El Gobierno busca retomar la agenda este martes ante una semana de máximo voltaje en el Congreso. La agenda que difundió Casa Rosada combina dos frentes que el oficialismo viene empujando a la vez. Por un lado, su rechazo al homenaje en la UBA a Mario Roberto Santucho, exjefe del ERP. Por el otro, y lo más importante para la gestión libertaria, la cuenta regresiva del Congreso para avanzar con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Durante el fin de semana largo, el Ministerio de Capital Humano le pidió a la universidad que impida el acto y sancione a sus promotores. En ese sentido el Gobierno tendrá la vidriera de la conferencia de prensa de Adrián Ravier este martes a las 15 para propalar su postura en contra.

En las últimas horas se conoció una nota que la Subsecretaría de Políticas Universitarias le mandó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi. En ese texto, la cartera de Sandra Pettovello exige “impedir la realización del homenaje” y sancionar a sus promotores. El pedido choca con un límite concreto: por la autonomía universitaria, el Ejecutivo no puede suspender por su cuenta una actividad de la UBA ni sancionar a quienes la organizan. Como el Gobierno no tiene una herramienta administrativa para frenar el acto, su ofensiva pasa sobre todo por el discurso: instalar el tema, presionar al Consejo Superior antes de la sesión del miércoles y marcar la posición oficial sobre los años setenta.

Mario Santucho, hijo del jefe del ERP, apuntó a Milei por el rechazo al homenaje en Sociales: “Ofensiva feroz de la ultraderecha”

El Consejo Superior tratará el proyecto del vicerrector Emiliano Yacobitti para pronunciarse contra el homenaje. Yacobitti. La decana Ana Arias defendió la decisión del Consejo Directivo. Y Mario Santucho, hijo del dirigente, le envió a PERFIL un texto en el que advierte:“No vamos a introyectar el disciplinamiento”.

La narrativa mileísta tendría otro mojón al respecto. Temprano este martes a las 11 Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, junto con Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El invitado no es un visitante cualquiera para esta discusión. Nawrocki es historiador y, antes de llegar a la presidencia en agosto de 2025, dirigió el Instituto de la Memoria Nacional, el organismo polaco que investiga los crímenes del nazismo y del comunismo y que impulsó que se sacaran símbolos comunistas del espacio público.

El homenaje a Mario Roberto Santucho en la UBA. | Crédito: Imagen Web

A contar los votos

A las 13 de este martes está convocada la Mesa Política, y el temario está marcado por el calendario legislativo. El oficialismo apuesta a un super-jueves el 26: Diputados tendría en el recinto el Presupuesto 2027 y el Senado, la reforma electoral que suspende las PASO. Las dos votaciones podrían hacerse en simultáneo.

Para el Gobierno es una prueba de su capacidad de articulación, sobre todo después de lo que pasó en Diputados: la semana pasada en Diputados el Gobierno fracasó con la ley de soberanía sobre Malvinas y con la reforma del Banco Central. Pero también tuvo victorias parlamentarias en el Senado para aprobar la Ley de Propiedad Privada y el tratado de patentes con Estados Unidos (el PCT), además de la nueva Ley de Discapacidad.

El Senado será el escenario del primer informe de gestión de Diego Santilli | Crédito: Archivo

En las últimas horas el Gobierno recibió una presión extra para su agenda parlamentaria: el Episcopado exigió al Senado que "no deje morir" la ley de Ludopatía, a partir de que si la Cámara alta no la trata esta semana podría perder estado parlamentario el 30 de noviembre.

En la mesa política volverán a encontrarse Karina Milei con Patricia Bullrich, en medio de la tensión interna. Pero también habrá otra figura que será protagonista de la semana: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, expondrá este miércoles por primera vez su informe de gestión en el Congreso. La cita está agendada en el Senado para las 15.