamparolo , cierra un ciclo de casi tres años al frente de la obra social de los jubilados, marcado en su tramo final por tensiones financieras y reclamos de prestadores en todo el país.



