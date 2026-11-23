La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 16 de diciembre la audiencia en la que escuchará a las partes en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Es el último paso antes de que el máximo tribunal penal del país resuelva si confirma, modifica o agrava las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los únicos condenados por el ataque del 1 de septiembre de 2022 en la puerta del departamento de la entonces vicepresidenta en Recoleta.

La revisión llega a la Sala II integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Los mismos tres jueces ya habían confirmado en 2023 una condena anterior contra la pareja por tenencia ilegítima de un DNI ajeno. Ahora tienen dos tipos de recursos sobre la mesa. Las defensas impugnan las condenas. El Ministerio Público Fiscal y la querella de la expresidenta reclaman que se aplique el agravante de violencia de género, que el tribunal de juicio rechazó.

Los antecedentes de la audiencia

El 8 de octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Sabag Montiel a diez años de prisión. Lo consideró autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra. Esa pena se unificó con una condena previa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, y llegó a un total de 14 años. Uliarte recibió ocho años como partícipe necesaria, que quedaron en ocho años y dos meses tras la unificación con la causa del DNI. El tercer imputado, Nicolás Gabriel Carrizo, jefe del grupo de vendedores de copos de azúcar que dio nombre a la “banda de los copitos”, fue absuelto. Durante el debate, tanto la fiscalía como la querella habían retirado la acusación en su contra.

Sabag Montiel fue condenado por el atentado a CFK. | Crédito: CeDoc

Los puntos claves

El punto más sensible de la audiencia será el agravante de género. La fiscal general Gabriela Baigún había pedido 15 años para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, con la calificación de femicidio en grado de tentativa. Los abogados de Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, habían reclamado 15 años para cada uno. El TOF 6 descartó esa figura porque consideró que no se había probado una “animosidad individual” hacia el género femenino. En abril de este año, Slokar y Yacobucci hicieron lugar a una queja de Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y habilitaron la revisión. Labozzetta sostuvo que el ataque se inscribió en un contexto de violencia simbólica y hostigamiento mediático contra la expresidenta por su condición de mujer.

En la audiencia también se va a discutir sobre los discursos de odio contra Cristina Kirchner y el peronismo, y sobre la posible existencia de autores intelectuales. Ese reclamo lo sostiene desde el principio la defensa de la expresidenta. Sin embargo, la línea de investigación sobre posibles instigadores o financiadores no forma parte de este expediente. Sigue en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. La jueza archivó en octubre de 2025 la causa contra el diputado del PRO Gerardo Milman, señalado por un testigo que dijo haberlo escuchado anticipar el ataque en un bar frente al Congreso, y citó a indagatoria a ese testigo, Jorge Abello.

Cómo fue el ataque a Cristina

El ataque ocurrió cuando la entonces vicepresidenta saludaba a simpatizantes que se habían concentrado frente a su casa tras el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. Sabag Montiel se abrió paso entre la gente con una pistola Bersa calibre .32, la apuntó a centímetros de su cara y gatilló, pero el disparo no salió. Militantes que estaban en el lugar lo redujeron y después lo detuvo la Policía Federal. En el juicio, Sabag Montiel habló de una causa “armada” y comparó su situación con la del fiscal Alberto Nisman. Uliarte eligió no declarar.