A 13 días de las elecciones generales en España, el promedio de 14 encuestas anticipa una victoria del Partido Popular, un fuerte crecimiento de Vox y un retroceso de la izquierda. Manuel Molina también analizó la tensión política en el País Vasco, el avance de Bildu y los cambios en la campaña electoral.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista presentó un panorama favorable para la derecha española. Según explicó, el Partido Popular (PP) alcanzaría el 31% de los votos y 130 escaños, mientras que el Partido Socialista (PSOE) obtendría el 27% y 109 diputados. Por su parte, Vox llegaría al 19% y conseguiría 66 escaños, prácticamente el doble de su representación actual.

Las encuestas anticipan una mayoría de la derecha en España

En contraste, el Frente Amplio de Ada Colau caería al 7%, con 11 legisladores, mientras que Podemos quedaría reducido al 1,5%, con posibilidades de obtener apenas un diputado. «Lo que hicimos fue hacer un promedio de todas esas encuestas porque sería muy aburrido hablar de 14 encuestas», explicó Molina sobre la metodología utilizada.

El analista destacó que la mayoría absoluta requiere 176 diputados y que, según las proyecciones, el bloque de derecha alcanzaría los 196 escaños, mientras que la izquierda reuniría 121. Incluso sumando los partidos independentistas y regionales, el espacio progresista llegaría a 154 representantes.

Para Molina, este escenario también explica el cambio discursivo de Pedro Sánchez: «Todo lo que tenía para ganar a la izquierda lo ganó, prácticamente se ha comido a los partidos de izquierda. Ahora tiene que empezar a comer del centro y de la derecha». En ese contexto, interpretó la aparición de la bandera española en los actos socialistas como parte de una estrategia para conquistar nuevos votantes.

Tensión en el País Vasco y avance de Bildu

Otro de los ejes del análisis fue la creciente conflictividad política en el País Vasco. Molina relató los incidentes registrados durante un acto del candidato del PP, Jon Echeverría, de 22 años, donde manifestantes vinculados a Bildu arrojaron huevos y piedras, además de utilizar pirotecnia. La intervención policial obligó a evacuar a los asistentes y suspender la actividad.

El episodio generó el repudio de distintos sectores políticos y modificó la agenda de campaña. «El País Vasco está atravesando situaciones muy complejas», advirtió el periodista.

Molina también se refirió al clima independentista que se manifestó durante el encuentro amistoso entre las selecciones del País Vasco y Venezuela, disputado en San Mamés. Tras la victoria vasca por 1 a 0, jugadores e hinchas entonaron el cántico «El que no salta es español».

Sobre el escenario electoral regional, señaló: «Marchan primero cómodos y probablemente el gobierno del País Vasco quede en manos de Bildu». Además, recordó que tanto Bildu como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) forman parte del actual esquema de gobierno.

El protagonismo de los creadores de contenido en la campaña

Finalmente, Molina analizó la transformación de la comunicación política y el protagonismo de los creadores de contenido en la campaña. Destacó las entrevistas realizadas por un youtuber con millones de seguidores a distintos candidatos y sostuvo que sus preguntas fueron más incisivas que las habituales en los medios tradicionales.

«La verdad que fue mucho más libre él que lo que en realidad son los periodistas», concluyó, al remarcar el nuevo papel de las plataformas digitales en el debate electoral español.