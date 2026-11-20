El debate "cara a cara" que protagonizaron este jueves el presidente del Gobierno español y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desplazó el foco de la campaña rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre hacia disputas por el relato y por descifrar quién salió mejor parado y qué impacto tuvo el cambio de registro del mandatario socialista.

En La Moncloa (la sede del Gobierno) asumieron este viernes las críticas recibidas por la actuación de Sánchez, donde un sector de la militancia esperaba una postura más incisiva frente a los embates del candidato popular. "Los míos querían rock and roll", reconocieron en el entorno presidencial en declaraciones recogidas por Europa Press, al admitir que el dirigente bajó el tono respecto a la energía mostrada en el resto de la campaña y evitó el choque directo.

Sin embargo, en el Ejecutivo sostienen que ese electorado propio ya está fidelizado y defienden que el debate, al tratarse de un formato de audiencia masiva y transversal, era la oportunidad para interpelar a votantes moderados, indecisos e incluso electores de centro que evalúan respaldar al PP. Bajo esa lectura, el equipo de Sánchez considera que el formato requería un "tono presidencial" y no un "espectáculo", calificación que le atribuyen a la estrategia de Feijóo.

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Desde la conducción partidaria del PSOE también salieron a respaldar el desempeño del jefe del Ejecutivo, aunque con matices respecto a la idea de un cálculo electoral. En una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, negó que el perfil de Sánchez respondiera a una "estrategia" para captar moderados y lo atribuyó a "una manera de entender la buena política".

El eje central de la defensa socialista pasó por contrastar los modales de ambos candidatos. Torró argumentó que los españoles están "hartos de la crispación" y del "ruido permanente", y acusó a Feijóo de haber interrumpido constantemente a Sánchez, de apelar a la "mala educación" y de basar su intervención en "mentiras" y "bulos". Según la dirigente, en el encuentro se confrontaron dos modelos de país con el objetivo socialista de alcanzar "176 escaños progresistas".

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Los ejes del cruce fueron claros: por un lado, Sánchez admitió errores en casos de corrupción dentro de sus propias filas y reconoció que su Gobierno no logró resolver el problema de la vivienda, la principal preocupación ciudadana, además de mencionar la gestión de las tragedias ferroviarias registradas en 2026 en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). No obstante, defendió que España presenta hoy resultados económicos, sociales y medioambientales "como hace décadas que no tenía". Feijóo replicó con dureza sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y aseguró que busca "bajar del cohete" económico al presidente.

Mientras el candidato del Partido Popular prometió bajar impuestos, aprobar los Presupuestos de 2027 en la próxima primavera y sostuvo que los ciudadanos ven al Ejecutivo como un "régimen de aprovechados", Sánchez planteó rebajas fiscales para familias acompañadas de subas a las grandes fortunas. El mandatario también acusó a Feijóo de "sembrar dudas" sobre la fiabilidad de las cuentas públicas "de manera irresponsable" y de agitar temores sobre las pensiones, en paralelo al compromiso del líder del PP de revalorizarlas según el índice de precios de consumo (IPC).

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Como veredicto, del lado del Partido Popular, diversos presidentes autonómicos, denominados "barones" (líderes regionales del PP), coincidieron en proclamar a Feijóo como "vencedor" del encuentro bajo la premisa de que "es la sensación general". Las críticas al desempeño de Sánchez también llegaron desde el arco parlamentario externo al bipartidismo. El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en las generales, Gabriel Rufián, cuestionó que el presidente haya logrado seducir al electorado moderado y consideró que estuvo "mal asesorado". "Cuando eres tan inactivo en un debate, te equivocas. Tengo que ser sincero: Feijóo se comió a Sánchez", sentenció.

Por su parte, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ausente en este formato bipartidista, se burló de las reiteradas referencias que Sánchez hizo a su espacio y a un eventual pacto con el PP. "Le gusta debatir conmigo cuando no estoy", ironizó. Además celebró que el candidato popular incomodara al mandatario y apuntó contra el "silencio más que sospechoso" de Sánchez ante las preguntas de Feijóo sobre la financiación de las primarias socialistas de 2017.

LP / JMV