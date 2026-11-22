España encara la recta final hacia las elecciones del 29 de noviembre en un clima de alta polarización y con un bloque de derecha (PP-Vox) que mantiene ventaja en las principales encuestas privadas, frente al optimismo que arrojan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el PSOE.

A una semana de las elecciones generales, la campaña llega a su punto crítico marcada por la disputa del relato, el efecto del reciente debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y la lucha por movilizar al electorado, con un 15,8% de indecisos.

Ahora, los partidos apuestan por grandes actos, como fue el mitin central del PP en la plaza de toros de Valencia, para afianzar sus bloques antes de este lunes, fecha límite para publicar sondeos.

En los últimos días la campaña se centró en los resultados del debate televisivo, que terminó favoreciendo a Feijóo, del PP. El propio Sánchez reconoció que cometió errores. De todas maneras, los analistas coinciden en que el debate no provocó un vuelco ni un trasvase relevante de votos entre ambos contendientes.

La campaña también está condicionada por el desgaste derivado del accidente ferroviario de Toledo y la posterior dimisión del ministro Óscar Puente, que según los medios españoles ha pesado en una parte importante del electorado.

La estrategia del PSOE apela a una participación histórica, que Sánchez sitúa en el 75% del censo, para repetir la movilización progresista que frenó a la derecha en 2023. Por su parte, el PP busca capitalizar el descontento con el Ejecutivo y contener la fuga de votantes hacia Vox.

Qué marcan los principales sondeos. Hay una notable brecha entre las consultoras privadas y el barómetro oficial del CIS, organismo público presidido por José Félix Tezanos, exintegrante del PSOE. La mayoría de los estudios privados otorgan al bloque PP-Vox una suma superior a las 176 bancas que marcan la mayoría absoluta en el Congreso.

El País y Cadena SER: los sondeos de estos medios sitúan al PP en primera posición, con margen estrecho. Antes del debate, el PP tenía 32,2 % y el PSOE 30,2 %. Tras el cara a cara, hubo un leve repunte socialista (de siete décimas a poco más de un punto de distancia) y una ligera cesión de Vox (ultraderecha), que se mueve entre el 17,1% y el 18%. El bloque de derecha sumaría así 189 bancas, lo que le daría mayoría absoluta.

ABC:proyecta un escenario más favorable al PP, con 136 escaños. Penaliza al PSOE tras la crisis ferroviaria: por debajo del 26 % y con 103 escaños, sin opciones matemáticas para una coalición progresista.

NC Report y Sondaxe (La Sexta): otorga una amplía ventaja al PP, de seis puntos (32,1% frente al 26,1% del PSOE, con Vox en el 19%); Sondaxela reduce a dos puntos, aunque también ve una mayoría holgada del PP y Vox.

CIS: en el extremo opuesto, coloca al PSOE primero con el 33,3 %, casi ocho puntos sobre el PP (25,5%), seguido de Vox (18,4%) y Frente Amplio (4,7%).

Fragmentación a la izquierda.

Más allá del duelo bipartidista, los sondeos subrayan dos dinámicas clave. Primero, el trasvase interno en la derecha. Según los analistas, un 17% de quienes votaron al Partido Popular en 2023 afirma que votará a Vox, que ronda entre el 17% y el 19% del electorado y los 55-60 diputados.

Segundo, se destaca la fragmentación hacia la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno.

La desintegración de Sumar dispersa el voto: Frente Amplio oscila entre el 3,6% y el 6,4%, Podemos ronda el 1,1% y compiten también Compromís-Front Valencià y Ara Més.

Hay otro dato clave. Entre los antiguos votantes de Sumar, un 25% opta por candidaturas regionales, un 21% por el PSOE, un 13% por Podemos y solo un 11% por Frente Amplio. Esta división penaliza la traducción de votos en bancas en las circunscripciones medianas y pequeñas por la ley d’Hondt.

Con más de un 15% del electorado que decide su voto a último momento y una participación prevista cercana al 69%, dos puntos y medio por encima de la de 2023, los últimos días serán determinantes para saber si la movilización final altera una mayoría que hoy las encuestas inclinan hacia el bloque conservador. El equipo de Sánchez tiene confianza en revertir estos números con una propuesta política de corte netamente social.