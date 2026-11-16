Elecciones España: “Si le sale la jugada a Pedro Sánchez, luego de su tercer mandato podría venir una opción más de derecha”

El escenario político de España atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por el avance de la derecha, el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez y las tensiones entre las distintas fuerzas del arco político. En ese contexto, el historiador e investigador Mariano Eloy Rodríguez Otero analizó las perspectivas electorales, el crecimiento de Vox y las razones económicas y sociales que explican el desplazamiento del electorado hacia posiciones más conservadoras.

En una entrevista en Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , Rodríguez Otero también reflexionó sobre el impacto de la Guerra Civil en la sociedad española, el deterioro de las infraestructuras y las dificultades para sostener el modelo económico basado en el turismo. Además, se refirió a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y destacó su capacidad para manejar las tensiones entre conservadores y progresistas.

Mariano Eloy Rodríguez Otero historiador, investigador y docente especializado en historia española y contemporánea. Se graduó como historiador en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Oviedo, en España, donde recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires y dicta clases de Historia de España en el Instituto Superior de Profesorado Doctor Joaquín V. González y en el Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moreau de Justo.

Bueno, aquí lo tenemos a Mariano, que la vez que estuvo aquí también nos dejó muchas reflexiones. Dice que ahora tiene sorpresas. Experto en España, como poco, sobre el proceso electoral al que muchos le asignan el rompimiento de la continuidad de lo que fue la derrota de Bolsonaro, la derrota de Trump, incluso el mensaje del Papa, y que pudiera representar el triunfo del socialismo en España, lo que todo indica que parece que no. Y, al mismo tiempo, me decía que tiene algunas sorpresas para contarnos. Así que abrimos los oídos y lo escuchamos atentamente.

Muchas gracias, señor Fontevecchia. Primero, principalmente, agradecer que nos invite, que nos dé la palabra y que no se confíe en astrólogos y charlatanes, y que apunte a la universidad pública, como es la nuestra, la UBA. Defender la UBA no es fácil porque hacia adentro también tenemos bastantes problemas y hay gente que hacia afuera ve cosas que después genera hacia adentro. A veces, usted lo sabrá como yo, nos sentimos como argentinos el 3 de abril. Si nos toca defender algo sabiendo que queremos polemizar con mucho de lo de adentro, una universidad que no cumple su ley laboral, no cumple su ley universitaria, aunque demande el cumplimiento afuera. La sorpresa, básicamente, señor Jorge, es esto que tengo aquí en mis manos. Se lo voy a acercar. Es una libreta de racionamiento del año 1952 o 1953. En España, entre 1936 y 1952-1953, circulaban esas libretas. Son muy raras de conseguir por razones obvias: el que perdía una libreta no comía. Estas son las últimas. Eso le está diciendo a usted de dónde arrancan muchos de los problemas españoles: el recuerdo de la Guerra Civil, de las privaciones, de la represión, de todo ese tipo de cosas. Es una herida muy profunda, una herida que siempre ha espantado la repetición. No es tan fácil repetir guerras civiles. Los países no están condenados a las guerras civiles. España no es un país que lleva en el ADN la guerra civil, el guerra civilismo. Pero, evidentemente, es más fácil mover a la gente con las emociones que con la razón. España superó una parte muy importante de esto. Una parte la superó en el tardofranquismo, de la mano de los tecnócratas, del Opus, del turismo. Yo recuerdo en la escuela ese crecimiento económico producido por parte de la industria y parte de algo que a mí me decían en la escuela: la industria sin chimeneas, el turismo. Anote el turismo por ahí porque vamos a tener que volver al perro que se muerde la cola. Han desarrollado sus infraestructuras para el 2008, la crisis que arrasó en todo el mundo. Ellos ya venían con algunas infraestructuras más o menos preparadas. Es como que a usted lo echen del trabajo, pero usted ya se compró el calefón, la heladera y una serie de cosas. Algunas de esas infraestructuras empiezan a sufrir lo que ha pasado con los trenes de alta velocidad, infraestructuras elogiosas que, como todos recordaremos, mostraban a una España maravillosa, solo detrás de China. Bueno, en los últimos diez meses hubo dos accidentes en la misma línea, que es la más vieja, la que va de Madrid a Sevilla, y otro problema que depende también de aquella vieja herencia, pero que en su momento se fue solucionando: el problema de la vivienda. Y el problema de la vivienda lo va a llevar a usted, junto con el turismo, de nuevo a morderse la cola. España es un país que depende del turismo, pero que tiene ahora un problema: los turistas compiten por los Airbnb y demás departamentos para turistas. Y, por otro lado, los propietarios de esas viviendas, muchos de esos propietarios, casi el 90%, tienen una, dos y no más de tres viviendas, y son jubilados. Son sectores de lo que se llaman los baby boomers, de 65 años para arriba. En España, el 81% de la población tiene vivienda en propiedad y, entre los baby boomers, tienen el 91%. Entonces ahí encontramos otra situación simpática. Usted va a discutir la vivienda para los jóvenes, que van mermando, pero todavía tienen potencia y en esta elección van a ser importantes por cualquiera de los dos extremos. Pero disputarán la vivienda con sus padres o sus abuelos, que, en una de esas, votan otra cosa con tal de defender ese pequeño alquiler que les complemente una jubilación que empieza también a temblar. Entonces, se da cuenta usted de que por dos lados el perro se muerde la cola. ¿Cómo hace usted para mantener el turismo? ¿Cómo hace usted para mantener a estos pasivos? Ellos lo llaman de otra manera. No dicen jubilados, pero es una cosa parecida. Esa es la situación en la que nos encontramos, más allá de los nombres de los partidos y de los candidatos. ¿Qué puede pasar? Básicamente, recuerde usted que llevamos tres legislaturas sin presupuesto. Este último gobierno de Pedro Sánchez, que llega con una serie de alianzas discutidas para algunos, no le ha permitido tener presupuestos. Con una gran habilidad, porque si algo tiene Pedro Sánchez es una cosa de manejo y charme. No es un tipo alto, elegante, habla relativamente bien inglés, se sabe mover muy bien. Llega a estas elecciones también con una movida así de último minuto que deja muy mal a cualquier cosa que esté a la izquierda de ellos. Se está dando un movimiento muy raro: quien estaba a la izquierda del PSOE trata de votar al PSOE como el mal menor, tapándose la nariz, el voto útil. Una parte importante de votantes normales, ni siquiera militantes muy jugados del PSOE, empieza a votar al PP, y algunos del PP empiezan a votar a Vox.

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O sea, se corre todo hacia la derecha.

Todo está corrido hacia la derecha porque el PSOE también juega y especula con deshacer lo que esté a su izquierda. Mire, en España usted recordará los pactos de Carrillo con Adolfo Suárez. Si Carrillo no hubiera hecho esos pactos, el PSOE borraba de las elecciones al Partido Comunista, pero el PSOE y el Partido Comunista borraron de las elecciones a los anarquistas, los trotskistas, los maoístas, los autonomistas y los carlistas. Es decir, siempre han intentado: o me votás a mí o tenés que votar al cuco. El cuco en este momento es la derecha, reforzada por Vox, que está desprendido del PP. Usted recordará que un enigma que había en los años 80 era por qué no había extrema derecha en España, cuando en los demás países había un partido de derecha más o menos europeo, más o menos laicista, más o menos moderno, podía no serlo, y algunos pequeñísimos partidos de extrema derecha. Estos últimos tiempos han crecido. En el caso español, la extrema derecha estaba dentro del PP, calladita la boca. De un tiempo a esta parte, en gran parte auspiciado también por el PSOE. No sé si le suena eso de que alguien mueve a alguien para que le salga un grano en la espalda al otro y resulta que el grano crece. Afortunadamente, nosotros no tenemos manera de explicar eso...

​Te estas refiriendo a Massa con Miei.

Lo dijo usted. Mire, Fontevecchia, que a los gallegos no nos sacan palabras si no queremos. No, lo que quiero decir es que usted fomenta un partido. El PP también. El PP destruyó sistemáticamente una opción de derecha moderna, laicista. Me atrevería a decir que hasta abortista, como Ciudadanos. Ciudadanos no ha quedado ni el nombre. Es más, se ha convertido en una mala palabra. Era una opción de derecha que pudo tener Rajoy allá cuando lo terminan desplazando y entonces cada uno termina destruyendo lo propio. En este momento, el terror del PSOE, que era Podemos, no va a entrar en los parlamentos. Piense usted que hace ocho años eran definitorios. Hace ocho años era vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Es altamente probable que no entre nadie que no esté en coalición con otros grupos.

Ahora, Mariano, cuando yo lo escucho y lo pongo en contacto con esta tarjeta de racionalización de la época de la Guerra Civil, de abastecimiento y transporte, y cuando comenta lo de la infraestructura que maravillaba, después de China, con los trenes de alta velocidad y era funcional absolutamente para el turismo, me viene a la mente los 500 años del descubrimiento de América, la Gran Expo Sevilla, el AVE. Casualmente, Sevilla-Madrid era la estrella en la Expo Sevilla. España había pasado por tener un socialismo que se había corrido al centro y era una especie de ejemplo de alternancia entre una centroizquierda y una centroderecha. ¿Podemos decir que hoy este corrimiento a la derecha es un síntoma de desesperación porque España perdió el tren, literalmente? Y los trenes, como muchas de aquellas infraestructuras, sin mantenimiento, o son insustentables o se empezaron a convertir en relativamente obsoletos. Pero lo que está detrás es la obsolescencia de todo el crecimiento español como parte de su incorporación al mercado común europeo, luego la Comunidad Europea y hoy la Unión Europea, y que ese tren ya se acabó.

Nosotros, como argentinos, sabemos lo que es tener grandes infraestructuras de las que hemos ido tirando. El sistema de cloacas de la ciudad de Buenos Aires se construyó en 1889-1890 y vamos construyendo grandísimos edificios pensando: bueno, los caños aguantan. Y es verdad, aguantan hasta que un día no aguantan más. Lamentablemente, lo que hay que discutir en esto es algo poco visible, poco simpático, que es lo aburrido: el mantenimiento y no la inauguración. Tomaban el pelo, decían que para que el AVE llegara a tu ciudad necesitabas que el presidente del Gobierno fuera de tu ciudad. Así fue como el AVE llegó hacia Castilla por este Aznar y demás. El tema de las infraestructuras los tiene, los deberían actualizar o modernizar. También es un reaseguro estar en Europa. Alguien decía que esta era la primera... Creo que Enrique Juliá, que tanto parentesco tiene en muchas cosas con usted en sus trabajos y en sus formas de exposición, decía justamente que estas eran las primeras elecciones que él veía en las que no era Europa la que nos podía hacer de cinturón de seguridad. Yo creo que hay una cuestión fea de plantear, que es una gran ventaja que tiene Núñez Feijóo, y es ser aburrido. Estamos acá en la Argentina. ¿Soy aburrido? Porque, en realidad, España no está tan espantosamente mal. Si usted calcula los últimos 20 años, España creció un 2,7% por año. Yo creo que por menos que eso venderíamos usted y yo el alma acá mismo, después de vivir del Rodrigazo para acá y de los últimos 20 años, lo que nos está pasando. Hay quejas internas, hay corrupción, hay corrupción de los dos partidos. Es un panorama desolador en ese sentido. Creo que es una especie de manotazo de ahogado que, si le sale bien a Pedro Sánchez, posibilidades de que todavía le pueda salir bien tiene. Muy difícil. Pero, además, yo le diría, como conversaba recién con uno de sus colaboradores, quizás hasta sería mejor que no le saliera bien, porque un tercer mandato va a hacer que el siguiente recambio ponga a alguien, por sí, más a la derecha que Vox. ¿Se entiende? Es decir, una irritación al respecto. Ellos hablan también de la irritación y de la crispación. Por eso también refieren a cosas de la Guerra Civil o a cosas de las derechas y las extremas derechas. Vamos a ser sinceros: a veces la extrema derecha parece estar libretada por los otros. La visita de Milei la saludaron más las izquierdas españolas, pidiendo: "Venga cada 15 días, que nos vendría muy bien". Ahí también hay una cosa que debería entenderse y es una pena que no se consulte a quienes hemos estudiado o vivido la realidad española. A los españoles no les gusta que digamos palabrotas. Les resulta cómico que los argentinos digamos tantas palabrotas y demás, pero mucho menos que se las digan en un ámbito público, en un ámbito de discusión pública, en donde se van a abroquelar detrás de cualquier otro español. Es muy interesante lo que decía Julio Anguita, que ya murió. Decía también que la política era un oficio agrario. Era un oficio como el de los campesinos: se quema la cosecha y hay que volver y explicarle a la gente las cosas. Anguita era un tipo de hacer esas cosas, aunque no vendía sus convicciones. La gente no quiere que le expliquen las cosas. La gente quiere una sociología de la exasperación. Quiere una cosa tribunera, una cosa de pasión y no de razón. Y como la razón tarda un poquito más, yo por eso sigo apostando por la Ilustración, que tiene algo para darnos y pelear. No rinde una elección. Usted se imagina que si usted y yo tenemos que discutir en la calle, no discutiríamos desde los planos filosóficos; veríamos qué le tiro yo, qué me tira usted y qué hacen los demás. Que eso pase en un plano político tiene su vuelta y su costo. No veo que España esté tan mal como se dice, ni tan bien como lo dice el Gobierno. Los casos de corrupción fueron muy vergonzosos. Le tomaban el pelo a Pedro Sánchez diciendo que subirse al coche de Pedro Sánchez ya era indicio de criminalidad, porque cayeron todos los que iban con él en diferentes situaciones, hasta el chofer ahora. Eso también depende del votante, ¿se da cuenta? Y de esta transferencia de votos que yo le estoy contando: un votante que quizás haya votado muchas veces al socialismo y esta vez diga: voy a votar al PP. Pero un PP que pierde especialmente en los jóvenes. Jóvenes que no conocieron, no es que no conocieron el franquismo, Jorge: no conocieron a Felipe González. Felipe González dice que no va a votar al PSOE. Es un panorama que, si no fuera porque estamos en el mismo planeta, sería lindo para ver. Yo creo que van a ganar los conservadores, van a estar condicionados por un Vox que ya le digo, es muy cocorito y que no ayuda en esas cosas. No sé si Abascal, en parte por una cuestión de testosterona, querría ser de Giorgia Meloni y bajar un cambio. Va a condicionar el gobierno del PP. Puede llegar a pasar algo. Sí, puede llegar a pasar algo. Pero ya le digo, la irritación va a ser muy grande. Vio que se dijo que los votos por correo estaban tocados, que había que tener cuidado. Es algo que en España no es normal, no es usual. La gente vota por correo, votan desde aquí. La discusión sobre los votos de los emigrantes, a mi gusto, es un tiro en el pie porque el voto en la Argentina, de la llamada ley de nietos, ha favorecido siempre más a los grupos conservadores y por eso vienen y hacen campaña. Este quizás sea de otra manera en México o en Venezuela, pero ese voto está contenido por el Tribunal Superior. Eso es lo que tengo en este momento.

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Bueno, está la moneda en el aire, como en tantas cosas. Veremos de aquí a pocas semanas. Déjeme aprovechar también para preguntarle sobre el Papa. Termina su gira en Perú. El único país de los tres que visitó donde habló de economía, de trabajo, de desempleo es en la Argentina. ¿Significa algo, independientemente de que en cada uno de los países hay temas que son comunes y hay temas que son particulares? Por ejemplo, el tema indígena, obviamente lo es en Perú, pero en la Argentina fue el único de los tres países que habló de economía, de trabajo. ¿Qué le indica y qué le indica en general el balance de estos tres países que visitó el Papa?

Mire, Jorge, yo soy católico apostólico romano. Trato de ser lo más cumplidor posible. No voy a desobedecer al Papa y menos en público. Podré discutir muchas cosas con la zeta del apellido. Para mí ha sido un gusto. Me quedé pensando lo que habría sido la visita de un Francisco. Por otro lado, como soy un católico de a pie, como fueron todos en mi familia, a mí no me invitaron a ninguna de las actividades. No me importa que me inviten. Mi abuelita no conoció Madrid, no conoció Roma, no conoció Jerusalén y era una piadosa católica muy firme, y así es como deben ser las cosas. Yo voy a obedecer lo que diga el Papa hasta donde me corresponda. Creo que las menciones económicas tienen un directo destino en gente que maneja las cuestiones económicas. No creo que usted maneje las cuestiones económicas del país. Yo menos. Por lo tanto, que cada uno se ponga el sayo. Me parece correcto. Me parece un tipo muy medido. Cuando la gente dice que el Papa lo que pasa es que no es como Francisco, uno tendría que decir: es gringo. Es un gringo que pasó 20 años en Perú, no los pasó en Buenos Aires. Nos da bastante. Maneja con muy buena mano el problema de conservadores y progresistas. De hecho, ustedes lo han visto siempre vestido con la muceta roja, cosa que algunos papas, como Francisco, no hacían. A mí no me deja de caer simpático. Fue muy emocionante. Yo estuve en el 82, estuve en el 87. Volvería a estar en donde me toque estar. Resulta muy simpático también cómo de golpe ha habido un papismo instantáneo. No es el de Nor Suiza ni el de Nestlé, pero parece. Gente que me había dicho: "Yo voy a apostatar", y que estaba en Luján a una persona de distancia del Santo Padre. Era para decirle: "Te conviene en este momento darle el papelito, porque mirá, por encima de él solo está el Espíritu Santo". Nada, cosas cómicas al respecto. También la cosa fanática argentina. Usted me hizo reflexionar cómo hubiera sido una visita de Francisco. ¿Y qué reflexionó sobre eso? Yo no necesitaba una visita de Francisco. Yo creo que, si la diócesis de Buenos Aires, a la que pertenezco, y por eso me emocioné cuando sucedió, pensando en mi abuela asturiana diciendo: "Fui a una ciudad en donde mi nieto comparte con el Papa esa cuestión", deberíamos ser suficientemente maduros como para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna línea en la Biblia que dice eso? Basta de andar preguntando: ustedes saben qué pasa en el cielo y en la tierra y andan preguntando. Hay cosas que uno no necesita preguntar si tiene conciencia y, por eso, venga o hubiera venido Francisco o no hubiera venido León, hay cosas que uno sabe qué es lo que tiene que hacer, que no necesita que le digan, o que no tiene que hacer, aunque no haya un cartel. Mi reflexión es que se pone por encima de algunos aspectos de la grieta, que esto puede durar una semana o dos. Habrá que ver qué pasa de cara a la elección. La torpeza, la violencia, el maltrato que en este momento ejerce el titular del Poder Ejecutivo, pero en otros momentos ejercen otros poderes, irrita, y la gente irritada toma malas decisiones. El Papa me parece que se manejó con exquisitez. Al fin y al cabo, es un Papa. En todo caso, el sorprendente hubiera sido un Francisco. No necesito que viniera Francisco. Me hubiera gustado, por supuesto. Yo sabía qué es lo que tenía que hacer, aun cuando Francisco ni hablara. Y con esto no lo digo por soberbia, lo digo por conciencia. Sí, me sorprende, repito, quienes descubrieron de golpe que el Papa es un tipo medido, que el Papa va a decir las cosas con los términos que las dice, y que estaban esperando que se parara sobre la mesa. Entonces, o no conocen, y lamento decir que es gente cultivada que no conoce. Yo tengo eso para decir. Si hay una polémica con los evangélicos, que sí, que no, a esta altura del partido no es lo que me angustia al respecto. Me emociona, me lleva a lo que fue el 82 y el 87. Estuve el día de la misa, especialmente decidí ir. Me perdí la vigilia, quizás porque ya no soy tan joven. Y nada. Los caminos del Señor son senderos de misterio, dice la Escritura.

Mariano Rodríguez Otero, muchas gracias. Es muy interesante conversar con usted, como la vez anterior, así que repetiremos ni bien tengamos el resultado en España. Yo apuesto por la moderación y la reforma, aunque a veces al principio parezca un poco aburrida.

Será por eso que a veces hago chistes que, a su juicio, sería que gane el PP. No quiero que gane porque yo no voto. No tengo ciudadanía española, Jorge, usted lo sabe, y he decidido no tenerla. Esto lo voy a mirar de afuera. Creo que ganaría un PP muy condicionado por gente muy frenética al cohete.

Pero usted cree que si ganara Pedro Sánchez terminaría siendo peor a futuro, en el mediano plazo.

La gente se va a poner muy frenética con respecto a si hubo falsificación, si otra vez esto, si se rompe España. Mire, con esto yo termino: no existe la idea de dos Españas, existe, como pasa en Argentina, Argentina patria y antipatria. Esas cosas así maniqueas. Hay mil Españas. Hay mil Españas que se entrecruzan. Hay gente que vota una cosa y hace otra. Y llevar a la gente a esa coyuntura me parece irresponsable por un lado, inmoral por otro y, básicamente, indigno. No tenés que irritar a la gente. Yo, en un aula, no tengo que irritar a los alumnos. Tengo que tratar de calmarlos, por más que les haga un chiste, por más que les traiga un objeto para prenderles un poco la mirada. Yo apuesto porque haya algo de moderación y algo de administración. Dígame si usted no querría para la Argentina moderación y administración.

Mariano, muchísimas gracias.



LMM