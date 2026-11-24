El gobierno nacional convocó a su mesa política en la Casa Rosada con el propósito de coordinar la estrategia legislativa para la última semana del período ordinario.

Karina Milei

La reunión, liderada por Karina Milei junto a funcionarios clave, busca asegurar los consensos necesarios con los bloques aliados en el Congreso. Durante este encuentro se definirán los pasos a seguir respecto a proyectos prioritarios, entre los cuales figuran la reforma electoral y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

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Asimismo, la agenda contempla el debate sobre la ley de Ludopatía y el tratamiento del Presupuesto en la Cámara Alta. Estas deliberaciones ocurren en un momento crucial para acelerar las iniciativas oficiales antes de las sesiones extraordinarias.

Karina Milei coordinará la Mesa Política

La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los referentes que integran el ala política, en el marco de las negociaciones con los bloques aliados que encarnan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem para garantizar los respaldos necesarios en el Congreso.

Diego Santilli y Karina Milei.

También se espera la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Completarán la lista el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

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La reforma electoral constituye uno de los principales objetivos del Gobierno, que pretende avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros cambios en el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En paralelo, el oficialismo deberá seguir de cerca el debate por la ley de ludopatía, que se abordará el miércoles en comisiones, mientras que el jueves tendrá una agenda parlamentaria cargada con el tratamiento de iniciativas económicas e institucionales.