A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre en España, un grupo de 33 sacerdotes publicó un manifiesto en el que expuso su posicionamiento frente al escenario político y llamó a reflexionar sobre las propuestas de los partidos antes de votar. Con el título “El Evangelio no nos permite callar”, los religiosos advirtieron sobre el avance de la desigualdad, la discriminación y los discursos que utilizan el miedo como herramienta política.

La declaración parte de una preocupación por las condiciones de vida de las personas que atraviesan situaciones de pobreza y exclusión. Los firmantes, que trabajan en comunidades de distintos puntos del país, señalaron que conviven diariamente con familias, niños, mujeres y adultos mayores cuyos derechos fundamentales continúan desatendidos. En ese contexto, sostuvieron que el silencio frente a esas realidades no es una opción y que su compromiso religioso también implica asumir una responsabilidad pública.

A continuación citamos los puntos principales del manifiesto:

"LO QUE NO DEBERÍAMOS VOTAR

1. El desprecio a la democracia y a los derechos humanos



No deberíamos respaldar a quienes desacreditan sistemáticamente las instituciones democráticas, debilitan sus garantías, justifican el autoritarismo o presentan la dictadura como solución deseable. La democracia requiere crítica, participación, compromiso y reformas; también libertades, independencia judicial y límites efectivos a los poderes que no pasan por las urnas.

Tampoco a quienes desprecian las instituciones internacionales y el derecho que regula las relaciones entre pueblos, justifican ocupaciones por la fuerza o mantienen un silencio cómplice ante genocidios y ataques contra poblaciones civiles. Ninguna alianza está por encima de la dignidad humana.

2. La mentira, el odio y la fabricación de enemigos

No deberíamos votar a quienes utilizan medios y redes sociales para difundir bulos, insultar burdamente a los contrincantes, deshumanizar al adversario o intimidar al discrepante. La libertad de expresión exige educación, responsabilidad ante la verdad y respeto a las personas.

Rechazamos especialmente la criminalización de la inmigración: convertir al extranjero en amenaza electoral enfrenta a personas vulnerables y oculta las causas de la desigualdad. «Fui forastero y me acogisteis» (Mt 25,35) interpela ineludiblemente a los cristianos y a toda conciencia humana.

3. La desigualdad que impide vivir dignamente

No deberíamos apoyar políticas que deterioren los servicios públicos para favorecer su privatización o condicionen la sanidad, la educación, los cuidados y la vivienda a la capacidad de pago. Los bienes comunes necesitan protección frente a su apropiación particular.

Es un escándalo intolerable que una sociedad como la española, capaz de producir tanta riqueza, permita diferencias abismales en el acceso a los bienes imprescindibles. Cada ser humano tiene derecho a una vida digna.

Resulta inadmisible carecer de techo o habitar indignamente mientras la riqueza se concentra en pocas manos. También que niños, jóvenes, adultos y mayores de nuestros barrios y pueblos no puedan acceder a una alimentación saludable.

Nos indigna la riqueza ostentosa de quienes mercantilizan viviendas o controlan la alimentación, dejando a muchas personas migajas para comer, insuficientes para alimentarse saludablemente.

También el negocio que convierte la sanidad, la educación y la cultura en privilegios, privando a tantos de instrumentos de autonomía y transformación.

Esta injusticia alcanza especialmente a las personas encarceladas, cuya atención sanitaria es deficitaria. Merecen los mismos derechos que cualquier persona, particularmente ante los problemas de salud mental, que el manifiesto señala como presentes en más de la mitad de la población privada de libertad.

Nos duele reconocerlo, pero también debemos aplicar estas exigencias a nuestra Iglesia: transparencia, revisión de las inmatriculaciones y del patrimonio, y restitución a la sociedad de los bienes cuya titularidad eclesiástica no esté debidamente acreditada, para servir a las personas empobrecidas y al bien común. El silencio ante lo que ocurre nunca fue la práctica del tal Jesús.

4. La discriminación que excluye y humilla

No debemos respaldar ideologías antifeministas, homófobas o patriarcales, ni políticas que obstaculicen la igualdad entre mujeres y hombres, minimicen la violencia machista o recorten derechos LGTBI+. Toda persona merece reconocimiento, protección y libertad sin humillaciones.

Tampoco los nacionalismos excluyentes que jerarquizan la pertenencia y convierten la identidad en frontera. El amor al propio pueblo debe convivir con la fraternidad nacional y universal.

5. El negocio por encima de los derechos y de la Tierra

Rechazamos y no vamos a votar el negacionismo climático y las decisiones que sacrifican territorio, agua y salud al beneficio inmediato. El daño ambiental castiga especialmente a los pobres y compromete a las generaciones futuras.

Nos preocupa particularmente que el abandono de pueblos envejecidos y despoblados se aproveche para implantar fábricas, explotaciones e instalaciones que contaminan irreversiblemente las aguas y el medioambiente. La tierra abandonada no puede convertirse en territorio de sacrificio.

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29N Elecciones en España | Crédito: Europa Press 2026

LO QUE PROPONEMOS APOYAR

"Apoyamos políticas que fortalezcan una democracia participativa y transparente, combatan la corrupción de cualquier procedencia y garanticen información veraz, convivencia y rendición de cuentas", enfatizaron los sacerdotes.

Denunciaremos la utilización de las generaciones jóvenes para alimentar negocios y economías sumergidas que mueven cantidades escandalosas, mediante consumos innecesarios y perjudiciales para la salud y usos irresponsables de las nuevas tecnologías.

Defendemos servicios públicos suficientes y de calidad, con acceso universal a vivienda, alimentación saludable, sanidad, educación y cultura; pensiones adecuadas, protección de las familias vulnerables, cuidados dignos para las personas mayores y servicios que permitan vivir en nuestros barrios y pueblos.

Apostamos por la igualdad efectiva, la acogida, el acompañamiento y la regularización de personas migrantes; por la libertad de conciencia y una transición ecológica socialmente justa; por la cooperación internacional, la paz y los derechos humanos sin dobles raseros.

"Invitamos a contrastar programas y trayectorias, dialogar y votar responsablemente", se señala.

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En la parte final se destaca: "Ningún partido realiza plenamente el Evangelio: todos deben someterse al examen de sus hechos"

No pedimos obediencia electoral; compartimos una responsabilidad que tampoco nosotros podemos eludir.

Cuando una política desprecia a los últimos, nuestra fe nos obliga a levantar la voz.

Y nuestra conciencia, a no darle nuestro voto.

"Y nuestra conciencia, a no darle nuestro voto", concluye el documento.

Firmantes del manifiesto

Aníbal Hernández Montes

Antonio Fernández blanco

Antonio Manuel Calderón Díaz

Antonio María Martínez Gómez

Avelino Seco Muñoz

Dionisio Rodado Rivera

Emiliano de Tapia

Eubilio Rodríguez

Evaristo Villar

Fernando Bermúdez López

Fr. Santiago Agrelo (arzobispo emérito de Tánger)

Francisco Javier García Gutierrez

Javier Baeza Atienza

Javier Vitoria

Jesús María Bonet

Jesús María López Sotillo

Jesús Sastre

Jorge de Dompablo

Jorge Hernández Duarte

José Antonio Benítez Pineda

José Ramón Campos

José Ramón Garcia

Javier Oñate Landa

José Luis Gómez

Juanjo Ruiz

Leandro Honrubia

Luis Pernía Ibáñez

Pablo Genovés Azpeitia

Pepe Hernández

Tomás Hernández

Toni Román

Xabi Blanco

Francisco “Paco” Olveira

PC/HB