La cuenta regresiva para las elecciones generales en España transcurre en un clima de creciente tensión política, con una tendencia hacia la derecha que se percibe en las calles y que podría abrirle la puerta a un eventual gobierno compartido entre el Partido Popular y Vox. En medio de un escenario internacional marcado por recientes retrocesos electorales de la derecha, el periodista español Eric Encinas analizó las perspectivas de los comicios y las estrategias de los principales candidatos.

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Encinas advirtió que el socialismo podría perder el Gobierno de España y señaló que el Partido Popular comenzó a incorporar propuestas de Vox durante la campaña. Además, evaluó el impacto del respaldo internacional de Lula a Pedro Sánchez y de Javier Milei a la formación de Santiago Abascal.

Eric Encinas es un periodista español, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra y miembro colegiado del Colegio de Periodistas de Cataluña.

Muy buenas tardes para usted. Un gusto volver a hablar nuevamente. Cada día cuenta la cuenta regresiva frente a las elecciones en España. Muchos dicen que será el punto de inflexión, que corte esta ola contra la extensión de la derecha y la extrema derecha, triunfantes en muchas partes del mundo. Después de la derrota de Bolsonaro en Brasil, de la derrota de Trump en Estados Unidos y directamente de la destitución del presidente de Paraguay, ¿España cortará esa racha para que gane la derecha allí? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuál es su pronóstico?

Efectivamente, es una buena conclusión y una buena pregunta, porque da la sensación de que eso está ocurriendo en España. Se nota mucho en la calle que está habiendo una tendencia más hacia la derecha. Ahora choca un poco con los últimos resultados que se están dando en otras elecciones internacionales, en otros países, donde parece que hay un retroceso de la derecha. Sin embargo, parece que España no sigue esa tendencia. A veces eso también ha ocurrido en otros tiempos, con Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, cuando había otros países en los que la derecha dejaba de tener peso. Ahora parece que eso puede volver a ocurrir. Sí que es verdad que la novedad, evidentemente, es que entre en un posible gobierno una derecha más a la derecha que el Partido Popular, que quizás sea Vox. Eso también condicionaría cuestiones como la Ley de Memoria Democrática o la ley de multirreincidencia, es decir, aumentar las penas de prisión para los delincuentes, que es lo que está pidiendo Vox. Incluso el Partido Popular ya está tomando muchas medidas. Estamos viendo que, a medida que avanzan los días de campaña, también el Partido Popular, que es una derecha más moderada, está adoptando o comprando muchas de las medidas que iba planteando Vox y que también ha reclamado en los gobiernos autonómicos donde gobierna junto al Partido Popular, en distintas regiones españolas. Por otro lado, vemos a un Partido Socialista que parece querer llevarse todo el voto de los sectores que tiene más a su izquierda. Esa es su estrategia, sobre todo porque está utilizando un discurso de que viene el lobo, a diferencia de otros países donde sí parece estar retrocediendo la derecha. También Pedro Sánchez está yendo a lugares donde se siente más cómodo mediáticamente. Lo mismo están haciendo los candidatos de derecha, no nos engañemos. Al final, se nota que los candidatos están intentando ir a sitios y a medios de comunicación donde se sienten más cómodos para hablar. Eso se está viendo en estas elecciones. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo no fue con Broncano a Radio Televisión Española; Santiago Abascal sí fue y también participó en el programa del youtuber Jordi Wild, que ha tenido mucha repercusión en los medios españoles. Pedro Sánchez está haciendo lo mismo con medios, evitando, digamos, aquellos conservadores que pueden hacerle preguntas más incómodas sobre los escándalos de corrupción que lo afectan, los que involucran a su mujer y a su hermana, e incluso ahora sobre el escándalo de una jueza que fue amenazada, incluso de muerte, por investigar al Gobierno. También se ha metido un clan mafioso. La verdad es que son unas elecciones que se están viendo muy movidas en la calle y que también están comportando disturbios, algo que ya nos había apuntado el último día. Hay manifestaciones paralelas e incluso hace relativamente poco hubo una huelga general. Es decir, son unas elecciones muy tensas, muy tensas.

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¿Existe alguna posibilidad de que gane el socialismo? ¿Todavía tiene posibilidades de dar vuelta a la tendencia?

Vamos a ver, no hay que descartar nada, lógicamente, en un panorama en el que evidentemente todo está muy convulsionado. Pero sí que da la sensación de que esta vez, aunque pueda haber sorpresas, sumarán al menos PP y Vox, lo que parece lógico, quizás con menos margen del que están señalando las encuestas. Da la sensación de que esta vez no tendría que haber sorpresas. Insisto, evidentemente, los periodistas tampoco tenemos una bola mágica para saber lo que va a votar todo el mundo, pero parece que hay algunas regiones que serán decisivas de cara al resultado. Ya lo comentaremos, si quieren, la semana que viene, cuando sean las elecciones y también durante la jornada de votación. Yo creo que hay algunas regiones que este año son importantes para estas elecciones generales. Una es Cataluña, de hecho, donde yo me encuentro, porque aquí se disputa un voto crucial, sobre todo el de los indecisos. También dependerá de la abstención que pueda haber en estas elecciones generales. Eso inclinará la balanza y determinará si finalmente se moviliza más la izquierda durante el día de las votaciones. Eso puede condicionar el resultado, claro. Pero da la sensación de que esta vez Pedro Sánchez perderá, si no hay sorpresas.

Eric, estuvo recientemente Lula reunido con Pedro Sánchez. Tenemos claro que el acercamiento de Milei cada vez que va a apoyar a alguien suele ser contraproducente para quienes reciben ese respaldo. En el caso de Lula, ¿le sumó al socialismo la visita? ¿Tiene algún peso o no?

Bueno, la visita de Lula fue muy criticada por los partidos conservadores, tanto por el Partido Popular como por Vox, sobre todo porque apoyan a Jair Bolsonaro. Bolsonaro ha dicho que hubo fraude electoral en estas elecciones. Es verdad que también hay gente conservadora que ha cuestionado esa postura. Incluso en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, aunque recibieron a Bolsonaro, varios conservadores creían que tendría que haberse quedado en Brasil a plantar cara si consideraba que había habido fraude electoral, un pucherazo. En cualquier caso, la visita de Lula es algo que nos ha sorprendido mucho. Yo creo que, al final, no es algo que vaya a influir demasiado ni para un votante de izquierda ni para que deje de influir en un votante de derecha. Creo que Lula fue a apoyar a Pedro Sánchez y dieron una vuelta, comentaron la situación, igual que Milei también ha apoyado a Vox. Otros también están teniendo algún apoyo internacional. El Frente Amplio, que es la izquierda más cercana al PSOE, también está intentando conseguir algún respaldo internacional en sus mítines. Yo creo que, al final, lo que buscan un poco los candidatos es dar la imagen de que tienen a alguien en el exterior que también los está apoyando.

Erik Encinas, entonces volvemos a hablar la semana próxima, ya sobre las elecciones. Le mandamos un abrazo al otro lado del Atlántico.





LMM